Fomhuireán den Chéad Chogadh Domhanda, an doimhneacht is airde riamh, aimsithe ag 1m

at 8: am 05

Tá íomhánna nach bhfacthas riamh cheana de fhomhuireán ón gCéad Chogadh Domhanda faighte ag tumadóireacht oiliúna agus innealtóireachta domhainmhara amach ó chósta San Diego, California. USS F-1 Cailleadh í ar an 17 Nollaig 1917, agus fuair 19 duine den chriú bás agus fuarthas í ina luí ar a taobh deas “go han-slán” ag doimhneacht thart ar 400m.

Fuarthas na híomhánna ardghléine ag foireann idir-dhisciplíneach faoi stiúir Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole (WHOI) le saineolaithe ó Chabhlach na Stát Aontaithe, Ceannasaíocht Stair agus Oidhreachta Cabhlaigh (NHHC) agus an Fhondúireacht Náisiúnta Eolaíochta (NSF).

Seoladh an fomhuireán 1911m ar fhad sa bhliain 43 agus bhí sé in ann taifead domhain an domhain a bhaint amach ar feadh tamaill tar éis dó dul síos 86m. Ó 1917 i leith, d’fhóin sé le Fórsa Patróil an Aigéin Chiúin a bhí lonnaithe i San Pedro, California.

Agus í ar ainlithe amach ó Point Loma, San Diego, imbhuail an fomhuireán lena deirfiúr-long USS F-3 agus, le poll ina thaobh clé os comhair an tseomra inneall, chuaigh sé go tóin poill laistigh de shoicindí. Ní fhéadfaí ach triúr fear a tharrtháil.

Poll i gcorp an USS F-1 de bharr imbhuailte lena long dheirfiúr USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Atógáil fhótaghraiméadrach de dheireadh agus lián an F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Le linn an turais, bhí an fhoireann in ann suirbhé a dhéanamh freisin ar bhuamadóir toirpéad Grumman TBF Avenger de chuid Chabhlach na Stát Aontaithe ó ré an Dara Cogadh Domhanda a bhí in úsáid mar aerárthach oiliúna nuair a thuairteáil sé gar don... F-1 suíomh i 1950.

Ag feidhmiú idir an 24 Feabhra agus an 4 Márta ón soitheach taighde Atlantis Rinne an fhoireann seacht dtumadóireacht ag na láithreáin longbhriste, ag baint úsáide as córais íomháithe neamh-ionracha agus físe a bhí suite ar an tumoideán. Alvin – a thuairiscítear anois mar fheithicil ina bhfuil daoine i seilbh (HOV) – chomh maith le córais sonar ar an AUV Sentry.

Is cuid de na feithiclí faoi uisce iad Saoráid Náisiúnta um Thumadh Domhain cabhlach (NDSF), atá maoinithe ag an NSF.

Oifigeach clár soithí taighde Chabhlach na Stát Aontaithe, Rob Sparrock (ar chlé) agus seandálaí sinsearach NHHC, Bradley Krueger, ar an HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Túr stiúrtha agus an damáiste imbhuailte a ba chúis leis an bhfomhuireán F-1 dul go tóin poill (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Lián an USS F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Roth seachtrach na loinge suite ar sheol nó ar chobhsaitheoir F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Chuimhneacháin ríthábhachtacha

“Soláthraíonn an NDSF trealamh riachtanach chun an t-aigéan domhain a bhaint amach,” a dúirt Lisa Clough, stiúrthóir gníomhach roinne do Rannán Eolaíochtaí Aigéin an NSF.

“Cé go bhfuil an HOV Alvin agus an AUV Sentry ríthábhachtach chun guaiseacha geolaíocha domhainmhara a nochtadh agus chun éiceachórais iargúlta a staidéar, cuireann siad deiseanna ar fáil freisin chun an chéad ghlúin eile eolaithe a oiliúint agus chuimhneacháin ríthábhachtacha ó stair ár náisiúin a nochtadh.”

Oibríonn NHHC chun longa agus aerárthaí Chabhlach na Stát Aontaithe a aimsiú, a léirmhíniú agus a chosaint, agus rinne a seandálaí faoi uisce, Brad Krueger, an chéad cheann dá chuid. Alvin tumadóireacht agus a chéad tumadóireacht phearsanta ar shuíomh longbhriste stairiúil.

“Ba thaithí thar a bheith spreagúil agus umhal a bhí ann,” a dúirt sé. “Táimid uile ag an NHHC buíoch as an gcomhoibriú seo, a chuir ar ár gcumas freisin riocht na gceardaíocht a dhoiciméadú agus a mheas.”

Cuid tosaigh den toirpéad-bhuamadóir Avenger ó ré an Dara Cogadh Domhanda, a thuairteáil i 2 (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Cábán an Avenger (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

An chuid den eireaball (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Reáchtáladh searmanas cuimhneacháin ar Atlantis os cionn an F-1 longbhriseadh i ndiaidh na dtumadóireachtaí, agus clog á bhualadh 19 uair – uair amháin do gach ball den chriú a cailleadh. “Baineann an stair agus an tseandálaíocht go léir le daoine agus mhothaíomar go raibh sé tábhachtach a n-ainmneacha a léamh os ard,” a dúirt Krueger.

Na córais sonar il-bhíoma ar Atlantis agus Sentry tháirg siad léarscáileanna ardtaifigh den fhomhuireán agus den ghrinneall farraige máguaird, agus úsáideadh an físeán agus na grianghraif ardtaifigh chun samhlacha fótagraiméadracha 3T a tháirgeadh a thairgeann tomhais agus sonraí beachta faoi choilíniú na beatha mara.

“Bhíomar cúramach agus modheolaíoch agus muid ag déanamh suirbhé ar na suíomhanna stairiúla seo ionas go bhféadfaimis na híomhánna iontacha seo a roinnt, agus an meas atá tuillte ag na suíomhanna seo á choinneáil againn ag an am céanna,” a dúirt príomh-eolaí NDSF agus comhcheannaire an taiscéalaíochta Anna Michel.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Is í an sceir choiréil dhomhain an ceann is mó ar domhan, Léiríonn staidéar an tionchar a bhíonn ag longbhriseadh ar an éiceachóras timpeall orthu, Tá conspóid faoi sheod longbhriste San José…, An Cholóim le dul i ngleic le haisghabháil long taisce