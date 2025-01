80 bliain imithe: Buamadóir Beaufort eile a rianaíodh

Tá roinnt raiceanna buamála ó Bristol Beaufort de chuid Aerfhórsa Ríoga na hAstráile a thit síos sa Dara Cogadh Domhanda suite faoi uisce le blianta beaga anuas, ach fuarthas an ceann is déanaí de sheans i Muir Timor amach ó Darwin, príomhchathair Chríoch Thuaidh na hAstráile.

An t-aerárthach dhá inneall A9-497 Bhí a fhios go ndeachaigh siad ar ceal le linn misean sa bhliain 1944, ach d'éirigh leis an gceathrar den chriú teacht slán as a dtuirlingt éigeandála agus tarrtháil iad an lá dár gcionn, de réir Óglaigh na hAstráile (ADF).

Ba iad fionnachtana eile na 2020í A9-186, le fáil in 2020 agus A9-374 go déanach in 2023, an dá cheann amach ó Gasmata i Nua-Ghuine Phapua.

RAAF Bristol Beaufort (Óglaigh na hAstráile)

An slán A9-497 d'aimsigh foireann suirbhé sonar a choimisiúnaigh an Oifig Hidreagrafach na hAstráile, mar chuid den ADF, chun gnáthshuirbhé a dhéanamh, cé nach raibh na suirbhéirí ag súil go bhfaighidh siad aon aerárthach sa cheantar.

Bhí na híomhánna sonar a fuair siad mionsonraithe go leor chun go mbeadh saineolaithe in ann an cineál eitleáin a chinneadh, as ar tháinig sé agus a riocht ar thuirlingt. Bhí na smeacháin, na tomhasairí agus na cáblaí sa pholl fós slán, mar aon leis na hinnill agus na liáin araon. D'fhan an turret gunnaí agus meaisín-ghunna ann freisin, ag díriú ar an gcalafort.

Buamadóir RAAF bunscoile

A9-497 Bhí sé ina chuid de Scuadrún Uimh. 1 an RAAF bunaithe ag Gould, timpeall 100km ó dheas ó Darwin. Áiríodh ar a ról cosaint conmhaigh amach ó chóstaí thuaidh na hAstráile agus ionsaithe ar chríoch na Seapáine i dTíomór Thoir anois.

Póstaer Bristol aimsir an chogaidh

Tháinig an Beaufort i gcomharbacht ar Bristol Blenheim agus bhí an RAAF i bhfabhar an eitleáin mar gheall ar a chumais fhadraoin nuair a tháinig sé chun patról a dhéanamh ar a chósta fairsing nó eitilt i bhfad amach chun farraige chun gabháil le cabhlach ionraidh, agus a chumas buamaí nó toirpéid a sheachadadh. .

Tógadh seacht gcéad Beaufort san Astráil idir 1941 agus 1944, rud a fhágann gurb é príomhbhuamadóir an RAAF é i gcogadh an Aigéin Chiúin. Níor eitil naoi scuadrún tosaigh ach Beauforts, agus d'eitil 10 gcinn eile taobh le haerárthaí eile.

Tá sé sin ráite ag an Roinn Cosanta A9-497 fanfaidh sé gan cur isteach air faoi uisce faoi bhainistíocht Chríoch an Tuaiscirt. Níor nochtadh a dhoimhneacht.

Beauforts á dtógáil i Melbourne le linn an Dara Cogadh Domhanda

Eitleán uncail á lorg

Bhí an suirbhéir mara Ocean Ecology tar éis an dá Beaufort a bhí in easnamh ó PNG a aimsiú. Thug tumadóirí scúba cuairt ar A9-186 ó Scuadrún 100 agus dheimhnigh sé gur fhan iarsmaí de bheirt den chriú a chuaigh síos leis an eitleán i 1943 ar bord.

Chomh maith leis sin ó 100 Scuadrún bhí A9-374, a thit freisin i 1943 agus a d'aithin tumadóirí speisialtóireachta Aigéin Éiceolaíocht Meán Fómhair seo caite. Fuarthas go raibh sé scaipthe ar dhoimhneacht 16m ag suíomh ar cuireadh síos air mar láthair tumadóireachta dúshlánach.

Ar an dá ócáid ​​bhí Ocean Ecology ag cuardach tríú buamadóir Beaufort ón RAAF a cailleadh in aice le Gasmata. Ba é an t-éiceolaí mara agus an daonchara Dr Andrew Forrest a mhaoinigh a suirbhéanna, toisc go ndearna a uncail, an tOifigeach Eitilte David Forrest, an t-aerárthach a bhí ar iarraidh a phíolótú.

