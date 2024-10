Tá árthach taighde uathúil FLIP, atá le baint amach, tar éis dul isteach i DEEP

Díchoimisiúnaíodh an R/P FLIP (Ardán Ionstraim Snámh), árthach taighde ceannródaíoch atá á oibriú ar feadh níos mó ná 50 bliain ag Oifig Taighde Cabhlaigh na SA agus Institiúid Aigéaneolaíochta Scripps, i mí Lúnasa 2023 agus tarraingíodh go Meicsiceo é lena scriosadh.

Shroich Focal faoi scrios FLIP bunaitheoir DEEP, an comhlacht deartha fomhuirí atá ag forbairt an chéad ghlúin eile de ghnáthóga daonna faoi uisce, agus laistigh de 48 uair an chloig bhí foireann scrofa agus bhí siad ar an mbealach go Meicsiceo chun FLIP a thascradh sular scriosadh é.

“Bhí an treoir ónár bunaitheoir sách soiléir,” a deir Giulio Maresca, Captaen nua FLIP: “Sábháil í. Ná tar ar ais gan í."

Aithníonn a dhearadh uathúil, is féidir leis an ardán suntasach seo 'smeach' ó shuíomh cothrománach go dtí suíomh ingearach. Thug cumas an tsoithigh 108 méadar ar fhad treoshuíomh a athrú ó chothrománach go hingearach cobhsaíocht dó i bhfarraigí teochta fiú, rud a d’fhág gur féidir staidéar a dhéanamh ar fheiniméin aigéaneolaíochta amhail iomadú fuaime, dinimic na dtonn, agus saol na mara i uisce oscailte.

Ar choimisiúnú ar dtús i 1962, bhí ról ríthábhachtach ag FLIP maidir le tuiscint eolaíoch ar an aigéan a chur chun cinn, go háirithe i bhfuaimíocht agus hidridinimic, agus tá an méid a chuireann sé le haigéaneolaíocht fós an-suntasach, tar éis dó fiche nó tríocha bliain de thaighde ceannródaíoch a chumasú san eolaíocht mhuirí.

Ba é an díchoimisiúnú in 2023 deireadh ré don ardán íocónach seo, a bhí ina shiombail de thaighde mara nuálaíoch. Ach, i ngan fhios don domhan go dtí seo, níorbh é sin an deireadh agus is í an t-árthach is déanaí anois le bheith páirteach in eachtra DEEP.

Ó shábháil ón gclós scrap, tá an t-ardán tarrthála tar éis a bhealach a dhéanamh ó Mheicsiceo, trí Chanáil Phanama agus trasna an Atlantaigh go dtí an Mheánmhuir, áit a ndéanfar í a athchóiriú agus a nuachóiriú sa Fhrainc sna 12-18 mí atá romhainn.

Dúirt Kristen Tertoole, Príomhfheidhmeannach DEEP: “Is ardán taighde íocónach é FLIP – tá a fhios ag aon duine sna pobail taighde nó innealtóireachta muirí fúithi, agus tá scéal cogaidh nó dhó ag go leor acu. Táimid thar a bheith bródúil as a dhearbhú gur tháinig FLIP go huiscí na hEorpa.

“Is ó am innealtóireachta dána agus dóchais dár dtodhchaí agus dár n-aigéin é FLIP, éiteas a roinneann agus a fhéachann DEEP lena chorprú. B'fhéidir go bhfuil ár misean chomh dána céanna: daoine a dhéanamh uisceach trí chur ar chumas ár speicis maireachtáil, oibriú agus rathú faoi uisce.

“Beidh ról lárnach ag FLIP i gcabhlach DEEP, ag soláthar ardán aon-de-a-chineál do thaighde aigéin agus a bheith in ann tacú le himscaradh gnáthóg Sentinel DEEP mar chuid dár líonra taighde leathnaithe.

“Táimid ag súil lena hathsheoladh a fhógairt go luath in 2026, agus tá lúcháir orm a dhearbhú go bhfuil go leor grúpaí aigéaneolaíochta agus taighde i dteagmháil cheana féin chun rochtain a chinntiú.”

Tá athfheistiú FLIP le tarlú ag MB92, longchlós clúiteach le háiseanna in Barcelona, ​​sa Spáinn agus i La Ciotat, an Fhrainc. “D’fhág clú MB92 as teicneolaíocht cheannródaíoch, nuálaíocht agus tiomantas don inbhuanaitheacht gurb é an rogha fhollasach é don tionscadal seo admhaigh an-neamhghnách,” a deir Maresca.

Dúirt Rob Papworth, Bainisteoir Bainistíochta an Ghrúpa MB92: “Is é ár DNA nuachóiriú iomlán FLIP chun ár dtuiscint ar an aigéan a mhéadú. Tá MB92 thar a bheith bródúil as a bheith páirteach sa tionscadal stairiúil seo.”

Dúirt an Dr Tom Drake, An Oifig um Thaighde Cabhlaigh: “Is cúis áthais dom cinneadh DEEP an R/P FLIP a athbheochan agus a nuachóiriú, ardán taighde uathúil a d’fhreastal go han-mhaith ar an ONR le blianta anuas. Cuirfidh an tionscnamh nuachóirithe seo go mór lena cumas in eolaíocht, breathnóireacht agus taiscéalaíocht aigéin, ag tabhairt beatha nua isteach i soitheach a bhí ríthábhachtach dár misean. Táimid ag tnúth le bheith ag obair go dlúth le DEEP chun leanúint le traidisiún bródúil sármhaitheasa Cabhlach na SA in oibriú FLIP.”

grianghraf creidmheas: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego