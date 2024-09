'Fionnachtain neamhghnách': Léiríonn suirbhé ar fheirm ghaoithe longbhriseadh an Dara Cogadh Domhanda

Thángthas ar longbhriseadh neamhchartáilte ón Muir Thuaidh a measadh a bheith ina long Briotanach a ghabh an Rúis le linn aimsir na síochána i 1904 gar do shuíomh tionscadail nuálach feirm ghaoithe 75km amach ó chósta oirthuaisceart na hAlban.

Má dheimhnítear é, is é an suíomh an áit scíthe deiridh den tobol, toirpéid ag U-bhád Gearmánach le linn an Dara Cogadh Domhanda.

Tá an tionscadal MarramWind atá á fhorbairt ag Scottish Power and Shell deartha le bheith mar thoradh ar cheann de na chéad fheirmeacha gaoithe amach ón gcósta ar snámh ar domhan, ag cruthú dóthain leictreachais in-athnuaite chun cumhacht a thabhairt do níos mó ná 3.5 milliún teach.

Le linn scanadh sonóra geoifisiceach agus comhshaoil ​​ar ghrinneall na farraige ón long suirbhéireachta Réaltra Fugro, roghnaíodh sonraí ar chosúil gur roinnt longbhriseadh iad. An marc a chreidtear a bheith ar an tobol 100m ar fad, 22.5m ar leithead agus 10.5m ar airde agus ba chosúil go raibh an raic i riocht maith.

Bhí dearadh “deic turret” sainiúil ag an long, de réir MarramWind atá lonnaithe i nDún Éideann. Tógtha i Sunderland i 1901, bhí sí á oibriú mar ghaltán lasta an Cheltenham sular gabhadh é ag longa cogaidh na Rúise i 1904. Ag an am sin de theannas polaitiúil idir an Bhreatain agus an Rúis, bhí eachtraí cur isteach ar an loingeas ag éirí coitianta.

An Cheltenham gabhadh ag longa cogaidh na Rúise é i 1904 agus athainmníodh é tobol

Bliain ina dhiaidh sin, athainmníodh é tobol tar éis abhainn na Rúise, aistríodh an long chuig Cabhlach Imperial na Rúise. Le linn an chogaidh i 1916 chuaigh sí isteach i bhFlít Oibrithe Deonacha na Rúise agus, le linn di a bheith ag seoladh ó Blyth go Arkhangelsk ar 11 Meán Fómhair, 1917, bhí torpedó uirthi ag U-52.

'Fionnachtain neamhghnách'

Rinne bainisteoir forbartha MarramWind Colin Anderson cur síos ar an bhfionnachtain mar “fhionnachtain urghnách”, go háirithe ó tharla gur chlúdaigh suirbhéanna ghrinneall na farraige achar de thart ar 6,000 míle. “Bímid i gcónaí ag súil le teacht trasna ar raiceanna mar seo agus oibreacha mar seo á ndéanamh againn, ach is gnách gur soithí níos lú a bhíonn i gceist agus go mbíonn na húdaráis ar eolas acu.

“Cé go bhfuil an tobol Bhí sé ar eolas go ndearnadh toirpéid air sa chogadh, ní raibh a shuíomh soiléir, mar sin is rud speisialta é a fháil amach tar éis breis agus céad bliain agus a stair a nochtadh.”

Bhí tásca neamhdhearbhaithe ann go raibh an criú tar éis dul go tóin poill, a dúirt Anderson. “Ní mór dúinn a bheith aireach, áfach, go bhféadfadh an raic a bheith ar an áit scíthe deiridh do bhaill na foirne, agus mar sin tá súil againn go dtabharfaidh ár bhfionnachtain dúnadh agus compord dá dteaghlach agus dá sliocht.”

Tá crios eisiatachta 250m curtha anois timpeall ar an longbhriseadh chun é a chosaint de réir mar a leanann an suirbhé ar aghaidh. Tá an Oifig Hidreagrafach na RA agus Timpeallacht Stairiúil na hAlban curtha ar an eolas, agus plé ar siúl chun crios eisiatachta seandálaíochta fadtéarmach a bhunú chun an raic a chosaint.

“Ní mór dúinn a bheith aireach freisin go bhféadfadh an raic a bheith ar an áit scíthe deiridh do bhaill an chriú, agus mar sin tá súil againn go dtabharfaidh ár bhfionnachtain dúnadh agus compord dá dteaghlach agus dá sliocht,” a dúirt Anderson.

Ní MarramGaoth ná níor fhreagair Scottish Power fiosrúcháin faoi dhoimhneacht na loinge.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Na 100 tumadóireacht raic is fearr sa RA, LIOSTA NA LOCHTÓIRÍ SA 1917 COGADH DOMHANDA 1, AN CONAS A aimsigh muid long briste Briotánach den Dara Cogadh Domhanda a raibh Torpedó uirthi