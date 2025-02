Shábháil longbhriseadh iolair seoda na hAlban ar feadh 166 bliain

at 9: am 09

Tar éis fionnachtain longbhriseadh an samhradh seo caite amach ó Árainn, an ceann is faide ó dheas d’oileáin thiar na hAlban, rinne an tumadóir a fuair an marc – agus an Eagle Tá lasta gréithe gaile ar iompaithe amach chun réalta a dhéanamh ar bhranda Albanach mór le rá sa 19ú haois.

Ceirmeacht aimsithe ar longbhriseadh an Iolair amach ó Árainn

Potaireacht mhonagramaithe iolair – ach bhí fionnachtana níos fearr fós le teacht

Iúil seo caite Dunoon-bunaithe Troid briste ag ceiliúradh a seachtú bliain oibriúcháin trí “Arran Techspedition” a reáchtáil ar a 7m RIB Fiontar Starfish, arna stiúradh ag Jason Coles. Ba iad Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, eagraí an turais Nathan Messer, Mike Robinson agus Martin Sharpe na tumadóirí.

Tumadóirí iolair Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden agus Mike Robinson

Bhí sé beartaithe ag an ngrúpa ar dtús an HMS fomhuirí a thumadh Séala ach rinne an drochaimsir idirghabháil. Is annamh a úsáideann Bruce, innealtóir scortha ón Oban agus tumadóir a bhfuil an-taithí aige, báid chairtfhostaithe ach chláraigh sé don turas ag an nóiméad deireanach nuair a cuireadh iallach ar chara é a chur ar ceal.

Mhol Graeme Bruce suíomh anaithnid a thumadóireacht

“Bhí taighde agus marcanna agam le haghaidh ceithre shuíomh nua neamhroinnte, mar sin d’áitigh mé ar Jason tacar amháin marcanna a sheiceáil – agus fuaireamar ss. Eagle,” a deir Bruce, a aimsíonn an ghné scáthaithe faoisimh de Navionics bogearraí luachmhar chun láithreáin raic féideartha a aimsiú.

Mias brandáilte Eagle glanta ...agus saucer

Buidéil sóid le stopalláin agus a bhfuil iontu slán

Tá stopallán briste ag an sciantóir seo ach tá leacht ann fós

Ba é an sprioc ná míle ó Chuan Lamlais ag thart ar an marc 50m. “Ní raibh mórán den raic iarainn fágtha,” a deir Bruce, “ach bhí sé líonta le criadóireacht.”

Ní raibh roinnt de na tumadóirí tar éis cuairt a thabhairt ar raic neamhdhubháilte roimhe seo agus thuairiscigh Bruce gur chuala siad “Urraí pléisiúir” agus iad ag dul timpeall an tsuímh, ag tabhairt isteach na méideanna móra criadóireachta agus gloine sa bhanc lasta i dtreo an deireadh. D'éirigh leis cloigín ornáideach na loinge a aimsiú freisin, rud nach raibh greanta ach iolair ar a bharr, a thug leid láidir dá chéannacht.

Cloigín sainiúil na loinge

Fill ar an Iolar

An Eagle Tógadh i nDún Breatann ar an gCuaidh í, seoladh é i 1857 agus bhí 56 paisinéir, 20 criú agus 200 caora mar phríomh-lasta aici nuair a bhuail sí imbhuail leis an gCuball i 1859. Pladda, a bhí faoi bharrach ag an am. Tá an Eagle, a cheaptar a bhí ag dul go Tuaisceart Éireann, go tóin poill nuair a bhásaigh 11 duine.

Ó thángthas ar an long bháite tá Bruce ag déanamh taighde ar an árthach agus ar a lasta, agus d'fhill sé ar an suíomh ag iarraidh an t-ábhar a chatalógú.

Leithris ar an Iolar – rinne J & MP Bell & Co earraí sláintíochta freisin (Naomi Watson)

Thar thréimhse trí tumadóireacht thug sé féin agus an grianghrafadóir faoi uisce Naomi Watson roinnt míreanna suas de láimh ansin.

Tar éis iad a ghlanadh, tharla sé gur de chineál a tháirg J & MP Bell & Co timpeall na bliana 1841 an chuid is mó de na gréithe a fuarthas ó na bolgáin agus a easpórtáladh mar “Bell's Pottery”.

Stampa Bell's Pottery ar bhun pláta

I measc raonta na cuideachta bhí seirbhísí dinnéir agus tae a raibh an-tóir orthu ar mhargaí na Ríochta Aontaithe agus Mheiriceá ach a d'fhéadfaí a fháil ar fud an domhain.

Arna mheas mar an photaireacht is mó agus is fearr i nGlaschú, bhí an chuideachta i gceartlár táirgeadh criadóireachta na hAlban ag an am. D'fhoghlaim Bruce go raibh an Dánlann Ealaíne Hunterian ag Ollscoil Ghlaschú bhí cnuasach Bell's Pottery, agus thóg siad samplaí chun an músaem a mheas.

Babhla spúinse Bell ar raic an Iolair

Platter spúinse Bell's glanta

Is dócha gurbh é potaireacht eile ar an longbhriseadh, mar an babhla mór a léiríodh á iompar go dtí an dromchla, an saghas soithigh a d’úsáid paisinéirí le haghaidh níocháin. “Ar dtús bhí mé ag glacadh leis gurbh é an Eagle-potaireacht mhonagramaithe a bhí suntasach ach ní raibh - is é spúinse an Bell an ceann is tábhachtaí,” a deir Bruce.

Úsáideann spúinse spúinse chun patrúin a stampáil ar photaireacht seachas priontáil, teicníocht a chomhcheanglaítear go minic le lámhphéinteáil a bunaíodh in Albain sna 1830idí.

A mhias Bell

Saineolaí Ruth Impey ó na Cumann Potaireacht na hAlban deir sí gur chuir an raon leathan de raon táirgí Bell a bhí i measc na ndéantúsán a fuarthas ón mbás ionadh uirthi.

“Is é an fáth go bhfuil a gcuid píosaí i riocht chomh maith sin gur cuireadh iad sa láib ag bun na farraige,” a dúirt sí leis an BBC. “B’éigean do Graeme tumadh síos go 53m chun na míreanna seo a fháil ar ais, mar sin ba éacht iontach é sin ann féin.”

Próca sa raic

An Eagle níorbh é an t-aon raic nua a d’aimsigh Bruce amach ó iarthar na hAlban an samhradh seo caite, agus ag deireadh na bliana seo caite Guz.tech ag an gcomhdháil thug sé cur i láthair maidir le cúig raic neamhchartáilte ar a laghad a aimsiú i gceann míosa.

Chomh maith leis sin ar Divernet: 10,000 criadóireacht A FHÁIL AR AN TSEANMA MED SHIPWRECK, LÉIRÍONN FIZZ AN 19ú HAOIN MAR A BHFUIL TUIMTHÉIRÍ A FHÁIL AR RAIBH BAALTACH, ANCHAIR & CIST A FHÁIL AR LÁITHREÁN SHIPWRIC SHÍNEACH, 'GNÁTHACH ACH SPEISIALTA': TORTHAÍ Neamhchoitianta AR RAIBH COSANTA