Tá ‘One Dive Family’ ar bun faoin mbratach SDI

Tá cinneadh déanta ag International Training (IT) atá bunaithe i bhFlorida a bhrandáil oiliúna tumadóirí a ghlanadh trí a cuid gníomhaireachtaí éagsúla a chur faoi scáth amháin – SDI, nó Scuba Diving International.

Comhcheanglaíonn an “Teaghlach Aon Léim” an tseirbhís shinsearach TDI (Tumadóireacht Idirnáisiúnta Teicniúil) le ERDI (Emergency Response Diving International) agus PFI (Performance Freediving International) chun tumadóireacht theicniúil agus tarrthála agus saortumadóireacht a áireamh le seirbhísí tumadóireachta áineasa SDI féin. .

“Ó 1994 i leith, tá an caighdeán socraithe ag TDI maidir le sábháilteacht agus nuálaíocht sa tumadóireacht theicniúil,” a deir Brian Carney, Príomhfheidhmeannach IT. “Is í oidhreacht TDI an bhunsraith ar a dtógtar SDI agus ár dTeaghlach One Dive, ag cinntiú go bhfaigheann gach tumadóir an oiliúint agus an tacaíocht ardchaighdeáin chéanna agus a shainigh sinn le blianta fada.”

Trí na brandaí a aontú faoi SDI “beidh ar ár gcumas ár gcomhluachanna a chur in iúl níos fearr agus eispéireas sruthlínithe, comhtháite a sholáthar do thumadóirí ar fud an domhain”, de réir IT.

Bhí SDI a bunaíodh i 1998 glacadh le hoiliúint tumadóirí áineasa ón leibhéal iontrála suas. Leanann TDI, ERDI agus PFI mar fho-bhrandaí, ag cothabháil a bhfócas speisialaithe.

“Déantar ceiliúradh san fheachtas One Dive Family ar gach rud ar sheasamar dó ó 1994,” a deir Príomhfheidhmeannach IT Stephanie Miele. “Mar ghnó teaghlaigh le líonra domhanda de dhaoine gairmiúla agus tumadóirí, ligeann an t-aontú seo dúinn ár gcuspóir agus ár luachanna a chur in iúl go soiléir.

“Faoi SDI, leanfaimid orainn ag stiúradh mar theaghlach domhanda, éagsúil tumadóirí, ag cothú cuimsitheachta inár n-iarracht cabhrú le níos mó daoine an domhan faoi uisce a iniúchadh go sábháilte le muinín agus le hiontas buan.”