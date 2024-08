Leathnaíonn Grant scóip traenála chlub tumadóireachta Mhanann

Tá deontas crannchuir bronnta ar an gclub tumadóireachta scúba is sine ar Oileán Mhanann chun cur ar a chumas breis tumadóirí nua a thraenáil – agus, tá súil aige, raon aoise a iontógála a laghdú.

“Bheadh ​​sé go hiontach níos mó daoine óga a fheiceáil ag iarraidh tumadóireacht a dhéanamh,” a deir cathaoirleach an chlub, Leigh Morris, a scríobh an t-iarratas maoinithe atá díreach ceadaithe ag Iontaobhas Crannchur Mhanann.

Club Fo-Uisce Oileán MhanannIOMSAC), atá anois ina 66ú bliain, dhámh £2,500 ón iontaobhas chun cur ar a chumas comhthiomsú in aisce a thairiscint oiliúint d'ochtar daoine óga sa dá gheimhreadh seo chugainn.

“Tá sé mar aidhm againn daoine óga a oiliúint chun cáilíocht Tumadóir Aigéin a bhaint amach, agus tá beirt oiliúnaí againn atá díreach tosaithe,” a dúirt Morris. Divernet. Clúdóidh an t-airgead breise na costais a bhaineann le trealamh tumadóireachta a sholáthar i raon méideanna oiriúnacha chomh maith le saoráidí linn snámha a fhostú le haghaidh na seisiún breise.

Tá IOMSAC ar cheann de na craobhacha is sine de Chlubanna Fo-Uisce na Breataine (BSAC 76), ar cuireadh tús leis i 1959 ag an bhfoireann ag Stáisiún Taighde Allamuigh Mhuirí Phort Erin atá dúnta anois. Tá Oileán Mhanann ina Spleáchas Corónach sa RA agus “an t-aon náisiún iomlán ar domhan atá ina Bhithsféar UNESCO”, a deir Morris.

Tá thart ar 50 ball ag an gclub, lena n-áirítear thart ar dhosaen oiliúnaí faoi láthair. Tumann sé an chuid is mó de sheachtainí, ag brath ar an aimsir, agus tá dhá RIB aige, a choinnítear ar thaobhanna éagsúla den oileán le haghaidh solúbthachta, cé gur féidir le baill úsáid a bhaint as an mbád crua atá á reáchtáil ag an aon shiopa tumadóireachta Discover Diving ar Oileán Mhanann.

Linn oiliúint Déantar é ag Coláiste Rí Liam agus uisce oscailte oiliúint go príomha ó lamairne Phort Erin,

Léirigh Leigh Morris saol muirí Oileán Mhanann grianghrafadóireacht deiseanna mar bhuaiteoir dámhachtana Bithéagsúlachta Splash In Biosphere i mí Iúil i mbliana.

Oibríonn Morris le Manx Wildlife Trust, mar a dhéanann rúnaí an chlub an Dr Lara Howe, oifigeach mara an iontaobhais agus IoM Cuardach comhordaitheoir, agus tá an t-oifigeach tumadóireachta John Kermode ina BSAC Náisiúnta Teagascóir.

Seachas na nithe is díol spéise do shaol na mara atá léirithe ag muintir an oileáin Bithsféar UNESCO stádas, tá rochtain ag an gclub ar longbhriseadh ag raon doimhneachtaí agus tá úinéireacht aige ar cad a thuairiscíonn sé mar “ceann de na raic is stairiúla in Oileáin na Breataine” – HM Capall rása fána, a chuaigh go tóin poill sa bhliain 1822 agus a d'aimsigh an club arís 200 bliain ina dhiaidh sin.

Thángthas ar thrí gunnaí móra ar an longbhriseadh anuraidh. “Déanaimid an suíomh a thumadh go rialta agus táimid ag aimsiú déantáin nua ar gach tumadóireacht,” a deir Morris. Is é an chéad tionscadal eile don chlub réamhghníomhach seo, mar fhreagra ar iarratas ón taobh amuigh, ná tumadóireacht a dhíriú ar Theach Solais Dhúghlais ar thóir a lampa-fheisteas stairiúil caillte.

