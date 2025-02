Léiríonn longbhriseadh seasmhachta a 'fíor dhathanna'

Íomhá chlaochlaithe de longbhriseadh Sir Ernest Shackleton Endurance D'eisigh Iontaobhas Oidhreachta Muirí na Falklands (FMHT) agus an chuideachta Cheanada Voyis Imaging, agus cuireadh ardteicneolaíocht optúil i bhfeidhm chun deireadh na loinge íocónach Antartach a nochtadh mar a fheictear san aer é, cé go luíonn sé i ndáiríre ag doimhneacht 3km.

“Gabhadh ag baint úsáide as an gCóras Íomháú Breathnóra Voyis ceannródaíoch, soláthraíonn an íomhá is déanaí seo radharc gan sárú ar an soitheach agus ar ghrinneall na farraige, ag nochtadh sonraí casta le soiléireacht nach bhfacthas riamh cheana,” a deir an FMHT, a chreideann go leagann an cur chuige “tagarmharc nua le haghaidh seandálaíochta faoi uisce agus caomhnú oidhreachta”.

Íomhá na Endurance a scaoileadh nuair a thángthas ar an longbhriseadh in 2022 ach deirtear go ndéanann córas Voyis True Colour a chuid dathanna agus uigeachtaí nádúrtha a athchóiriú go cruinn, ag tabhairt léiriú níos barántúla ar an gcaoi a bhfuil raic agus grinneall na farraige le feiceáil faoi Mhuir Weddell.

Cuid den íomhá bhunaidh de Endurance (FMHT / National Geographic)

Dath-cheartú

Úsáideann an córas AI chun múnla ceartúcháin dathanna a thraenáil don láthair agus maítear go bhfuil sé in ann aon saobhadh de bharr ionsú solais faoi uisce a cheartú. Trí dheireadh a chur le neamhréireachtaí soilsithe saorga agus feabhas a chur ar ghéire íomhá, seasann mionsonraí míne a d'fhéadfadh a bheith doiléir ar shlí eile, de réir Voyis.

“Is teist é an íomhá nua seo ar éabhlóid na teicneolaíochta taiscéalaíochta faoi uisce,” a deir príomhoifigeach oibriúcháin FMHT, Elena Lewendon. “Ceadaíonn an leibhéal mionsonraí atá le feiceáil anois dúinn ár dtuiscint air a dhoimhniú Enduranceriocht agus meas níos fearr ar staid iontach caomhnaithe an tsoithigh iomráitigh seo.”

Endurance brúite le leac oighir agus chuaigh go tóin poill sa bhliain 1915, ach bhí sé suite 100 bliain tar éis bás Shackleton ag expedition Endurance22 an FMHT. Ar cheann de na buaicphointí bhí an íomhá den deireadh díreach leis an roth agus an 'Endurance' litreoireacht slán faoi bhun an taffrail.

Tuilleadh eolais faoi Endurance is féidir a fháil ar an FMHT agus Seasmhacht22 láithreáin nó ar Divernet (thíos).

Chomh maith leis sin ar Divernet: Íomháiocht sheasmhachta bheoga I gCÁIPÉISE DHÁ EXPEDITION, CEIST DON CHEIST: FOILLSEÁN Bád SHACKLETON CAILLTE, MARSANTA DO CHOSAINT Ó CHEALLACHTAIR CHISTE, FAISNÉIS SHACKLETON'S SHACKLETON'S HIPWRECKK FUINNTIGH IONTU