Déanann tumadóirí iniúchadh ar an long cairéal Nordach is sine

Tá seandálaithe mara ó mhúsaem Vrak sa tSualainn ag tumadh longbhriseadh a chreideann siad a d’fhéadfadh a bheith ar an long carbhaill is sine ó na tíortha Nordacha a aimsíodh riamh. Baineadh úsáid as an modh tógála chun soithí a tháirgeadh láidir go leor chun gunnaí móra a iompar agus chun dóiteáin namhaid a sheasamh.

Téann an long siar go dtí an 15ú haois agus fuarthas í i Landfjärden ag Häringe, ó dheas de Stócólm, áit a bhfuil músaem Vrak (Roic).

“Is long mhór í a bheadh ​​thart ar 35m ar fad agus 10m ar leithead,” a deir coimeádaí an mhúsaeim Håkan Altrock, ceannaire an tionscadail. “Fanann fráma na loinge ard os cionn ghrinneall na farraige agus tá an deireadh agus an ruathar fós ina seasamh.

“Is é an rud atá suimiúil ná go dtógtar an long sa stíl snoíodóireachta, rud a chiallaíonn go bhfuil an sliogán cabhlach comhdhéanta de phleananna atá leagtha imeall go himeall in ionad iad a fhorluí ar a chéile, mar a bhí sa teicníc clinker a bhí i réim ag an am.”

Taobh an chalafoirt den raic, le crosbhíoma (Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Ainmníodh an long Raic 5, agus fuarthas ceithre cinn eile i Landfjärden cheana féin. Glactar leis ar dtús gur longa Lochlannacha a bhí iontu, ar feadh tamaill ní raibh aon duine cinnte cén cineál soithí a bhí iontu, nó cén aois a bhí acu.

“Chuireamar dáta trí cinn de na ceithre longbhriseadh is mó bliain ó shin go dtí an 17ú-18ú haois,” a deir Altrock. “Bhí muid in ann ceann acu a nascadh le foinse scríofa ón 17ú haois.

Léaráid de Raic 5 (Alexander Rauscher & Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Cuireann sé síos ar Raic 5 mar “an raic is sine agus is suimiúla atá á fhiosrú againn i Landfjärden. Tá dáta cinnte tugtha againn go dtí na 1480í go dtí na 1460idí, ach b’fhéidir gur tógadh an long chomh luath leis na 1480idí agus gur deisíodh í sna XNUMXí.

“Is eol dúinn go cinnte freisin gur leagadh an t-adhmad ónar tógadh an long i Möre, atá suite i réigiún Kalmar, nó in oirthear Blekinge.”

Nuair a bheidh a dtionscadal reatha ar thimpeallacht mhuirí Häringe curtha i gcrích ag na seandálaithe Vrak tá súil acu maoiniú a fháil chun Raic 5 a thochailt mar thionscadal ar leith.

Iarsmaí Raic 5 agus mar a bheadh ​​sé le feiceáil uair amháin (Alexander Rauscher & Jim Hansson, Vrak / SMTM)

“Is nasc an-suimiúil an long seo idir longa meánaoise agus nua-aimseartha agus longthógáil,” a deir Altrock. “Féadfaidh sé go leor faisnéise nua a thabhairt dúinn faoi phointe cúnta tábhachtach i stair mhuirí na Sualainne.

“Chuir an teicníc snoíodóireachta ar chumas longa níos láidre agus níos mó a thógáil agus feictear go leor taighdeoirí é mar fhreagra ar úsáid gunnaí móra ar longa sa 15ú haois. Le gunnaí móra a bheith ar bord bhí longa cobhsaí, cumhachtacha ag teastáil – agus, le liathróidí gunna namhaid a sheasamh, bhí gá le plandáil láidir.”

vraic, atá suite in aice le Músaem Vasa ag Djurgården i Stócólm, mar chuid de ghníomhaireacht rialtais na Sualainne Músaem Stair Mhuirí agus Iompair na Sualainne (SMTM). Déan iniúchadh a Múnla digiteach Sketchfab 3D saor in aisce of Raic 5 .

