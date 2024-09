Briseann mná isteach i bhfoirne tumadóireachta cabhlach NZ + na Cóiré

Bhain tumadóirí imréitigh ban amach go comhuaineach i gcabhlach na Nua-Shéalainne agus na Cóiré Theas don chéad uair

An bheirt bhan a cheanglaíonn fir Chabhlach Ríoga na Nua-Shéalainne (RNZN)'s HMNZS Matataua Is iad na hAonaid Chogaíochta Able Petra Dye-Hutchinson agus Lt Bethany Ward, a chríochnaigh an cúrsa Tumadóirí Cosanta in éineacht le hochtar fear ag Bunáit Chabhlaigh Devonport in Auckland.

Na cúig mhí de oiliúint clúdaíonn sé trealamh agus teicnící tumadóireachta míleata, frithbhearta mianaigh, cothabháil faoi uisce agus deisiú damáiste catha, scartáil, diúscairt ordanáis phléascach agus teicnící cuardaigh.

Bhí an cúrsa críochnaithe ag mná roimhe seo ach ní raibh aon cheann acu imithe ar aghaidh le bheith ina tumadóirí imréitigh lánaimseartha.

“Is suntasach an tábhacht atá le héachtaí an Lt Ward agus Able Diver Dye-Hutchinson,” a dúirt an Cdr Trevor Leslie, HMNZS Matataua' oifigeach ceannais. “Ach is gnáth gnó anois don dá thumadóir seo agus iad ag tabhairt faoi chomhdhlúthú oiliúint agus imscaradh ar oibríochtaí lena gcomhghleacaithe loinge ag HMNZS Matataua.”

Chuaigh Able Diver Dye-Hutchinson, 28 agus ó Auckland, isteach san Arm in 2015 agus rinneadh freagróir éigeandála de, ach d'aistrigh sé go dtí an Cabhlach tar éis dó an Cúrsa Tumadóirí Cosanta a thosú. “Ní dhearna mé tumadóireacht riamh roimhe seo, ach leath bealaigh tríd an gcúrsa bhí sé i ngrá liom,” a deir sí.

As Plymouth i Sasana ó dhúchas, bhí an Lt Ward 26 bliain d’aois tar éis fónamh sa Chabhlach Ríoga sular chríochnaigh sé malartú leis an RNZN mar mhaoir faire ar HMNZS. Canterbury – bonn Devonport amháin a mhalartú le ceann eile.

Lt Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo Tumadóir cumasach Petra Dye-Hutchinson

“Theastaigh uaim a bheith i mo thumadóir sa Chabhlach ó bhí mé 16,” a deir sí. “Chonaic mé na tumadóirí oiliúint sa RA agus d'fhiafraigh sé: 'An bhfuil cead ag cailíní é sin a dhéanamh?' Bhí siad cosúil le: 'Tá, tá tumadóirí baineanna againn'.

“Tá laethanta fada againn agus táimid curtha i gcásanna míchompordacha. Go minic ní bhíonn a fhios againn cad atá le teacht, go háirithe ag déileáil le hathruithe taoide agus aimsire. Caithfidh tú dul leis na heilimintí i ndáiríre, ach is breá liom cé chomh versatile is atá an trádáil.

“Is maith liom gur pobal daoine é atá ag obair ar chaighdeáin ghairmiúla arda, éagsúlacht na hoibre ó lá go lá agus gur dúshlán fisiciúil é.”

“Is é an rud is fearr faoi rud éigin atá deacair a fhoghlaim ná go mothaíonn tú mar leanbh san nóiméad sin, ansin go tobann tagann rud éigin ar an bhfód agus faigheann tú ceart é,” a dúirt Able Diver Dye-Hutchinson.

“Go háirithe faoin uisce, is é an t-am san fhoireann a thagann sé go léir le chéile agus nuair a réitíonn tú an fhadhb. Ansin déantar rudaí a bhí an-deacair ar an dara nádúr.”

