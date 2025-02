Féach ar Diving into the Darkness le Suunto

Má chaill tú an léiriú ar líne a rinne Scuba Diver den chlár faisnéise a bhuaigh duaiseanna éagsúla, Diving into the Darkness, agus ceisteanna agus freagraí le Jill Heinerth, anuraidh, seo do sheans an scannán iontach seo a fheiceáil, le caoinchead Suunto.

Ní mór do lucht féachana réamhchlárú anseo don seó, a bheidh ar siúl Déardaoin 13 Feabhra ag 7pm GMT.

Ar cheann de na tumadóirí uaimheanna is mó ar domhan, bhí an taiscéalaí Ceanadach Heinerth páirteach i gcuid de na turais is éilithí agus is cáiliúla, ó shuirbhéireacht ar na pluaiseanna is faide ar domhan i Meicsiceo go dtí pluaiseanna ollmhóra cnoic oighir san Antartaice a aimsiú.

Féach ar leantóir le haghaidh Tumadóireacht isteach sa Dorchadas

In éineacht le cuid de na tumadóirí eipiciúil seo, cuimsíonn an clár faisnéise 96 nóiméad agallaimh phearsanta agus spléachanna beochana ar bhlianta óige Heinerth, ag cuidiú le míniú a thabhairt ar a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ndúshláin chomh mór sin.

Tá níos mó ná 100 dá cairde tar éis bás a fháil sa domhain, ach deir sí go dtugann gach eachtra céim níos gaire di le bheith mar an mbean ar mhian léi go raibh sí ina leanbh.

Tá gradam don Gnéchlár Faisnéise is Fearr buaite ag an scannán cheana féin ag Féile Idirnáisiúnta Scannán Santa Barbara na bliana seo, agus duais Sármhaitheasa ag an imeacht Clár Faisnéise Gan Teorainneacha.