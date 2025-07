Longbhriseadh i gCornwall faoi chosaint ó photaí iascaireachta

Longbhriseadh stairiúil HMS Coronation tá damáiste déanta dó tar éis potaí iascaireachta mídhleathacha a bheith caite air – agus tá Póilíní Devon & Cornwall ag obair chun a fháil amach cé a bhí freagrach.

Long den dara grád den líne le 17 gunna ab ea an soitheach ón 90ú haois. Chuaigh sí go tóin poill le linn stoirme amach ó Penlee i gCorn na Breataine sa bhliain 1691 agus cailleadh thart ar 600 mairnéalach inti agus tá sí ina dhá chuid, ceann amháin cois cladaigh agus ceann eile amach ón gcósta.

An Coronation tá cosaint ann faoin Acht um Chosaint Long Bhriste 1973, a thoirmisceann aon ghníomhaíocht sa cheantar agus timpeall air a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh don láithreán, é a cheilt nó cur isteach air.

Múnla den HMS Coronation (Bailiúchán Kreigstein)

Fuair ​​tumadóirí amach go raibh potaí curtha ní hamháin trasna láthair an raic ach feadh an chosáin tumadóireachta faoi uisce in aice láimhe. Is trí scéim cheadúnais atá á riaradh ag Historic England (HE) thar ceann na Roinne Cultúir, Meán & Spóirt a thagann rochtain ar an raic do thumadóirí scúba.

Tá oifigigh póilíní Gnóthaí Tuaithe ag obair anois i gcomhar le seandálaithe muirí agus speisialtóirí coireachta oidhreachta na Roinne Tuaithe ar an imscrúdú. Tá obair ar siúl freisin i measc phobail iascaireachta i gCorn na Breataine agus i gceantar níos leithne Devon chun oideachas a chur orthu agus chun eachtraí breise a chosc, a deir na póilíní.

Oibríocht Birdie

“Tá 21 de 57 longbhriseadh atá faoi chosaint sa Ríocht Aontaithe le fáil san Iardheisceart,” a dúirt Sáirsint Póilíní Julian Fry ón bhfoireann Gnóthaí Tuaithe, atá i gceannas ar Operation Birdie ar an leibhéal náisiúnta. Tá an tionscnamh seo ar fud na Ríochta Aontaithe á threorú ag fórsaí póilíní, go háirithe Devon & Cornwall, chun longbhriseadh stairiúil a chosaint ó chur isteach mídhleathach amhail gníomhaíochtaí iascaireachta.

Tá an tionscnamh seo mar chuid d’fheachtas níos leithne chun dul i ngleic le coireacht oidhreachta agus maoine cultúrtha i measc pobal.

“Tá sé chomh tábhachtach dúinn féin, agus dóibh siúd atá amuigh ar muir, ár gcion féin a dhéanamh chun na suíomhanna stairiúla seo a choinneáil slán ó aon damáiste,” a dúirt an Sáirsint Fry. “Táimid ag impí ar phobal na hiascaireachta gan aon trealamh iascaireachta a chur in aice leis an HMS.” Coronation, agus go deimhin aon láithreáin longbhriste faoi chosaint eile ar fud na Ríochta Aontaithe.

Clibeanna ceangailte le potaí iascaireachta atá curtha go mídhleathach (MSDS Mara)

“Cé go dtacaímid go hiomlán leis an tionscal iascaireachta áitiúil, tá sé ríthábhachtach na suíomhanna oidhreachta seo atá tábhachtach go náisiúnta a chaomhnú. Gabhaimid buíochas leis an tionscal iascaireachta roimh ré as a gcomhoibriú.”

Tá gach láthair longbhriseadh atá faoi chosaint mapáilte agus aibhsithe ar chairteacha loingseoireachta chomh maith le bheith ar an Liosta Oidhreachta Náisiúnta ShasanaFaisnéis faoi dhamáiste don Coronation nó is féidir longbhriste faoi chosaint eile san Iardheisceart a thuairisciú do Póilíní Devon & Corn na Breataine.

