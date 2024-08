Eagla roimh bhriseadh bailiúchán seoda longbhriste

Tá imní á léiriú i gCorn na Breataine faoi dhíol atá le teacht ar Mhúsaem Treasure Longbhriste i mBaile Chathail, maoin ina bhfuil bailiúchán stairiúil de chuimhneacháin mhuirí agus longbhriseadh a chuimsíonn go leor fionnachtana amaitéaracha scúba-tumadóir ó thar na blianta.

Tá imní ann anois go mb’fhéidir nach bhféadfaí an músaem a dhíol mar ghnóthas leantach, agus sa chás sin d’fhéadfaí an bailiúchán uathúil a bhriseadh suas.

“Tá sé brónach do Bhaile Chathail ar leibhéal áitiúil, ach tá sé brónach do Chorn na Breataine ar an iomlán mar go bhfuil músaem iontach á chailleadh againn,” a dúirt an staraí áitiúil Elizabeth Dale leis an BBC, ag cur leis gur cuma cad a tharlaíonn, déantáin mhuirí a bhronn grúpaí áitiúla agus teaghlaigh. níor chóir a dhíol as.

Tá thart ar 7,000 mír sa mhúsaem (Maoin SBC)

Tá codanna den mhúsaem ceangailte le tolláin (Maoin SBC)

Cuid de spás taispeántais Shackleton (Maoin SBC)

Tá an músaem lonnaithe i bhfoirgneamh na gCeannaithe i mBaile Chathail ag breathnú amach ar Chuan stairiúil Bhaile Chathail i St Austell, agus tá thart ar 7,000 mír ar taispeáint nó i stóráil, iad go léir san áireamh sa phraghas iarrtha £1.95 milliún ar ruílse na maoine.

Tháinig cuid de na taispeántais ó longa báite ceiliúrtha lena n-áirítear an Mary Rose, Titanic, Lusitania agus Cairt Ríoga agus, mar a bheifí ag súil leis, deirtear gur dearbhaíodh gach rud don Ghlacadóir Raic nó go raibh sé clúdaithe ag ollmhaithiúnas náisiúnta raic 2002.

Ceanglaíonn coimpléasc fairsing tollán na codanna éagsúla den mhúsaem. Áirítear leis an bpraghas Taispeántas Oidhreacht Shackleton atá ann faoi láthair, a tháirgtear i gcomhar leis an Royal Geographic Society.

Turas gasta ar an músaem (SBC Property)

Tá beár-bialann 100 clúdach, siopaí agus caifé beir leat uachtar reoite ann freisin, agus d’fhéadfadh ceannaitheoir ar mian leis an músaem a choinneáil ag imeacht glaoch ar sheirbhísí a fhoireann lánaimseartha de cheathrar faoi láthair.

pleananna teagmhasacha

Bunaíodh an músaem beagnach 50 bliain ó shin, agus le naoi mbliana anuas tá sé faoi úinéireacht Sir Tim Smit, comhbhunaitheoir an Tionscadal Eden agus úinéir Gairdíní Caillte Heligan, atá i mbun a chuid gníomhaíochtaí corparáideacha a chomhdhlúthú faoi láthair. .

Is eol go bhfuil pleananna teagmhasacha déanta ag Smit ar eagla go mbeadh sé dodhéanta an músaem agus an t-ábhar a dhíol mar ghnóthas leantach - tá sé ar intinn aige na cuimhneacháin longbhriste a chur ar ceant ar leithligh i mí na Samhna, dar le. Corn na Breataine Beo. Is é an gníomhaire eastáit a láimhseálann an díolachán Maoin SBC de Truro.

Idir an dá linn Músaem Treasure longbhriste fós ar oscailt do ghnó laethúil ó 10am-4pm. Cosnaíonn cead isteach (gan Oidhreacht Shackleton a áireamh) £8.50 (£5 do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois).

