Athbheochan tumadóir raic buamadóir WW2 ar an raidió

Tháinig tumadóir scúba ó East Anglian ar iarsmaí buamála ón Dara Cogadh Domhanda trí sheans in 2 – agus le déanaí bhí deis aige an taithí a roinnt le héisteoirí raidió nuachta an BBC.

Tháinig an tumadóir Rob Spray ó Suffolk trasna ar an raic a bhí ina aerárthach dhá inneall Handley-Page Hampden in uiscí 7m-domhain amach ó thrá Salthouse i dtuaisceart Norfolk. Inneall Bristol Pegasus a bhí san iarsma eile agus ceann dá thrí lann lián fós slán.

Láithreán briste Handley-Page Hampden (Rob Spray)

“Bhí mé ag lorg píosaí suimiúla de ghrinneall na farraige agus tháinig sé seo as an murlach beag,” Spray, cathaoirleach an Caomhnú Muirí do Ghrúpa Gníomhaíochta Norfolk agus a Cuardach tumadóir, a dúirt BBC Radio Norfolk's Breathnaigh Thoir clár, atá fós le cloisteáil ar Fuaimeanna BBC. “Ba é an clincher: sin inneall aerárthaigh a bhfuil lián air.

“Píosa mór raic a bhí ann agus caithfidh sé a bheith ann ó bhí an cogadh ann, mar sin is déantáin iad seo atá 80 bliain d’aois agus iad crochta thart ar ghrinneall na farraige.”

Bhí raic na n-aerárthach coilínithe go saibhir ag an saol éagobhsaí agus chuir sé sin áit ar fáil do ghliomaigh, portáin, cloicheáin agus fleasc.

Tá an longbhriseadh aerárthaigh dea-choilínithe (Rob Spray)

Tá iarsmaí an eitleáin curtha faoi uisce le 84 bliain (Rob Spray)

Paul Hennessey ó Taighde Raic Norfolk chabhraigh Spraeáil leis an aerárthach a aithint. “Ní raibh ach inneall amháin ar an suíomh agus mar sin bhí sé seo ag caitheamh spanaire sách mór sna hoibreacha dúinn,” a dúirt sé, ach léirigh taighde go raibh an t-inneall eile faighte ar ais i 1975 ag an tumadóir áitiúil John Wise mar fhabhar d’iascairí. bhí a gcuid potaí portán á snapadh air.

Bhí an t-aonad sin fágtha ina luí ar thailte an Músaem Eitlíochta Norfolk & Suffolk ag Flixton, in aice le Bungay, Suffolk, áit a bhfuil sé le feiceáil go fóill – cé nach mbeidh aon amhras ar thumadóirí cé acu den dá dhéantán meaitseála is mó a bhfuil suim acu ann.

Aerchriú Scuadrún 50 Hampden ar fhilleadh go RAF Waddington ó ruathar buamála i 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

An buamadóir, aitheanta mar P-2123 ó RAF Waddington, pancóga sa Mhuir Thuaidh ar 1 Meán Fómhair, 1940 timpeall ceathrú míle amach ón gcósta, tar éis dó a bheith ag rith as breosla ar a bhealach ar ais ó ruathar ar Bheirlín.

Bhí sé báite ar thionchar ach ansin tháinig sé ar ais aníos fada go leor chun ligean don chriú éirí amach agus dul chuig a mbán inséidte.

Inneall eile P-2123 ag Músaem Eitlíochta Norfolk & Suffolk, tá na lanna prop alúmanaim níos measa le caitheamh tar éis 35 bliain ar ghrinneall na farraige agus nochtar 49 eile do na heilimintí (Rob Spray)

Ba iad an t-aerchriú a tháinig slán ón díog – agus mianaigh talún ar an trá – an Sáirsint Jimmy Mandale, an Sáirsint Harry Logan, an píolóta Ceanadach David Romans agus a chomhghleacaí Ceanadach, Donald Stewart.

Bhí logleabhar eitilte an eitleáin fós ag Geoff Mandale, a raibh a athair Sáirsint Jimmy Mandale ina ghunnadóir cúil agus labhair sé leis an BBC. Nuair a léirigh sé an scannán briste, dúirt sé: “Tá jab an-mhaith déanta aige, an tumadóir sin – caithfidh mé buíochas a ghabháil leis.”

Dúirt sé go raibh an t-ádh ar a athair, tar éis dó 47 misean a eitilt gan aerárthach namhaid a fheiceáil chun tine. Tháinig sé slán as an gcogadh agus fuair sé bás in aois a 63 bliain.

Chuir an staraí eitlíochta Bob Collis ón músaem síos ar an Hampden mar “eitleán a raibh dearmad mór déanta air – tógadh breis agus 1,000 agus níl ach trí shampla fágtha”.

