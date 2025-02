Aimsíonn tumadóirí na hAstráile fo-raic na hÍsiltíre WW2

Tá fomhuireán 100 bliain d'aois de chuid Chabhlach Ríoga na hÍsiltíre 38m ar doimhneacht amach ó Oileán Rottnest in Iarthar na hAstráile ag foireann tumadóireachta Perth, WreckSploration.

HNLMS K XI i mí Aibreáin 1924 agus d'fhóin sé sna hIndiacha Thoir Ollainnis le linn an Dara Cogadh Domhanda, ag patról ar uiscí Indinéisis anois óna bhunáit i Surabaya, Java.

Cuimhníodh an fomhuir go háirithe mar gheall ar tharrtháil laochúil 13 marthanóir ar bhád toirpéid na hAstráile HMAS Iorras tar éis dó a bheith curtha faoi longa cogaidh Seapánacha i mí an Mhárta 1942.

K XI ag Makassar, Sulawesi san Indinéis roimh an Dara Cogadh Domhanda

An fomhuireán i duga tirim i gCuan Fremantle (Músaem Iarthar na hAstráile)

I 1946 an díchoimisiúnú K XI go tóin poill le linn dó a bheith tarraingthe le haghaidh scriosadh i Fremantle, agus níos déanaí tarrtháladh agus stripping sular scuttled. Taifeadadh é seo mar rud a d’fhág an fomhuireán ag doimhneacht de thart ar 80m agus beagnach 16km ón áit a bhfaigheadh ​​na tumadóirí é ar deireadh.

Suíomh dumpála ainmnithe

An Raic Spealadh deir an fhoireann, faoi cheannas Andrew Oakley, go raibh míonna caite acu ar “taighde mionchruinn, ar ard-anailís ar shonraí agus ar thumadóireacht theicniúil” mar chuid dá dTionscadal Reilig Long Rottnest, faoin am a fuair siad an raic. Is láthair dumpála sainithe é an ‘reilig’ le haghaidh soithí agus feithiclí míleata nach dteastaíonn.

HNLMS K XI in áit anaithnid (Músaem Iarthar na hAstráile)

Bhí na taighdeoirí ag crostagairtí le tacair shonraí iolracha, lena n-áirítear taifid mhúsaeim agus torthaí suirbhé ar mhaighnéadiméadar ón aer, i gcomhar le WA Músaem Muirí, Tumadóireacht ar longa báite Iarthar na hAstráile agus an Grúpa Fionnachtana Muirí.

Bhí an raic suite thart ar 5km soir ó dheas ó Reilig Long Rottnest agus thumadh é ar Lá Caille, cé nár fógraíodh go bhfuarthas amach é.

An chéad tumadóireacht ar an K XI (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Bhí tumadóirí Oakley, David Jackson agus Patrick Morrison ar tí deireadh a chur leis an lá nuair a tháinig “íomhá neamhghnách de sceireacha i gcruth todóg aníos ar an aonad – rud neamhghnách go leor chun tumadóireacht sciobtha ‘sceir’ a bheith againn chun na humair a fholmhú le go mbeimis in ann dul ar ais go dtí an ramp”.

Tuairiscíodh go raibh an fomhuireán i riocht maith, agus cé gur adhlacadh cuid mhór de bhí go leor de na gnéithe fós le feiceáil, lena n-áirítear feadáin toirpéid, hataí agus an pointe ceangail don túr cúnála a baineadh.

Léim fionnachtana Lá Caille (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Dheimhnigh Músaem Iarthar na hAstráile céannacht an fhomhuirí tar éis sonraí cartlainne a chur i gcomparáid le samhail fótagraiméadrach 3D bunaithe ar thart ar 6,000 íomhá den raic a ghabh na tumadóirí WreckSploration.

“HNLMS K XI is láithreán longbhriste cosanta é, a bhfuil luach stairiúil suntasach aige mar thaifead ar chomhoibriú WW2 idir fórsaí na gComhghuaillithe ón Astráil agus ón Ísiltír,” a dúirt an músaem. Tá an raic cosanta go huathoibríoch faoin Acht um Oidhreacht Chultúrtha Faoi Uisce 2018 an Chomhlathais.

Radharc eile ar an longbhriseadh (WreckSploration)

Tháinig maoiniú le haghaidh fótagraiméadracht agus doiciméadú na loinge ón Ísiltír trína Seirbhís Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha (RCE). Dúirt sé gur léirigh an fhionnachtain “ní amháin na naisc idir an Ísiltír agus an Astráil sa Dara Cogadh Domhanda, ach freisin cé chomh daingean agus atá siad fós maidir le cosaint agus bainistiú ár n-oidhreacht chultúrtha faoi uisce”.

A tuarascáil íoslódáil ar an raic ar fáil ó shuíomh Iar-Mhúsaem na hAstráile.

