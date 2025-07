Ard-chúigeanna ag PADI tar éis Staidéar Tionscail Tumadóireachta

at 10: am 01

Tá ballraíocht dhomhanda PADI níos fearr ná iomaitheoirí i dtéarmaí ioncaim, táirgiúlachta agus dílseachta branda – sin conclúid Staidéar Tionscail Tumadóireachta 2025 arna sheoladh ag an taighdeoir neamhspleách Boston Consulting Group (BCG).

Tá 128,000 gairmí tumadóireachta agus 6,600 ionad tumadóireachta sa bhallraíocht sin, agus deir BCG go léiríonn a gcuid taighde go mbíonn fás fíor gnó mar thoradh ar chomhpháirtíocht le PADI. Fuarthas amach go raibh an ghníomhaireacht oiliúna i gceannas ar an tionscal i muinín tomhaltóirí, agus an Scór Glan-Promoter (NPS) is airde á bhaint amach aici as aon eagraíocht oiliúna tumadóireachta.

Is tomhas é NPS ar cé chomh toilteanach is atá custaiméirí táirgí nó seirbhísí cuideachta a mholadh do chairde agus do mhuintir. Tá an toradh BCG ag teacht le staidéar PADI féin, ina léirítear go molfadh 91% de Thumadóirí Uisce Oscailte PADI nua an branda.

Thuill siopaí tumadóireachta eisiacha PADI US $186,000 (£137,000) níos mó in 2024 ná ionaid tumadóireachta nach PADI iad, agus thuairiscigh siad táirgiúlacht 15-20% níos airde, de réir na tuarascála.

“Deimhníonn na torthaí seo go gcabhraíonn branda PADI, mar aon lena chláir oiliúna agus margaíochta, le hionaid tumadóireachta rathú,” a dúirt príomhoifigeach branda agus ballraíochta PADI Worldwide, Kristin Valette Wirth. “Is straitéis ghnó bhrabúsach í a bheith i do bhall de PADI.”

“Trí fheasacht dhomhanda, oiliúint den scoth agus uirlisí gnó agus margaíochta gan sárú, cuidíonn eagraíocht PADI le baill ní hamháin rath a bhaint amach ach ceannaireacht a dhéanamh ina margadh.”

Tá breis is 30 milliún deimhniú eisithe ag PADI

Cuireann an ghníomhaireacht oiliúna 94 cúrsa ar fáil i 27 teanga faoi láthair agus, agus í ag druidim lena 60ú comóradh in 2026, deir sí gur eisigh sí níos mó ná 30 milliún deimhniú.

Fuarthas amach go raibh 21 uair níos mó nochtadh sna meáin aige ná aon ghníomhaireacht oiliúna tumadóireachta eile, le sciar domhanda 90% den ghlór chomh maith le 3.6 uair níos mó leantóirí sóisialta ná a iomaitheoir is gaire, agus ceithre huaire níos mó tráchta ar an suíomh Gréasáin. Mar gheall air seo, aithníonn 75% de thumadóirí nua PADI sula dtosaíonn siad ar oiliúint, a deir Wirth.

Fuair ​​staidéar BCG amach gur thuill baill PADI níos mó, gur tháirg siad níos mó agus gur bhain siad leas as borradh faoi rannpháirtíocht chustaiméirí trí uirlisí agus ardú céime ar nós Eachtraí PADI, Club PADI, an Dúshlán Refer-A-Friend agus Cluiche Máistir Tumadóir Scúba Dúshlán.

PADI maíonn sé freisin gur chabhraigh sé le breis is 70 milliún Iompróir Tóirse Aigéin a shlógadh, gur dheonaigh sé níos mó ná $6 milliún i ndeontais chaomhnaithe, gur chuir sé breosla ar níos mó ná 350,000 tionscnamh áitiúil agus gur thacaigh sé le níos mó ná 2,700 suíomh tumadóireachta uchtaithe chun stádas Limistéar Muirí faoi Chosaint a bhaint amach.

Tacaíonn UNESCO le tionscadal DAN/PADI

Tumadóir PADI ag obair ar shuirbhé sceireacha coiréil

I nuacht eile ó PADI, comhoibriú Thionscadal Litearthachta Aigéin na gníomhaireachta le Divers Alert Network (DAN) aitheanta go hoifigiúil mar “Gníomh Deich mBliana Aigéin” ag UNESCOCoimisiún Aigéaneolaíochta Idir-Rialtasach 's.

Téann sé isteach i gclár eile, Ocean Literacy With All, mar chuid de Dheich mBliana na hEolaíochta Aigéin um Fhorbairt Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe (2021-2030).

Is tionscnamh oideachais idirnáisiúnta é Tionscadal Litearthachta Aigéin DAN.PADI atá deartha chun feasacht a mhúscailt agus chun glúnta níos óige a chumhachtú chun bheith ina maoir ar an aigéan. Trí ríomhfhoghlaim, eolaíocht agus scéalaíocht, tá sé mar aidhm aige eolas ar an aigéan a dhéanamh inrochtana agus tarraingteach.

Tá ábhar sa chlár atá forbartha ag DAN Europe i gcomhar le hollúna ollscoile agus taighdeoirí eolaíochta mara. Úsáideann teagascóirí DAN agus PADI é i scoileanna, in ionaid tumadóireachta agus i dtionscnaimh óige i mBéarla agus in Iodáilis araon, agus é bunaithe ar thionscnamh rathúil darb ainm Scuola D'Amare a sheol cumann PADI Iodálach.

Tá an tionscadal deartha chun glúnta níos óige a spreagadh chun bheith ina maoir ar an aigéan

Deirtear gur thug an clár isteach do bhreis is 2019 mac léinn gnéithe den Mheánmhuir ó 80,000 i leith. Clúdaíonn ceithre mhodúl foghlama lárnacha eolaíocht shaoránach, truailliú plaisteach, athrú aeráide agus seandálaíocht faoi uisce.

Deir PADI go gcuirfidh formhuiniú UNESCO ar chumas Thionscadal Litearthachta na Farraige oideachas aigéin a leathnú agus a ghlacadh chucu do dhaoine de gach aois, cúlra agus náisiúntacht. Rochtain ar an gclár anseo.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Naisc PADI le déantóirí trealaimh i dtrál nua do thumadóirí, Turas tumadóireachta Fidsí i mbaol i ndúshlán Máistir PADI, An gcailleann tumadóirí cleas lenár gcomharthaí láimhe beaga?, Bronnadh gradam tarrthála ar theagascóir scúba Briotanach