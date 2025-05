Aithint tumadóirí longbhriseadh san Astráil a tharla i ndiaidh ruaig óir na hÍsiltíre

De réir an nuachtáin, fógraíodh go bhfuarthas soitheach ceannaíochta Ollannach ón 19ú haois a bhí caillte le fada agus a d’iompair lorgairí óir na Síne go dtí an Astráil tar éis do fhionnachtana tumadóirí scúba torthaí suirbhéanna maighnéadaiméadair níos luaithe a dheimhniú. Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile.

Cailleadh an long 1857 tonna, 800m, amach ó chósta thoir theas na hAstráile Theas i mí an Mheithimh 52. Rí Willem de Tweede (Rí Uilliam II) bhí níos mó ná 400 mianadóir óir Síneach tar éis titim i dtír cúpla lá sular chuaigh sí go tóin poill.

Is toradh é an rud a thugann an músaem “fionnachtain shuntasach” agus “píosa tábhachtach de stair mhuirí” air, ar thionscadal a thosaigh sé in 2022, le tacaíocht ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha na hÍsiltíre, Gníomhaireacht Oidhreachta Cultúrtha na hÍsiltíre, an Fondúireacht Silentworld, Roinn Comhshaoil ​​agus Uisce na hAstráile Theas agus Ollscoil Flinders.

Bhí amhras ar an bhfoireann gur aimsigh siad an Rí Willem de Tweede sa bhliain 2022 tar éis maighnéadiméadar mara a úsáid chun léamh a fháil a raibh an chuma air go raibh sé ag teacht le toisí na loinge sa cheantar inar ceapadh gur chuaigh sí go tóin poill.

Mar sin féin, chuir droch-radharc sa bhá de bharr 'stoirm sneachta' leanúnach gainimh mhín – mar a fheictear sna grianghraif thíos – bac ar iarrachtaí tumadóirí scúba ina dhiaidh sin tuilleadh eolais a fháil.

Lo-vis: Tumadóir ar ghrinneall na farraige le linn suirbhé le brathadóir miotail (Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile)

Níor léirigh tumadóirí le linn 2023 aon rud, agus níorbh fhéidir leis na tumadóirí seandálaíochta a n-amhras a dhaingniú ach amháin i mí an Mhárta seo, agus brathadóirí miotail acu. Fuair ​​siad codanna de vinse iarainn agus comhpháirteanna eile den long nochtaithe – b’fhéidir go sealadach – os cionn na gainimhe.

Deir an fhoireann go bhfuil muinín acu as a n-aitheantas, agus go bhfuil siad ag pleanáil filleadh ar an láthair le súil go bhfaighidh siad tuilleadh smionagar. Creideann siad gur dócha gur choinnigh cuid mhór den long agus a bhfuil ann slán ó cuireadh í go tapa sa ghaineamh corraitheach tar éis na báite.

Cuid de vinse a fuarthas ag láthair na loinge báite (Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile)

Bhí na mianadóirí tar éis teacht i dtír ón Rí Willem de Tweede i mbaile Robe, agus é ag pleanáil siúl as sin go dtí na réimsí óir ag Bendigo agus Ballarat i Victoria, níos mó ná 400km ar ais soir.

Leis an ardú sin, bhí siad in ann cáin £10 a sheachaint ar inimircigh a tháinig go díreach isteach sa choilíneacht Victoria le linn ruathar óir na 1850idí. Bhí an cháin, arb ionann í agus níos mó ná £1,500 inniu, forchurtha dhá bhliain roimhe sin, agus í dírithe, mar aon le cánacha mianadóireachta méadaithe, ar inimirce na Síne a theorannú.

Laethanta ina dhiaidh sin, chuaigh an long go tóin poill i mBá Guichen, b'fhéidir tar éis di bualadh le banc gainimh, agus cailleadh 16 dá 25 criú a cuireadh ina dhiaidh sin ar Long Beach sa bhá. Rí Willem de Tweede tá sé aicmithe mar longbhriseadh stairiúil faoi chosaint.

