Ba chúis le tarraingt gunnaí Túdarach tumadóirí scoilteadh na Breataine-na hÉireann

Thóg tumadóirí scúba péire gunna cré-umha annamha Túdarach as longbhriseadh amach as Éirinn agus díoladh iad gan “gan cheist a chur” le taispeáint ag an Ionad. Túr Londan tuairim is 50 bliain ó shin, de réir doiciméid stáit nua-eisithe ó Chartlann Náisiúnta na hÉireann.

D’éiligh údaráis na hÉireann go dtabharfadh an Túr na gunnaí “smuigleáilte go mídhleathach” orthu ar ais – agus fiche nó tríocha bliain ina dhiaidh sin, i measc na n-eagla go bhféadfadh an IRA Sealadach díriú ar an Túr mar dhíoltas, cuireadh an t-aighneas i ngníomh arís.

Dúradh gur tógadh an gunna 2.7m ó longbhriseadh amach ó Cheann an Bhaile Nua Mhóir i gCuan na Trá Móire, Co. Phort Láirge ar chósta oirdheisceart na hÉireann go luath sna 1970idí.

Le feathail ardaigh Tudor orthu, chaith Teilgcheárta Gunna Ríoga na mBráithre Owen i Londain iad don Rí Anraí VIII sna 1540idí. Níor aimsíodh ach ocht sampla eile den chineál seo de ghunnaí meánacha 'saker' riamh.

An tumadóir raic Éireannach Eddie Bourke ina leabhar Longbhriseadh Chósta na hÉireann scríobh gurbh í an bhriogantine an t-aon long luath-Chabhlach Ríoga nach raibh cuntas uirthi sa cheantar Post. Caillte i 1566, tógadh é ceithre bliana roimhe sin ach armtha le gunnaí níos sine.

Trálaer, poll & veain campála

De réir tuairiscí sna meáin sna 1970í, tar éis an gunna a ardú agus a thabhairt i dtír ar trálaer, chuir “buíon sealgairí taisce Briotanacha” i bhfolach i gclais sadhlais feirme iad sular thug siad go Sasana iad i veain campála.

Líomhnaítear gur díoladh é ar “phraghas cnag síos” £3,250 le hoifigeach de chuid Thúr Londan, dúradh ansin go raibh siad tagtha ar taispeáint ag an Músaem na nArm Ríoga sa Túr Bán.

Léiríonn na doiciméid a scaoileadh go bhfuil an Ard-Mhúsaem na hÉireann, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus an príomh-aturnae stáit éileamh arís agus arís eile na gunnaí a thabhairt ar ais. Bhí dlí na hÉireann agus Shasana briste ag na tumadóirí trí theip orthu a bhfionnachtain a fhógairt don Ghlacadóir Raic, a mhaígh siad.

I 1992, agus luach timpeall £60,000 ar an dá ghunna ag an am sin, léirigh Músaem na nArm Ríoga gur mhian leis an scéal a réiteach – go páirteach as imní go bhféadfadh sé spreagadh a thabhairt don IRA díriú ar an Túr. Faoin mbliain dár gcionn, áfach, bhí sé tar éis filleadh ar a staid inar theastaigh cruthúnas gur maoin de chuid stát na hÉireann na gunnaí.

Sa bhliain 2003 d’fhógair Ard-Mhúsaem na hÉireann ina thuarascáil bhliantúil go raibh glactha faoi dheireadh le húinéireacht na hÉireann ar an ngunnán agus socraíodh an t-aighneas. Tuigeadh gur tugadh na gunnaí ar ais go hÉirinn – cé nach léir cá bhfuil siad faoi láthair.

