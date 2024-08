Longbhriseadh Dorset le naisc Wordsworth cosanta

Ráig long seoltóireachta lastais East India Company Iarla na Fenni, sampla luath de shoitheach a ionchorpraíonn iarann ​​ina thógáil, sceidealta le haghaidh cosanta.

Ciallaíonn an t-aistriú ón Roinn Cultúir, Meán & Spóirt, atá molta ag Historic England (HE), gur féidir le tumadóirí scúba fós an raic a thumadh ach de réir dlí ní mór dóibh a bhfuil ann a fhágáil gan teagmháil.

Seoladh an t-árthach i Northfleet, Kent i 1796, agus bhí sé ar cheann de 36 long de 1,460 tonna a bhí mar aicme speisialta de chabhlach trádála an East India Company.

Fostaithe cuideachta a iompar agus paisinéirí a íocann táillí go Bengal agus bunáiteanna i ndeisceart na hIndia mar aon le lastais, longa mar an Iarla na Fenni d'imir siad a bpáirt in aistriú brabúsach i bhfócas oibríochtaí trádála na Breataine ó theicstílí Indiacha go tae na Síne.

Bhí an t-árthach suntasach freisin mar go raibh John Wordsworth ina chaptaen air, a bhí ina mhairnéalach chun tacú le gairm scríbhneoireachta a dhearthár.

Bheadh ​​William Wordsworth ina fhile clúiteach Rómánsúil, agus é bunaithe ar charachtair i roinnt dá shaothar, mar shampla Stepping West, ar a dheartháir. Tar éis bhás John nuair a chuaigh an long go tóin poill amach ó Dorset, bhí scríbhneoireacht a dhearthár an-gruama.

William Wordsworth (Iontaobhas Náisiúnta)

Bhí col ceathrar ba shine de na deartháireacha, ar a dtugtar Eoin freisin, ina chaptaen ar dhuine eile Iarla na Fenni a seoladh i 1789, agus rinne sé dhá thuras ó Londain go dtí an tSín ar an long. Tiontaíodh é go long cogaidh 54-gunna darbh ainm HMS An Fenni sa bhliain 1795, ach bhí an captaen i gceannas ar an dara ceann freisin Iarla na Fenni ar feadh tamaill.

Thóg John Wordsworth an dara ceann Iarla na Fenni go dtí an tSín faoi dhó ach fuair sé bás chomh maith le 250 criú agus paisinéir ar a chúigiú turas trádála ó Portsmouth go Bengal agus an tSín.

Bhí naisc teaghlaigh Wordsworth eile ann freisin, lena n-áirítear Joseph Wordsworth, a léiríodh go héagsúil mar an dara nó an tríú páirtí ar an long scriosta Iarla na Fenni, a tháinig slán as an eachtra. Ba mhac é don Seán ba shine agus nia do Sheán agus Uilliam.

Buail an Shambles

An Iarla na Fenni bhuail sé bruach gainimh Shambles trí mheascán d’earráid dhaonna agus aimsir stoirmiúil agus chuaigh go tóin poill 1.5 míle amach ó Weymouth ar 5 Feabhra, 1805. Ag an am sin bhí an long ag iompar 62 cófra dollar airgid arbh fhiú £70,000 (thart ar £7.5 milliún inniu).

Suirbhé 1805 agus moladh chun an lasta a aisghabháil trí úsáid a bhaint as 'meaisín tumadóireachta'. Ba é John Braithwaite a rinne an tarrthála i gcloch tumadóireachta (Portland Museum Trust)

Áiríonn an longbhriseadh 16m-doimhneacht iarsmaí struchtúracha suntasacha den chabhail atá thart ar 50 x 10m, le plandáil, frámaí, caidéal uisce slabhrach agus glúine iarainn nó lúibíní fós le feiceáil. Tá an raic fós le tochailt go hiomlán.

Tumadóir ag nochtadh an adhmaid sna 1980í (Trevor Newman)

Daingean, ingne, boltaí agus feistiú adhmaid (Portland Museum Trust)

Tógadh déantáin ón láthair ráith le linn tochailte sna 1980í, lena n-áirítear cuasbhealach inisealacha a meastar gur leis an gCaptaen John Wordsworth é. Coinnítear na míreanna ag Músaem Portland, a reáchtálann crannchur maoinithe digiteach tionscadal deonach ar a dtugtar Ag tumadh isteach i gCartlann Dhigiteach an Iarla na Fenni.

Glactar leis gurb é cuasán tosaigh an Captaen John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Leanann oibrithe deonacha orthu ag táirgeadh múnlaí 3D de na déantáin, lena n-áirítear dúradáin adhmaid, próca coinsínithe gloine 13 thaobh, lampa láimhe copair agus gloine, láimhseáil claíomh adhmaid agus suaitheantas francach práis, agus is iad sin ar fáil go poiblí.

Babhla Síneach (Portland Museum Trust)

Lantern (Iontaobhas Músaem Portland)

“Tá scéal spreagúil le hinsint ag an longbhriseadh seo faoi shaol agus faoi bhrón duine de na filí is mó cáil atá againn, William Wordsworth,” a deir HE príomhfheidhmeannach Duncan Wilson. “Ach tá áit thábhachtach aici freisin i stair chomhroinnte mhuirí na tíre seo agus an tionchar a bhí ag cabhlach an East India Company ar fud an domhain mhóir.

“Is teist é a chosaint ar thiomantas agus obair chrua Aonad Seandálaíochta Faoi Uisce Chelmsford, Cumann LUNAR Weymouth agus Músaem Portland agus a gcuid oibrithe deonacha. Cabhróidh a n-iarrachtaí linn níos mó a fhoghlaim faoin soitheach seo agus faoin áit a bhfuil baint aige leis san am atá caite againn.”

Rónta éadach luaidhe (Portland Museum Trust)

“Tá lúcháir orm Iarla na Fenni deonaíodh cosaint – bhí ról tábhachtach aige i stair na Breataine,” a deir iontaobhaí an mhúsaeim, David Carter, ball de Chumann na hÉireann Iarla na Fenni foireann tionscadail amaitéarach seandálaíochta faoi uisce.

“A bheith bainteach leis na tochailtí faoi uisce ó na 1980idí agus na déantáin a chaomhnú agus teach a aimsiú Músaem Portland éacht mór a bhí ann. Táim bródúil as ár bhfoireann oibrithe deonacha, a chuireann na céadta fionnachtana ón suíomh raic ar fáil go digiteach agus inrochtana do chách.”

Níl ach dhá long eile de chuid East India Company faoi chosaint faoin Acht um Chosaint Raic 1973: an Aimiréil Gardner, a tógadh i 1797, agus an Loe Bar Wreck (a chreidtear a bheith ar an Uachtarán), a tógadh sa bhliain 1671.

Chomh maith leis sin ar Divernet: SPOTAIL: LÁITHREÁIN SOCRÚCHÁIN STAIRIÚLA NA SIONNA, Leaca Uaighe arna dTógáil ÓN RAIBH IS SINE SA SLÍ, COSANTA TÍODAIR FHEIDHMIÚ DEVON, FÍSEANNA NUA 3D LOINGIS DHÚN CHIRK EISCIRT