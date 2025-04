Déanann tumadóirí iniúchadh ar 'Eggs & Bacon' Nelson amach ó Uragua

An long is fearr le hAimiréal Lord Horatio Nelson HMS Agamemnon Tógadh as 2,000 crann darach New Forest ag suíomh atá inniu ann mar shuíomh oidhreachta speisialta Buckler's Hard i Hampshire, áit ar seoladh é i 1781.

Luíonn iarsmaí na loinge stairiúla amach ó Uragua, agus an mhí seo caite tháinig foireann tumadóireachta idirnáisiúnta le chéile ag an láthair raic chun suirbhé seandálaíochta a dhéanamh a léirigh níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis. Idir an dá linn tá deis anois ag tumadóirí sa RA cuairt a thabhairt ar thaispeántas saor in aisce faoin long ag Buckler's Hard agus tuilleadh a fháil amach faoin gcaoi a bhfuiltear ag iniúchadh í.

Nasc tumadóirí ón RA ó Ollscoil Southampton, an Maritime Archaeology Trust, Ollscoil Bournemouth agus Buckler's Hard leis an ollscoil Uragua UDELAR don mhisean.

HMS Agamemnon á thógáil ag Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Bhí sé níos fusa ag criú na loinge 64 gunna den líne “Uibheacha & Bacon” a thabhairt air ná ainm rí miotaseolaíoch na Gréige a fhuaimniú. HMS Agamemnon sheirbheáil an Cabhlach Ríoga ar feadh beagnach 30 bliain, lena n-áirítear ag Cath Trafalgar 1805, agus tháinig sé chun críche i Meitheamh 1809 tar éis dul ar thalamh ar ghrinneall neamhcharted i mbéal an Phláta.

Faoin am sin bhí an long i ndroch-chaoi agus, cé go raibh an chuid is mó den chriú agus den stórais sábháilte, measadh go raibh sí do-athchóirithe. Thángthas ar an suíomh arís i 1993, timpeall 800m amach ón gcósta ag doimhneacht de 10m.

Taobh starboard slán

In ainneoin infheictheacht dhúshlánach faoi uisce, rinne na seandálaithe muirí cuairte suirbhé fótagraiméadrachta críochnúil chun ligean dóibh samhail 3D den longbhriseadh a tháirgeadh. Léirigh an obair go raibh cuid mhór de AgamemnonTá taobh starchláir fós slán, agus a cheangail boltaí copair fós le feiceáil i measc na n-adhmad atá fós ann.

Montague ar longbhriseadh an Agamemnon (Beaulieu Enterprises Ltd)

“Bhuail mé i gcónaí an raic seo a fheiceáil, mar HMS Agamemnon an t-aon long briste ar domhan a tógadh ag Buckler's Hard ar domhan,” a dúirt an tOnórach Mary Montagu-Scott, stiúrthóir Buckler's Hard, a bhí ina chlós rathúil chun longa cogaidh a thógáil san 18ú haois.

Tógadh níos mó ná 50 soitheach adhmaid ann don Chabhlach Ríoga, lena n-áirítear Euryalus agus Swiftsure, a chonaic gníomh ag Trafalgar freisin.

“Táthar ag súil go dtabharfar cuairt ar ais ar an long raic níos déanaí i mbliana le haghaidh an dara suirbhé, an uair seo a chlúdóidh réimse níos leithne agus é ag súil taobh an chalafoirt a aimsiú, agus monatóireacht á déanamh ar an meath leanúnach ar an adhmad,” a dúirt Montagu-Scott.

Taispeántas saor in aisce,

Múnla HMS Agamemnon ar taispeáint ag Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Ar ais nuair a thosaigh gairm na loinge, is é Buckler's Hard anois an t-ionad le haghaidh taispeántais saor in aisce ar a dtugtar HMS Agamemnon - Navigation an Finscéal. Insíonn sé scéal na hoibre atá á déanamh chun longbhriseadh stairiúil a mheastar a bheith i mbaol creimthe, cur isteach ag sealgairí taisce agus lobhadh péisteanna loinge a chaomhnú.

“Tá an taispeántas seo cruthaithe agam ag Buckler's Hard chun an scéal a chur chun cinn agus a insint faoin gcaoi a n-oibreoimid le chéile ar fud na náisiún chun na hiarsmaí a chaomhnú do na glúine atá le teacht,” a deir Montagu-Scott. “Is é an scéal ná scéal a fhéadfaidh ár náisiúin a thabhairt le chéile, an stair, an eolaíocht agus an t-eolas a roinnt, agus ár gcairdeas a fhorbairt agus a cheiliúradh trí sheandálaíocht mhuirí.”

Sráidbhaile Crua Buckler (Beaulieu Enterprises Ltd)

Ceaptar gur ainmníodh Buckler's Hard as an teaghlach Buckler, a bhí ina gcónaí sa cheantar ó na 1660idí, nó na nDiúcanna Buccleuch, sinsear mhuintir Montagu. Téarma a bhí i ‘crua’ ar áit thuirlingthe dhaingean nó nádúrtha a úsáidtear go coitianta feadh chósta theas Shasana.

An Buckler ar Crua Is láithreán oidhreachta saor-iontrála é an sráidbhaile ar Abhainn Beaulieu, lena n-áirítear rochtain ar an Agamemnon taispeántas sa Ceardlann na Saoirse Loinge chomh maith le Teachín an Longfoirt agus Séipéal Naomh Muire. Tá óstán agus bialann ar an suíomh freisin.

Tá táillí páirceála i gceist agus cosnaíonn sé £6 do dhaoine fásta, le lamháltais agus lascainí ar fáil.

