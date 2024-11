'Dancing Luiche' WW2 scriosta US raic suite

Thángthas ar longbhriseadh domhain scriosta de chuid Chabhlach na Stát Aontaithe a chuaigh tar éis seasamh cróga deireanach i gcoinne na gconarthaí le linn an Dara Cogadh Domhanda san Aigéan Indiach oirthuaisceart, de réir Ceannasaíocht Stair & Oidhreachta Chabhlaigh na Stát Aontaithe (NHHC).

An scriostóir USS Edsall (LL-219) a mhair gan mháíl ar feadh níos mó ná uair an chloig agus é ag tabhairt aghaidh ar fhórsa cumhachtach cabhlaigh Seapánach sular bhuaileadh agus faoi dheireadh é faoi ionsaí aeir.

D’fhan Cabhlach na SA agus Cabhlach Ríoga na hAstráile, a tháinig trasna ar an longbhriseadh agus iad ag scanadh ghrinneall na farraige le linn misean neamhghaolmhar, go dtí Lá Cuimhneacháin na Stát Aontaithe (Lá na Seanóirí i SAM) le déanaí an 11 Samhain chun an fionnachtain a fhógairt.

USS Edsall sa phictiúr le linn na 1920idí luatha (NHHC)

An 94m Edsall Tógadh é i 1920, ar cheann de na scriostóirí “deic flush” den scoth Clemson a dearadh i 1917 mar thionlacan catha-chabhlach chun cur in aghaidh na mbád torpedo Gearmánacha den Dara Cogadh Domhanda.

D’iompair sí ceithre ghunna 4in, gunna frith-aerárthaigh amháin 3 orlach, ceithre fheisteas torpedo trí fheadán 21 orlach le 12 toirpéad, dhá raon luchta doimhneachta ag an deireadh agus teilgeoir doimhneacht-luchta chun tosaigh, gléas nár athraigh mórán seachas roinnt meaisínghunnaí breise faoin am a raibh an Dara Cogadh Domhanda ar bun.

Tar éis ionsaí Pearl Harbor i mí na Samhna 1941 Edsall sannadh do dhualgais thionlacan conmhaigh in iarthar an Aigéin Chiúin. I ndeireadh Feabhra na bliana 1942 d’fhág an scriostóir, faoi cheannas Lt Joshua James Nix, Tjilatjap ar Java le deirfiúr-long USS. Whipple chun marthanóirí a phiocadh suas ón USS tairisceana seaplane langley, a ndearnadh dochar mór dó in aerionsaí Seapánach agus é ag iompar trodaithe agus aerchriúnna.

Edsall ghlac sé leis na marthanóirí go léir agus trí lá ina dhiaidh sin aistríodh an chuid is mó acu chuig an tancaer USS Pecos in aice le hOileán na Nollag sula dtosóidh tú siar ó thuaidh i dtreo Java.

Go gairid ina dhiaidh sin chonaic aerárthaigh Seapánacha agus chuaigh siad go tóin poill Pecos. Tugann cuntais chabhlaigh na Seapáine le fios go bhfuil Edsall b'fhéidir go ndearna sé iarracht freagra a thabhairt ar ghlaonna anacair ón tancaer ach ar 1 Márta tháinig an scriostóir ar cheithre long chogaidh Seapánacha níos mó: na longa cogaidh haighi agus Cirishima agus cruisers trom Tone agus Chikuma.

Deirtear gur scaoil na soithí seo 1,300 sliogán ag Edsall gan tuirlingt ar bhuail. Chuir breathnóir Seapánach a feidhmíocht i gcomparáid le “luch rince Seapánach” mar gheall ar a luas dothuartha agus athruithe ar an gcúrsa.

Thóg sé fórsa stailce de bhuamadóirí tumadóireachta chun an scriostóir a dhíchumasú agus a chur faoi uisce. Phioc líon beag marthanóirí suas ag Chikuma ach chuirfí chun báis iad níos déanaí.

Nóiméid dheireanacha den 'Luch Dancing', USS Edsall (NHHC)

Doimhneacht mhór

I samhradh na bliana 2023 long tarrthála fomhuirí de chuid Chabhlach Ríoga na hAstráile Stoker aimsíodh an láthair briste ar a shonr agus rinneadh tumthaí ROV leantacha go doimhneacht mhór timpeall 5.5km. Chuir an RAN in iúl do NHHC, a bhí in ann, faoi dheireadh, aitheantas an raic a dhearbhú mar USS Edsall.

Tuairiscíodh ar dtús go ndeachaigh an scriosán faoi 320km soir ó Oileán na Nollag, críoch na hAstráile ó dheas de Java.

“Ag lorg na Edsall daingnítear tuilleadh an chomhghuaillíocht láidir atá ann idir na Stáit Aontaithe agus an Astráil ón Dara Cogadh Domhanda 2 - treisithe tuilleadh ag comhpháirtíocht slándála tríthaobhach reatha na hAstráile, na Ríochta Aontaithe, na Stáit Aontaithe (AUKUS),” a dúirt Rúnaí Cabhlach na SA Carlos Del Toro.

“Comhchuid lárnach de AUKUS is ea forbairt na dteicneolaíochtaí is nua-aimseartha faoi uisce den chineál a d’éascaigh fionnachtain Edsall i bhfairsinge an Aigéin Indiaigh – rud nárbh fhéidir a dhéanamh ach cúpla bliain ó shin.”

Radharc eile ar an longbhriseadh (Cabhlach Ríoga na hAstráile)

"Edsall bronnadh dhá réalta catha uirthi as a seirbhís le linn an chogaidh,” a scríobh stiúrthóir NHHC, Samuel Cole. “Mar sin féin, toisc nach raibh aon fhinnéithe de chuid SAM beo ar EdsallSa troid dheireanach, níl aon Bhoinn Onóra, Crosaí Cabhlach nó Aonaid Uachtaránachta ann do cheann de na gníomhartha is cróga agus ba chróga i stair Chabhlach na SA.

“Mar sin féin, tá sé de dhualgas orainn cuimhneamh ar a misneach i bhfianaise na gconarthaí móra.”