Cinn sa Chóiré Theas

Lt Jg Mun in oiliúint

I bPoblacht na Cóiré, idir an dá linn, tá Aonad Tarrthála & Tarrthála Mara an Chabhlaigh (SSU) díreach tar éis a chéad tumadóir scúba baineann a ligean isteach. Tá míleata na tíre ag iarraidh go gníomhach mná a imscaradh níos forleithne mar gheall ar imní faoi ráta breithe íseal na tíre, agus in 2022 d'fhuascail sé a iarbheartas cead a thabhairt dóibh dul isteach i gcriúnna fomhuirí.

Tar éis 12 seachtaine dian oiliúint ndóigh, tá Lt Jg (Grád Sóisearach) Mun Hee-woo díreach tar éis cúrsa cáilithe eile a chríochnú in éineacht le 63 mac léinn eile de Chathlán Tarrthála Haenan agus a bheith ina Imscrúdaitheoir Fomhuirí Domhainfharraige, a mheastar go bhfuil an neart agus na scileanna riachtanacha aige chun misin tarrthála faoi uisce a dhéanamh.

“Bhraith mé muiníneach go bhféadfainn an oiliúint a chríochnú,” a dúirt sí le preas na Cóiré. “Ní dóigh liom go mbeadh a fhios ag éinne gur bean mé mura n-inis duine éigin amhlaidh dóibh, ó ghearr mé mo chuid gruaige.”

Dúirt an Lt Jg Mun gurbh í aois seachas inscne a mhéadaigh an dúshlán a bhí rompu – ag 27 bliain d’aois bhí sí ocht mbliana níos sine ná a comhghleacaí is óige, rud a d’aimsigh sí go raibh sé níos deacra téarnamh go tapa le linn na hoiliúna coirp.

Díríonn an chéad leath den chúrsa ar stamina bunúsach agus cumas snámha le timpeall seacht n-uaire an chloig d’oiliúint phraiticiúil gach lá, lena n-áirítear rith suas le 9km agus gleacaíocht.

Le linn an tríú agus an ceathrú seachtain táthar ag súil go snámhfaidh iarrthóirí 5.5km san fharraige gan cosaint teirmeach agus 7.5km eile le eití agus masc chun buanseasmhacht snámha agus scileanna marthanais mara a threisiú, agus teoiric agus cleachtaí tarrthála eatarthu.

Lt Jg Mun: Aois, ní inscne, an dúshlán a bhí ann

Ar an dara leath den chúrsa, forbraíonn tumadóirí a stamina trí 10km a rith in aghaidh an lae agus cleachtaí coirp, chomh maith le hoibríochtaí RIB agus oiliúint scúba. Díríonn seachtainí 8 go 11 ar scúba go timpeall 40m, chomh maith le teicnící análaithe, éalaithe éigeandála, cúnamh pearsanta agus oiliúint chuardaigh.

Bhain an Lt Jg Mun barr amach sa chorpoideachas agus i staidéar mara sa choláiste agus chuaigh sé isteach sa Chabhlach dhá bhliain ó shin, ag fónamh mar mhairnéalach ar an long tionlacain Daegu, ansin mar bhainisteoir pleanála le Ceannasaíocht Oideachais an Chabhlaigh – ach i gcónaí leis an aisling a bheith i do thumadóir. Chuir sí isteach ar an gcúrsa i mí Aibreáin seo caite.

“Bím bródúil as a bheith i mo bhall den scuad tarrthála leis an leibhéal is airde cumais tarrthála farraige ar domhan,” a dúirt sí. “Déanfaidh mé mo dhícheall i gcónaí saol na saoránach agus na saighdiúirí a chosaint agus cur le forbairt oibríochtaí tarrthála cabhlaigh.”

Is é an chéad dúshlán eile atá aici ná cúrsa leantach 14 seachtaine a chuimsíonn tumadóireacht go 90m ag baint úsáide as córais a sholáthraíonn dromchla.

