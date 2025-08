Aimsíonn tumadóirí príobháideach Spáinneach ón 1700idí i measc 4 longbhriseadh



“Bíonn an infheictheacht sách íseal i gcónaí in Abhainn Cape Fear,” a deir Cory van Hees, mac léinn iarchéime staidéir mhuirí in Ollscoil Oirthear Carolina (ECU), a bhí, in éineacht lena chara tumadóireachta Evan Olinger, ag iarraidh leithead céibhe ón 18ú haois a thomhas.

“Rinne Evan iarracht an pointe thuaidh den ché a aimsiú ach bhí mearbhall air mar gheall ar na dálaí. Mhalartaigh muid róil, agus tharla an rud céanna domsa ar mo iarracht.”

"Agus mé caillte, tháinig mé trasna ar roinnt frámaí adhmaid nach raibh ag gobadh amach as an láib chré, agus fianaise ar chláir adhmaid le feiceáil ar an dromchla. Níor thuig mé cad a bhí á fheiceáil agam ag an nóiméad sin, ach bhí a fhios agam gur cheart dom an struchtúr adhmaid a chur in iúl don fhoireann teagaisc."

Níos déanaí an lá sin, bhí an Dr Jason Raupp in ann a dheimhniú gur cuid de longbhriseadh a chonaic van Hees, agus gur dócha gur long an phríobháideora Spáinnigh a bhí ann. Ádh mór ó 1748. “Bhí sé cineál thar a bheith deacair,” a deir van Hees.

Bhí sé féin agus Olinger ag obair níos luaithe an samhradh seo ar iarsmaí an uisce choilíneach ag Suíomh Stairiúil Stáit Brunswick Town / Fort Anderson i Carolina Thuaidh, ar a dtugtar BTFA.

Calafort mór coilíneach san 18ú haois, dhóigh fórsaí na Breataine Baile Brunswick le linn Chogadh Saoirse Mheiriceá agus níor atógadh riamh é. Sa chéad bliain dár gcionn, le linn Chogadh Cathartha Mheiriceá, clúdaíodh cuid mhór den lonnaíocht tréigthe le hoibreacha créafóige agus Dún Anderson á thógáil.

Mósáic ina léirítear 'Ionsaí na Spáinne' ar Bhaile Brunswick le Claude Howell (Brunswick1726)

Na hiarsmaí is dócha de Ádh mór i measc ceithre longbhriseadh a aimsíodh agus a taifeadadh feadh chósta BTFA an samhradh seo le linn obair allamuigh ag taighdeoirí agus mic léinn ó ECUanna Clár i Staidéar MuiríCuireadh tús freisin le cuid d’adhmad na long a bhí nochtaithe agus dá bharr sin i mbaol a aisghabháil le haghaidh caomhnaithe.

Ar an 28 Meán Fómhair, 1748, i dtreo dheireadh Chogadh Chluas Jenkins (ar a dtugtar Cogadh an Rí Seoirse i Meiriceá) Ádh mór agus long eile, La Loretta, bhí tagtha ó Chúba chun ionsaí a dhéanamh ar Bhaile Brunswick.

Bhí mílíste áitiúil tar éis na Spáinnigh a thiomáint ar ais chuig a longa agus, le linn an cúlú, meastar gur phléasc tine amach i Ádh mórpúdar iris, rud a d’fhág gur phléasc an long in aice leis na céanna coilíneacha. Ba é bua na Breataine an cath deiridh sa chogadh.

Scrúdaíonn taighdeoirí ECU míreanna a tugadh chun an dromchla (Clár ECU i Staidéir Mhuirí)

Leid cufráis

Aithníodh samplaí adhmaid a bailíodh ón long bhriste mar chufróg ó dheisceart California nó Meiriceá Láir, rud a thugann le fios gur tógadh an long sa Spáinn san 18ú haois. Sa Mhuir Chairib coilíneachtaí.

Ádh mór Ba í an t-aon longbhriseadh Spáinneach a tuairiscíodh go stairiúil sa cheantar, agus tá an longbhriseadh suite gar don áit ar aimsigh tumadóir canóin ón 18ú haois 40 bliain ó shin.

De na trí longbhriseadh eile, tugann anailís réamhchéime le fios gur dócha gur úsáideadh ceann amháin chun talamh a athghiniúint ag an gceantar uisce agus gur bád cothrom coilíneach é an ceann eile de chineál a úsáideadh chun daoine agus earraí a iompar idir an calafort agus plandálacha in aice láimhe.

Adhmaid aisghafa ar an gcladach (Clár ECU i Staidéir Mhuirí)

Is ar éigean a nochtadh an ceathrú longbhriseadh agus níor aithníodh í go fóill. I measc an bhonneagair chalafoirt a aithníodh tá dhá chéibh adhmaid agus cabhsa thar an áit a raibh portaigh tráth, mar aon le roinnt déantán aonair.

“Táimid thar a bheith sásta faoi na suíomhanna tábhachtacha seo, mar go gcuideoidh gach ceann acu linn tuiscint níos fearr a fháil ar ról BTFA mar cheann de na bailte calafoirt coilíneacha is luaithe sa stát,” a deir an ceannaire foirne, an Dr Raupp, ollamh cúnta i roinn staire agus staidéar muirí ECU. “Tá na gnéithe cois uisce coilíneacha báite seo caomhnaithe go han-mhaith.”

Fachtóirí riosca

Tá na hiarsmaí i mbaol, áfach, ó chreimeadh cladaigh de bharr dreidireacht cainéil, tonnta agus stoirmeacha, agus níl ach leath thuaidh BTFA faoi chosaint faoi láthair.

Adhmad cufráis an longbhriste réidh le dul i gcomhair caomhnaithe (Clár ECU i Staidéir Mhuirí)

Mhair an rud a fuarthas chomh maith sin mar gheall ar an gcorrach a bheith clúdaithe leis ach tá na hiarsmaí ag éirí nochta agus creimthe. Sin é an fáth ar thug tumadóirí na foirne faoi aisghabháil éigeandála ar níos mó ná 40 adhmad ón áit a bhfuiltear ag súil leis. Ádh mór suíomh le haghaidh stórála agus caomhnaithe.

Caomhnaithe go “méid suntasach”, tá marcanna uirlisí na longthógálaithe fós le feiceáil ar chuid de na hadhmaid. Tá anailís ar thógáil gach ceann de na ceithre longbhriseadh ag leanúint ar aghaidh.

Divernet tá tuairisc tugtha aige roimhe seo ar obair Ollscoil Oirthear Carolina ar longbhriseadh an fhoghlaí mara Príomhlong Fhéasóg Dhubh an Díoltas na Banríona Áine.