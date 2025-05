Tumadóirí ag ardú clog ó longbhriseadh tragóideach ina raibh canna éisc

at 7: am 00

Tá clog cré-umha aisghabháilte ag tumadóirí scúba ó longbhriseadh an Réalta na Beangáile, long 151 bliain d'aois a chuaigh go tóin poill in áit iargúlta sa dara tubaiste mhuirí is measa in Alasca i dtéarmaí cailliúint beatha.

An Réalta na Beangáile Long seoil trí chrann le cabhail iarainn 80m ar fhad ab ea í, a thóg Harland & Wolff i mBéal Feirste sa bhliain 1874. Bhí an chuideachta trádála Briotanach JP Corry & Co ag oibriú í ar feadh blianta fada, den chuid is mó idir Londain agus Calcúta, agus sa bhliain 1906 cheannaigh Cumann Pacálaithe Alasca an soitheach.

Baineadh úsáid aisti ansin chun oibrithe agus soláthairtí den chuid is mó as an Áise a iompar chuig baile stánaithe Wrangell gach earrach, agus san fhómhar chun na hoibrithe a thabhairt ar ais go San Francisco mar aon leis an mbradán stánaithe.

Bhí 138 fear ar bord an Réalta na Beangáile nuair a chuaigh sí go tóin poill ar an turas fillte sin ar an 20 Meán Fómhair, 1908 – an criú de 32 agus 106 oibrí cannaireachta.

Bhí torthaí saothair na n-oibrithe ar bord freisin, 2.5 milliún canna bradán punt amháin, agus an long ag dul trí Chaolas Sumner Alasca á tarraingt ag dhá tharracóir bheaga, an Cadhc agus an Hattie Gage.

Clog na loinge ar dheic an Alaska Endeavour

De bharr meascán de ghaotha láidre, easpa cumarsáide agus teipeanna meicniúla, b’éigean do na báid tarraingthe na línte tarraingthe a ghearradh. Réalta na Beangáile scaoil sí ancaire ach nuair a tharraing an t-ancaire bristear an long ar charraigeacha Oileán an Chorónaithe iargúlta, thart ar 130km siar ó Wrangell.

Ba oibrithe Síneacha, Seapánacha agus Filipíneacha formhór na 110 fear a fuair bás agus, ag léiriú dearcthaí na linne, nuair a aimsíodh a gcorp cuireadh i n-uaigh ollmhóir iad – agus cuireadh na baill chriú uile-gheala i n-uaigheanna aonair. Bhí níos mó ná leath den chriú tar éis maireachtáil, cé gurbh amhlaidh a bhí i gcás níos lú ná 10% de na hoibrithe Áiseacha.

An dara huair an t-ádh

Bhí an fhoireann taighde deonach atá tar éis an long a léarscáiliú anois tar éis tumadh den chéad uair sa suíomh 20m domhain i mí na Bealtaine 2022, cé gur chuir drochaimsir isteach go mór ar an oibríocht ag an am sin.

Rinneadh an turas taiscéalaíochta le déanaí arís ón soitheach taighde neamhbhrabúis eolaíochta agus oideachais Alasca Endeavour, faoi chaptaen Bill Urschel, a d’fhógair torthaí na foirne an tseachtain seo.

Bhí an oibríocht faoi stiúir an tseandálaí mara Jenya Anichenko in éineacht leis na tumadóirí Wrangell Gig Decker agus an físeagrafaí faoi uisce Stephen Prysunka, mar aon le hoibreoirí dróin agus roinnt tumadóirí agus taighdeoirí deonacha eile, a raibh cuid mhaith acu páirteach san turas taiscéalaíochta roimhe sin.

Ba é Decker a tháinig trasna ar shlabhra ancaire den chéad uair, breis is 30 bliain ó shin, rud a léirigh an Réalta na Beangáilecá bhfuil sé agus as a dtáinig fionnachtain an chloig.

An Star Of Bengal ceangailte le stánlann Dhún Wrangell

Thar 10 lá i mí na Bealtaine seo, aimsigh agus dhoiciméadaigh an fhoireann an Réalta na Beangáilefrámaí agus plátaí cabhlach, ceithre ancaire agus an clár gaoithe agus innealra eile na loinge chomh maith leis an gclog cré-umha.

Ardaíodh an clog agus cuireadh chuig an Ionad um Sheandálaíocht agus Caomhnú Muirí in Ollscoil Texas A&M é ach fillfidh sé ar taispeáint níos déanaí ag an Músaem Staire Wrangell.

“Tá rud éigin speisialta faoi chlog loinge,” a dúirt an Captaen Urschel. “Tugann sé beatha do long. Dúirt duine dár ngrúpa: ‘Tá an eolaíocht tábhachtach, ach i gceann 100 bliain beidh daoine ag nascadh leis an Réalta agus leis na hoibrithe stánadóireachta a fuair bás uirthi tríd an gclog seo.’ Chuala na fir a bhí ag dul síos an oíche sin an clog sin. Buailfidh an clog sin arís.”

Stair na réalta

Anois go bhfuil an láthair longbhriste doiciméadaithe, tá sé á ainmniú do Chlár Náisiúnta Áiteanna Stairiúla SAM.

An Réalta na Beangáile maoiníodh an tionscadal ag an Caomhnú Oidhreachta Muirí Alasca clár arna thacú ag cathair Wrangell agus Músaem Staire Wrangell, le maoiniú breise ón gcomhlacht drón 3 Points in Space Media, na tumadóirí Shawn Wells, Kevin Lansdowne agus Shawn & Susan Dilles, agus Alaska Endeavour.

Tá duine eile den fhoireann taiscéalaíochta, an staraí muirí Ronan Rooney, tar éis podchraoladh cúig chuid mar gheall ar an Réalta na Beangáile scéal.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Séideann fionnachtain cloigín an tumadóra miotas longbhriste as an uisce, Longbhriseadh tragóideach na loinge 'is sábháilte' aimsithe i Loch Superior, CLOG NA LOISTE ÓN gCÉAD SCRIOSÓIR SAM A FUAIR AN CÉAD CHOGADH DOMHAN AR AIS, Ardaitheoirí CAIDREAMH TRASATLANTACH WW1 CLOIG Scriostail