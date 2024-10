D'aimsigh raic na Coirnise as turas aonair an tumadóir

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Bhí Edmans, tumadóir fonn agus grianghrafadóir faoi uisce, imithe ag tumadóireacht amach ó Phort Reachrann, ach timpeall ceithre mhíle óna teach in aice le Camborne. Nocht an tumadóireacht a rinne sí ancaire ar dtús, agus tá níos mó den raic á nochtadh ag an gcreach ina dhiaidh sin, rud a raibh fonn uirthi é a aithint.

Tháinig sí trasna ar ghrianghraf ag taispeáint na hoibríochta tarrthála do long a chuaigh go tóin poill amach ón trá, a tógadh ar an 25 Eanáir, 1895. Thug sé seo le fios gur dócha gurbh é an raic an galtán Escurial.

Deir Edmans go bhfuil gach deis aici an raic a thumadh ó rinne sí an fhionnachtain d’fhonn tuilleadh a fhoghlaim faoi.

Escurial agus bád tarrthála Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / An Chartlann Náisiúnta / Picryl)

An Escurial

An Escurial galtán scriú iarainn-rigged le scúnóir a bhí tógtha in 1879 ag Alex Stephens, Teach Solais, Baile Ghobhainn, do Raeburn agus Verel Glaschú. An lá a chuaigh sé go tóin poill bhí sé ar a bhealach ó Chaerdydd ag iompar guail isteach go calafort Aidriadach Fiume, Rijeka sa Chróit anois.

Bhí an aimsir ag athrú go tapaigh, fuar go searbh agus le gaotha gála, ach ceapadh gurbh é sceitheadh ​​i seomra an innill ba chúis leis an soitheach a bhunú. Thaispeáin an grianghraf an bád tarrthála FH Harrison, a seoladh thar tír ó Hayle beagnach 50 míle ar shiúl, fós ar an ngaineamh ag Portreath.

Thuas agus thíos: Radhairc ar longbhriseadh an Escurial (Rachael Edmans)

Ba é an toradh a bhí ar thuras aonair an tumadóir ná raic na gCornach ar aimsiú 10

Rinne na tarrthóirí iarracht córas rópa baoi brístí a bhunú, ach níor éirigh léi an long a bhí buailte a bhaint amach agus sa deireadh bhí ar an gcriú snámh ar feadh a saoil, agus na tarrthóirí ag foirmiú slabhra daonna isteach san fharraige chun iad a tharraingt amach. Níor mhair ach naonúr den 20 fear.

Mar sin féin, ba chosúil nach raibh muintir na háite sa lá atá inniu ann ar an eolas faoin longbhriseadh nuair a d’fhiafraigh Edmans an ndearnadh tumadh riamh ar an suíomh. “Ní dúirt go leor, tá sé imithe, nó ní raibh a fhios acu cá mbeadh sé,” a dúirt sí Divernet.

Tá an raic suite i gcóngaracht Charraig Faoileán ag doimhneacht 8-9m ag an íseal agus 15m ag lán mara, agus is féidir leis a bheith faoi réir ag sruthanna láidre, a deir Edmans. D'fhéadfadh dromchla fada a bheith ag teastáil ón trá freisin.

“trí sheans glan a tháinig mé trasna ar an ancaire,” a deir sí. “Rinne mé tumadóireacht aonair mar bhí mo chara tinn agus ní raibh mé ag iarraidh an deis a chailleadh - athraíonn Portreath go mór i gceann lae.”

'Stunned - agus neirbhíseach'

Ag teacht ar an longbhriseadh, deir Edmans: “Bhí mé ar bís – agus neirbhíseach. Bíonn an tuiscint seo caillte agam i gcónaí, mar fuair daoine bás air. Is maith liom a bheith ag ceapadh gurb iad na héisc na hanamacha a mhaireann.

“Chlúdaigh an raic go leor de ghrinneall na farraige. Thóg mé roinnt pictiúr agus físeán, ansin tháinig mé chun solais go mall chun a fheiceáil cá raibh mé agus mo imthacaí a fháil. Thóg mé mo chairde ina dhiaidh sin chun iad a thaispeáint, mar is féidir liom an raic a aimsiú anois trí úsáid a bhaint as loingseoireacht nádúrtha.”

Tumadóir agus smugairle róin (Rachael Edmans)

Is iondúil go ndíríonn Rachael Edmans ar ghrianghrafadh a dhéanamh den fhiadhúlra, bíodh sé faoi uisce nó faoi bharr an leathanaigh

Arsa Edmans, atá ina Mháistir Tumadóireachta PADI: “Téim ag tumadóireacht le haon duine, agus tá an-chuid cairde déanta agam ag déanamh a bhfuil grá againn le chéile.

“Ní dhéanaim tumadh aonair go minic; Úsáidim cara den chuid is mó. Tá cáilíocht aonair agam ach tá sé i bhfad níos fearr dom a bheith le duine éigin. Ní raibh ann ach an lá sin – níor chaill mé an deis a bheith fliuch!”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Gunnaí SA GHILLÍ, MIANADÓIREACHT A DHÉANAMH Dearmadta I gCORNAIGH, AR BHFUIL AMACH RÁITEAS 'MILLIÚN BOINN' a thumadh?, Ardaíonn tumadóirí Coirnis Meáchain Uathúla