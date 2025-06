An longbhriseadh is doimhne riamh i bhfarraigí na Fraince, trádálaí ón 1500idí

Aimsíodh an long bhriste is doimhne a fuarthas riamh in uiscí na Fraince trí sheans ag doimhneacht beagnach 2.6km – agus meastar gur long cheannaíochta ón 16ú haois a bhí ag seoladh siar ón Iodáil í.

Fuarthas an longbhriseadh, ar a tugadh “Camarat 4” i ndiaidh an cheann tíre Cap Camarat, ar an 4 Márta amach ó chomún cósta na Meánmhara Ramatuelle, ó dheas de St Tropez, agus fógraíodh a fionnachtain díreach tar éis taighde leantach.

Bhí “oibríocht rialaithe sceireacha mara” ar bun ag foireann CEPHISMER Chabhlach na Fraince, atá speisialaithe i gcosaint agus taiscéalaíocht faoi uisce, ag seiceáil acmhainní domhainmhara na tíre. Chonacthas an longbhriste ar dtús le linn suirbhé sonar sular seoladh AUV síos chun íomhánna dlúth den suíomh a fháil.

Tuairiscíodh an fionnachtain don Ceantar Muirí na Meánmhara, a chuaigh i dteagmháil le Roinn Taighde Seandálaíochta Faoi Uisce an rialtais ina dhiaidh sin (DRASSM), atá freagrach as cosaint, staidéar agus forbairt oidhreachta faoi uisce na Fraince.

Cuid de lasta na loinge briste domhain (DRASSM)

Bhí an long níos mó ná 30m ar fhad agus 7m ar leithead agus bhí lasta crúscaí agus plátaí ceirmeacha chomh maith le barraí miotail á iompar aici. Is féidir thart ar 200 crúsca agus 100 pláta a fheiceáil sna híomhánna a fuair na ceamaraí AUV, agus meastar go bhfuil go leor ceirmeach eile curtha sa dríodar.

Tá dearadh Ligúrach ón 16ú haois ar na crúiscíní agus creidtear gur tháinig na plátaí buí ón Ligúria freisin. Tá an réigiún suite soir ó thuaidh ón láthair longbhriste in iarthuaisceart na hIodáile, agus is é cósta na Meánmhara an áit ar a dtugtar Riviera na hIodáile inniu.

Tá monagram ‘IHS’ ar chuid de na crúscaí, a bhfuil spúin phionáilte orthu, giorrúchán d’Íosa Críost atá déanta as na chéad trí litir dá ainm sa Ghréigis. Tá dearaí plandaí nó geoiméadracha maisithe ar chuid eile, agus patrúin iolracha aitheanta. Aithníodh ancairí, sé chanóin agus dhá phota cócaireachta freisin.

Tá plátaí buí i measc na gcrúiscíní stíl Ligúrach (DRASSM)

“Ag an doimhneacht seo, bheadh ​​an long bhriste caomhnaithe ó aon dhíghrádú nó creachadh, mar sin is deis taighde uathúil í seo,” a deir DRASSM, a bhfuil sé beartaithe aige iniúchadh a dhéanamh níos faide amach go dtí teorainneacha réimse an bhruscar, fótagraiméadracht an long bhriste a chríochnú agus samplaí roghnaithe a thógáil le haghaidh anailíse.

Dúirt sé go raibh súil aige go mbeadh foireann ildisciplíneach seandálaithe muirí, ceirmeolaithe, speisialtóirí in ailtireacht chabhlaigh, airtléire, ancairí agus ábhair agus caomhnóirí páirteach sa tionscadal.

Dúradh freisin gur thug an longbhriseadh deis chun feasacht a mhúscailt faoi thruailliú mara, “le micrea- agus macradhramhaíl i láthair i gcainníochtaí móra ag an láthair” – is féidir canna nua-aimseartha a fheiceáil i gceann de na híomhánna.

Tá canna suite in aice le hancaire ón 16ú haois (DRASSM)

“Is fionnachtain iontach é Camarat 4 mar gheall ar a dhoimhneacht, a charachtar gan fasach agus an deis a thugann sé chun suíomh ón 16ú haois atá beagnach slán a scrúdú,” a deir DRASSM, ag cur leis “gur céim nua i dtaiscéalaíocht an aibéis an longbhriste seo.”

