Líonann RAID naisc in easnamh nitrox & deco

Tá dhá chúrsa nua tugtha isteach ag Dive RAID International atá deartha chun bearnaí a líonadh idir a chláir theicniúla agus áineasa – Nitrox Plus agus Decompression Diver.

An RAID Nitrox Plus Tá an cúrsa deartha le haghaidh tumadóirí áineasa ar mian leo cur lena gcuid ama faoi uisce agus léargais a fháil ar thumadóireacht theicniúil ach gan a bheith orthu infheistíocht mhór a dhéanamh i bhfearas nua, a deir RAID. Baineann sé le dhá shorcóir a úsáid (céim amháin móide) chun slándáil gáis bhreise a sholáthar síos go dtí an teorainn áineasa 40m, agus an bealach is éifeachtaí a fhoghlaim chun é a shocrú agus a úsáid.

Díríonn an cúrsa ar nitrox a úsáid le haghaidh tumadóirí le stadanna sábháilteachta uasta de 10 nóiméad, agus ionchorpraíonn sé fachtóir grádán coimeádach.

Tumadóir dí-chomhbhrú deartha mar “réamhrá bog” ar thumadóireacht dhí-chomhbhrú stáitse, ag baint úsáide as sidemount nó twinset, agus ceadaíonn sé tumadóireacht go 40m ag baint úsáide as trí sorcóir, dhá cheann ag iompar gás bun agus ceann le gás dí-chomhbhrú idir 50 agus 100% ocsaigine. Is féidir an cúrsa a chomhcheangal le traenáil RAID sidemount nó twinset.

Ní mór do dhaltaí a bheith ina tumadóirí uisce oscailte le taithí atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn agus a bhfuil 30/25 uair nó níos mó acu logáilte faoi uisce le speisialtachtaí Deep, Nitrox (nó Nitrox Plus) agus Explorer 30 nó Advanced 35. Is féidir le teagascóirí RAID Deco 40 nó níos airde an cúrsa a dhéanamh.

Beifear ag súil go ndéanfaidh na mic léinn ar a laghad tumadóireacht uisce teoranta amháin agus ceithre tumadóir oiliúna uisce oscailte ar a laghad thar trí huaire an chloig ar a laghad. Caithfidh ceann amháin nó níos mó díobh seo a bheith ina tumadóireacht dhéco.

Deimhnithe éigeandála saor in aisce,

Le haghaidh a oiliúnóirí, idir an dá linn, Raid ag tairiscint deimhniúchán do Theagascóir Garchabhrach agus do Theagascóir Soláthraí Ocsaigin saor in aisce má dhéanann siad iarratas roimh dheireadh mhí Aibreáin 2025.

Is é an sprioc ná “Soláthróirí Garchabhrach agus Ocsaigin dea-oilte a bheith i láthair ar gach tumadóireacht, ag gach suíomh, ar fud an domhain”, a deir an ghníomhaireacht – rud a fhágann go mbeidh an tumadóireacht “beagán níos sábháilte”.

Faoi dheireadh 2025, tá sé beartaithe go mbeadh an dá dheimhniú ag gach gairmí ceannaireachta RAID. I gcás na dteagascóirí RAID atá ann cheana féin nach bhfuil fós le gnóthú tá na creidmheasanna á gcur ar fáil acu gan táille go dtí deireadh mhí Aibreáin, agus ina dhiaidh sin beidh ar iarrthóirí coibhéis US$50 an ceann a íoc leo.

