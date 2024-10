Réitíonn foireann tumadóireachta rúndiamhair Dorset Pin Raic

Le 34 bliain ó thángthas ar thumadóirí scúba é, tagraítear d’árthach a chuaigh amach ó chósta Dorset mar an “Pin Wreck” amháin – ach anois tá an bád rúnda 27m-domhain aitheanta mar lastóir feistithe Aimiréalachta a tógadh i 1866. agus cailleadh 37 bliain ina dhiaidh sin.

Fuarthas amach ó Cheann St Albans siar ó dheas ó Swanage i 1990, bhí an soitheach adhmaid 24m clúdaithe le miotail ainmnithe i ndiaidh na gcéadta boltaí buí miotail timpeall air ar ghrinneall na farraige. Áiríodh leis an longbhriseadh capstan gaile-tiomáinte le coire ag deireadh an deireadh, mar aon le baoithe feistiú Aimiréalachta, slabhra agus ancairí.

Ceann Naomh Alban (Bermicourt)

Foireann as Seandálaíocht Mhuirí Ollscoil Bournemouth ag obair ar an bhfreagra ó 2019, tar éis gur thaispeáin an tumadóir Nigel Bryant réada ón suíomh dó sna 1990idí. Ina measc bhí bloc ulóige ceangailte le blúire ceirmeach ar a bhfuil “Portsmouth Dockyard”.

Tar éis dóibh an raic a thumadh iad féin, bhain na seandálaithe de thátal as gur dócha gur lastóir feistithe a bhí ann, soitheach a bheadh ​​tarraingthe ag tuga.

An capstan, agus an roth faoina bhun (BU Maritime Archaeology)

An coire a chumhachtaigh an capstan (BU Maritime Archaeology)

“Dhear an Aimiréalacht na lastóirí múrála seo chun na feistiú trom a theastaíonn chun tacú le Cabhlach an 19ú haois a leagan síos agus a chlúdach,” a deir an fhoireann. “Úsáideadh iad freisin i dtarrtháil agus i laethanta tosaigh na tumadóireachta, aibhsithe ag bróit an tumadóir a fuarthas ar an suíomh sna 1990idí agus íomhánna comhaimseartha de tharrtháil long.”

Ancaire (seandálaíocht Mhuirí BU)

Sa Chartlann Náisiúnta fuair an fhoireann pleananna de dhá lastóir chomhionanna de chuid Portsmouth Dockyard Yard Craft a ainmníodh YC5 agus YC8 ba chosúil go raibh sé sin oiriúnach don bhille – ach ní raibh aon taifead acu gur cailleadh ceachtar acu.

Anois, áfach, tá tuairisc aimsithe acu sa Gazette Loingseoireachta den 11 Meán Fómhair, 1903 gur chuaigh lastóir feistithe go tóin poill amach ó Cheann Naomh Alban in aimsir gharbh agus é á tharraingt ó Portsmouth go Portland. Aistríodh an 30 fear ar bord go sábháilte chuig an tugaí.

Dhearbhaigh tagairt eile i gcartlann gurb é an lastóir caillte YC8, a cheaptar a úsáideadh chun cabhrú le HMS a shábháil Eurydice amach ó Oileán Wight sa bhliain 1878. Bhí cailliúint an corvette ar cheann de na tubaistí cabhlaigh síochána ba mheasa sa Bhreatain ag an am.

Fuarthas taifead caillteanais níos déanaí le haghaidh YC8fearas tarlaithe amach ó Cheann Naomh Alban i Meán Fómhair, 1903.

Léim thart ar an Ráig Bioráin, a aithnítear anois mar YC8 (BU Muirí Seandálaíocht)

Tá iarratas déanta ag na seandálaithe ar YC8 a bheith ainmnithe ina Láithreán Cosanta. “Is sampla annamh é seo de chineál árthaigh seirbhíse a bhí riachtanach chun oibríochtaí chalafoirt na Breataine a choinneáil sa 19ú haois, agus mar sin tá sé ríthábhachtach go ndéanaimid é a chaomhnú,” a dúirt ceannaire na foirne an tOllamh Dave Parham ó Sheandálaíocht Mhuirí Ollscoil Bournemouth.

“Is rúndiamhair é a chéannacht le scór bliain anuas ach d’fhág an méid a chonaiceamar ar ár tumadóireacht go bhféadfaimis na leideanna a aimsiú a d’fhéadfadh rúin na loinge a nochtadh agus a thuiscint conas a chuaigh sé ar ghrinneall na farraige. Tugann na hábhair as a bhfuil an t-árthach tógáil ar ardchaighdeán le fios, b’fhéidir nasctha le longchlós Ríoga.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Ráig 750-BLIAIN A FHORTHAÍODH AS DORSET - Adhmaid AGUS GACH, SHIPWRIC DORSET LE NAISC WORDSWORTH COSANTA, TAISPEÁINT NA PÓILÍNEACHTAÍ AN DAMHAR A DHÉANAMH DON RÉINN-TUMAD Umar valentine, CHLÚCHÁN AR DHEIREADH: RÉITIGH RAIBH RAIBH RAIBH POOLE