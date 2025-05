Fáilteacht tumadóra ar ais uaireadóir óir longbhriste sa Ríocht Aontaithe

Tá 36 bliain caite ó fuair tumadóirí scúba i Loch Michigan longbhriste gaile ón 19ú haois. An Bhantiarna Elgin agus, taobh istigh de cúpla bliain ina dhiaidh sin, uaireadóir póca óir 16 carat sainiúil le slabhra agus eochair.

Ó 1992 i leith, d’fhan sé i seilbh na dtumadóirí Meiriceánacha sin – ach anois tá socruithe déanta ag seandálaí muirí flaithiúil, a mhothaigh gur cheart don uaireadóir a bheith in áit eile, go dtabharfaí ar ais é chuig baile dúchais an úinéara, Boston – i Lincolnshire.

Inscríbhinn an déantóra ar chúl an uaireadóra póca (Valerie van Heest)

Chuidigh túslitreacha greanta agus sonraí an mhonaróra i Londain le haithint gurbh é Herbert Ingram, polaiteoir mór le rá ó aimsir Victeoiriach, an fobwatch. Mar Theachta Parlaiminte do Bhostún i lár an 19ú haois, ba athchóiritheoir é a raibh ról mór aige maidir le huisce, gás agus an t-iarnród a thabhairt chuig an mbaile a bhí ag leathnú.

Bhí Ingram ina nuachtánaí chomh maith, agus bhunaigh sé rud a bhí ceannródaíoch go hidirnáisiúnta ag an am mar gheall ar phictiúir a chraoladh – an Illustrated London NewsTá séadchomhartha mór dó i lár an bhaile taobh amuigh d'Eaglais Naomh Botolph, ar a dtugtar Stumpa Bhostúin go háitiúil.

Dealbh cuimhneacháin Herbert Ingram taobh amuigh de Stumpa Boston (Valerie van Heest)

Agus iad ar cuairt sna Stáit Aontaithe sa bhliain 1860, bhí Ingram agus a mhac i measc thart ar 300 duine a fuair bás nuair a thréig an gailelong roth-taobh 77m An Bhantiarna Elgin Chuaigh an long go tóin poill i Loch Michigan ar a bealach ó Milwaukee go Chicago. Cailleadh liosta na bpaisinéirí ach measadh gurbh í Ingram an t-íospartach ba shuntasaí.

Tharla an tubaiste mar gheall ar imbhualadh leis an scúnar adhmaid Augusta le linn stoirme trom oíche an 8 Meán Fómhair. Cur síos air ag an am mar “ceann de na huafáis mhuirí is mó riamh”, agus chosain sé níos mó beatha ná aon eachtra eile in uisce oscailte sna Lochanna Móra roimhe sin nó ó shin.

Báite an Lady Elgin leathuair an chloig tar éis don Augusta í a bhualadh (Valerie van Heest)

Ag dul ar an seó

I mí Dheireadh Fómhair seo caite, bhí aimsitheoirí an faire i dteagmháil leis an tumadóir agus staraí muirí Meiriceánach Valerie van Heest, a bhí páirteach i bhfionnachtain agus i suirbhéireacht faoi uisce ar go leor longbhriste stairiúla sna Lochanna Móra.

Comhbhunaitheoir Chumann Taighde Longbhriseadh Michigan, ionduchtaíodh van Heest i Halla na Laochra na mBan Tumadóirí in 2007. Tá sé leabhar scríofa aici, lena n-áirítear Caillte ar an mBan Uí Eilgin chun comóradh 150 bliain ó chuaigh an long go tóin poill, agus tá sé anois ina aghaidh phoiblí de chuid tumadóireacht longbhriste Lakes.

Bhí Van Heest le taispeántas áitiúil a chur i láthair faoin An Bhantiarna Elgin, agus thairg na tumadóirí uaireadóir Ingram a chur ar fáil lena thaispeáint. Mar sin féin, ó mhothaigh sí gur i mBostún a bhain sé, áit a raibh baint aici le muintir na tíre, chuaigh sí níos fearr fós, cheannaigh sí an uaireadóir agus bhronn sí é ar Mhúsaem Guildhall Bhostúin.

Valerie van Heest leis an uaireadóir póca Ingram (Valerie van Heest)

Ghlac an músaem, a raibh sé beartaithe acu taispeántas tiomnaithe do Ingram a chur ar siúl le fada an lá, go buíoch leis an gcuimhneachán do cheann de mhic ansa le Boston.

Tá Van Heest díreach tar éis cuairt a thabhairt ar an mbaile a d’fhág a sinsir ar thaobh a hathar le teacht go Meiriceá, ag glacadh páirte i searmanas oifigiúil bronnta don uaireadóir agus ag tabhairt cur i láthair ar an An Bhantiarna Elgin.

Tá an faire póca a chaith 155 bliain sna Stáit Aontaithe, an chuid is mó díobh faoin uisce, i láthair anois i dTaispeántas Ingram ag an músaem agus ionad eolais turasóireachta, oscailte ó Chéadaoin go Satharn ó 10.30 go 3.30.

