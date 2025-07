Díoltóirí is fearr go dtí bullion: Glao ar thriail gáinneála óir longbhriste

Le fianaise ina measc admháil ó Yves Gladu, tumadóir, go raibh longbhriseadh déanta aige agus barraí óir a dhíol an lánúin Meiriceánach Gay & Philip Courter de réir dealraimh, tá iarratas foirmiúil déanta ag ionchúisitheoirí na Fraince anois go gcuirfear an triúr seo agus cosantóir eile, a bhfuil aois chomhcheangailte 317 acu, os comhair na cúirte as gáinneáil seoda goidte ó longbhriseadh ón 18ú haois.

Tháinig an t-ór ó An Prionsa de Conty, long Indiach Thoir Francach a chuaigh go tóin poill i stoirm sa bhliain 1746. Aimsíodh long bhriste an fhrigéid cheannaíochta suas le 15m d'uisce sa bhliain 1974 in aice le Belle-Île-en-Mer, oileán amach ó chósta na Briotáine, agus rinneadh creach ar an long briste tar éis tinne óir a aimsiú le linn suirbhé suímh.

Le himeacht ama, thángthas ar phorcelain Síneach agus trí bharra óir Síneacha go hoifigiúil sa long bhriste, ach tháinig deireadh leis na tochailtí seandálaíochta i 1985 tar éis stoirm a scaipeadh ar na hiarsmaí.

Bhuail an t-úrscéalaí is mó díol Gay Courter agus a fear céile, an scannánóir Philip, le lánúin Francach Gérard & Annette Pesty tar éis dóibh bualadh leo ina stát dúchais Florida sa bhliain 1981. Is í Annette Pesty, a fuair bás a fear céile sa bhliain 1997, an ceathrú duine atá le cur os comhair na cúirte.

Mála láimhe lán d’ór

De réir na gCúirtéirí, tháinig Gérard lá amháin le mála oibre ina raibh 20 barra óir, ag insint dóibh gur a dheartháir céile Yves Gladu, grianghrafadóir faoi uisce, a bhí tar éis iad a thógáil amach as longbhriseadh.

Dúirt na Cúirteoirí gur aontaigh siad an t-ór a stóráil agus a dhíol ina dhiaidh sin thar ceann Gérard. Choinnigh siad na barraí ar feadh 15 bliana sular thosaigh siad á ndíol ar eBay agus in áiteanna eile idir 2010 agus 2018, ag gnóthú níos mó ná US $192,000 (£140,000).

Maíonn siad gur le haghaidh Gladu a bhí na fáltais beartaithe, agus nach raibh a fhios acu gur measadh an t-ór mar ór goidte.

Sa bhliain 2018, chonaic seandálaí faoi uisce Francach cúig bharra óir ar díol i dteach ceantála sna Stáit Aontaithe. Thagair an liostú do láithriú níos luaithe ag Annette Pesty ar shraith teilifíse an BBC. Seó Bóthair Seandachtaí, inar mhaígh sí gur aimsigh sí barraí óir a thug sí léi chuig an seó agus í ag tumadóireacht i Rinn Verde.

Ingotanna mar a chonacthas ar Antiques Roadshow (Imscrúduithe Slándála Dúchais na Stát Aontaithe)

Aithníodh Gay Courter mar an díoltóir agus ghabh údaráis na Stát Aontaithe na barraí agus tugadh ar ais chuig an bhFrainc iad ceithre bliana ina dhiaidh sin.

Creideann imscrúdaitheoirí go raibh 23 barra óir ar a laghad ina seilbh ag na Courters, agus deir siad go raibh caidreamh fadbhunaithe acu le Gladu, lena n-áirítear turais seoltóireachta leis sa Ghréig, sa Mhuir Chairib agus i bPolainéis na Fraince.

D’admhaigh Gladu gur ghoid sé 16 barra óir ón longbhriste le linn thart ar 40 tumadóireacht idir 1976 agus 1999, ach shéan sé gur thug sé aon cheann acu do na Courters, ag maíomh ina ionad sin gur dhíol sé iad le hiar-shaighdiúir san Eilvéis in 2006.

Gabháil tithe

Coinníodh na Courters agus iad sa Ríocht Aontaithe in 2022 agus d’fhan siad faoi ghlas baile i Londain ar feadh sé mhí sular cuireadh ar ais go Florida iad.

Tá iarratas déanta ag ionchúisitheoir Francach i mBrest anois go gcuirfear Gay, 80 bliain d'aois; Philip, 82 bliain d'aois; Gladu, 77 bliain d'aois agus Annette Pesty, 78 bliain d'aois, ar a thriail as gáinneáil maoine cultúrtha agus sciúradh airgid. Má dheimhníonn breitheamh imscrúdaitheach é sin, d'fhéadfadh an triail tosú go déanach in 2026.

Deir an dlíodóir Gregory Levy go bhfuil a chliaint, na Courters, neamhchiontach i mí-iompar coiriúil agus nár bhain siad aon bhrabús as na díolacháin, agus nach raibh siad ag iarraidh ach cabhrú lena gcairde. “Is daoine thar a bheith deas iad,” a deir sé. “Níor chonaic siad an dochar, toisc go bhfuil rialacháin na Stát Aontaithe maidir le hór go hiomlán difriúil ó rialacháin na Fraince.”

Dúirt Levy leis an Neamhspleách gur léirigh an fhíric gur fógraíodh ór ar eBay nach raibh aon rún ann díolacháin a cheilt, ag cur leis gur cheannaigh Músaem na Breataine, a dúirt sé gur cheart go raibh a fhios aige cén bunús a bhí ann, bullion a tógadh ó An Prionsa de Conty agus ba cheart do na Francaigh imscrúdú a dhéanamh air, “seachas beirt Mheiriceánach ochtó bliain d’aois”.

Tá cúig úrscéal is fearr scríofa ag Gay Courter i measc a seacht n-úrscéal agus ceithre shaothar neamhfhicsin, ina measc. Labhraím thar ceann an linbh seo, cuimhní cinn faoi chruachás leanaí altrama a ainmníodh do Ghradam Pulitzer – ábhar a bhí ina fhócas ag comhlacht léiriúcháin scannán faisnéise an lánúin.

