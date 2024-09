Captaen longbhriste Erebus cannibalaithe ag an bhfoireann

Iarsmaí cnámharlaigh chaptaen na loinge doomed Sir John Franklin HMS erebus Aithníodh go dearfach iad – agus cuireann a chnámha éileamh ar ais go raibh daoine eile a tháinig slán as an gcabhlach allamuigh faoi cheangal oighear 1845 tar éis dul i muinín cannibalism agus iad ag iarraidh fanacht beo.

Bhí sé beartaithe ag an taiscéalaí Briotanach Franklin dul trasna na gcodanna deireanacha den Phasáiste Thiar Thuaidh a nasc an tAtlantach leis an Aigéan Ciúin gan loingseoireacht, ach a longa erebus agus Teror a bhí gafa san oighear Artach in aice le hOileán Rí Liam, Nunavut.

D’aimsigh seandálaithe Cheanada raic an erebus ag doimhneacht 11m in 2014, agus HMS Teror fuarthas ag 24m dhá bhliain ina dhiaidh sin. Thug an RA na raiceanna do Cheanada in 2018 agus tumadóirí seandálaíochta faoi stiúir Páirceanna Ceanada leanúint ar aghaidh ag iniúchadh na láithreán go séasúrach, mar a tuairiscíodh Divernet (Féach thíos)

D'aithin taighdeoirí ó Ollscoil Waterloo agus Ollscoil Lakehead in Ontario iarsmaí an Chaptaein James Fitzjames. D'éirigh leo DNA óna chnámha a mheaitseáil le sliocht a bhí beo.

Léarscáil a thaispeánann an áit a bhfuarthas iarsmaí Fitzjames (Ollscoil Waterloo)

Chuaigh Fitzjames, a bhí 35 nuair a fuair sé bás, isteach sa Chabhlach Ríoga ag 12 agus rinneadh laoch cogaidh agus taiscéalaí de. i gceannas erebus agus é freagrach as taighde eolaíoch ar mhaighnéadas ar an turas, ní raibh a fhios aige gur thug an Aimiréalacht ardú céime oifigiúil dó go céim an Chaptaein le linn a thurais dheiridh.

HMS erebus & HMS Teror, péinteáilte ag John Wilson Carmichael in 1847 (Músaem Muirí Náisiúnta)

Nuair a fuair Franklin bás sa bhliain 1847 tháinig Fitzjames i gceannas ar an gCaptaen Francis Crozier, ceannasaí HMS. Teror. Le chéile bhí an bheirt fhear i gceannas ar an 105 marthanóir longbhriseadh thar tír in iarracht gan staonadh chun sábháilteacht a bhaint amach.

sensibility Eorpacha

Sa bhliain 1861 d'aimsigh na hIonúiteach taisí daonna chomh maith le bád loinge – agus chuir siad iontas ar íogaireachtaí Victeoiriacha nuair a mhaígh go raibh na marthanóirí tar éis dul i muinín a chéile a ithe.

Deimhníodh é seo go dtí 1997, nuair a léirigh marcanna gearrtha a fuarthas ar bheagnach ceathrú de 450 cnámh ag an suíomh ‘NgLj-2’ go raibh ar a laghad ceathrar den 13 fear a fuair bás ann tar éis béile a sholáthar do dhaoine eile.

Níl Fitzjames ach ar an dara duine a aithníodh go dearfach ar an suíomh, seo a leanas erebus an t-innealtóir John Gregory in 2021. “D’oibríomar le sampla ar ardchaighdeán a chuir ar ár gcumas próifíl Y-chrómasóim a ghiniúint, agus bhí an t-ádh linn cluiche a fháil,” a dúirt Stephen Fratpietro ó shaotharlann Paleo-DNA Lakehead.

Scanadh 3D ar inordaithe Fitzjames, ag taispeáint imprisean de mharcanna gearrtha atá comhsheasmhach le cannibalism (Ollscoil Waterloo)

Bhí ilmharcanna gearrtha ar fhód mandible nó íochtair an chaptaen. “Léiríonn sé seo go bhfuair sé bás roimh ar a laghad cuid de na mairnéalaigh eile a fuair bás, agus nach raibh céim ná stádas mar an prionsabal rialaithe i laethanta deiridh éadóchasach an tslua agus iad ag iarraidh iad féin a shábháil,” a dúirt an Dr Douglas Stenton, ollamh cúnta le antraipeolaíocht ag Ollscoil Waterloo.

“Léiríonn sé an leibhéal éadóchais a bhraith na mairnéalaigh Franklin chun rud éigin a dhéanamh a mheasfadh siad a bheith gránna,” a dúirt an tOllamh antraipeolaíocht Waterloo, an Dr Robert Park. Tá iarsmaí Fitzjames agus iad siúd a fuair bás in éineacht leis ina luí anois i gcarn cuimhneacháin ar an láthair, marcáilte le plaic chomórtha.

An Dr Douglas Stenton in aice leis an plaic cuimhneacháin (Ollscoil Waterloo)

Tá Stenton ag iarraidh ar shliocht eile de chuid fhoireann turas Franklin dul i dteagmháil, le súil go n-aithneofar daoine eile. Staidéar is déanaí na foirne, arna mhaoiniú ag rialtas Nunavut agus Ollscoil Waterloo, díreach foilsithe sa Iris na hEolaíochta Seandálaíochta.

