Suíocháin tosaigh le haghaidh fionnachtain longbhriseadh Titania

Mar thoradh ar thumadh báite go 95m ó long só-thurais amach ó chósta an Aigéin Chiúin i Meiriceá Theas, aimsíodh áit scíthe Tíotán, soitheach soláthair cabhlaigh Gearmánach ón gCéad Chogadh Domhanda nach bhfacthas ó 1914 i leith.

Ba é an t-oibreoir turas mara Seabourn gar do Alejandro Selkirk Island in oileánra Juan Fernández de chuid na Sile a rinne an t-aimsiú ar 14 Deireadh Fómhair – agus bhí grúpa beag aíonna in ann féachaint nuair a tháinig an longbhriseadh díreach a cailleadh le fada i láthair don chéad uair le 110 bliain. .

An cruach 85m Tíotán Thóg WG Armstrong, Mitchell & Co ar Tyneside i 1896, le olltonnáiste de 1,1916. Bhí réamhaisnéis thar na bearta ag an long agus lián amháin a bhí á thiomáint ag innill mhéadaithe faoi thrí.

Thosaigh sí amach leis an líne Finska Steamship san Fhionlainn ach i 1901 bhí sí mar chuid de Chabhlach Imperial German bunaithe i Kiel. I 1910 bhí sí feistithe mar thairiscint do scuadrún cúrsála Áiseach na Gearmáine.

Ráig an Titania (PR Newswire / Seabourn)

Tíotán Bhí a fhios gur scutláladh amach as Selkirk, i bhfad siar ó Santiago, ar 19 Samhain, 1914, agus bhí scéalta faoin longbhriseadh imithe ar feadh na nglún oileánach. Ó am go chéile fuair iascairí píosaí miotail ina ngaiste gliomaigh a chreid siad a bhain leis an soitheach.

Tá oileán Selkirk, Más Afuera roimhe seo, ainmnithe i ndiaidh an chasta ón 18ú haois a spreag leabhar Defoe Robinson Crusoe, agus tá daonra níos lú ná 60 duine ann.

An 172m Tóir Seabourn, an long taistil shaintógtha is déanaí ón líne chúrsála, ag tabhairt cuairte ar an gceantar mar chuid de thuras fadréimseach san Aigéan Ciúin Theas. Chun an raic a aimsiú bhí a foireann intumtha i dteagmháil leis an iascaire áitiúil Gino Perez, a raibh scéalta cloiste aige le fada faoi Tíotán.

Ag bogadh thar an chabhail (PR Newswire / Seabourn)

Nuair a bhí an aimsir oiriúnach chuaigh Perez isteach san fho-tumadóireacht chun cuidiú leis an long raic a aimsiú, a bhí thart ar 8km amach ó chósta thiar thuaidh Selkirk. Bhí máistir cuain an oileáin in ann a dhearbhú nár thug aon tumadóir nó fomhuireán cuairt ar an long raic riamh roimhe seo.

“Shamhlaigh mé an long seo an oiread sin uaireanta agus anois is féidir liom a fheiceáil cá bhfuil sí, conas a fhéachann sí agus conas a bhíonn sí ag scíth ag an mbun,” a dúirt Perez. “Go raibh míle maith agat – bainistíonn m’athair an earnáil seo den oileán, ciallaíonn sé seo go leor dúinne agus dár stair teaghlaigh. Tá sé seo neamhghnách.”

Tugann an báite radharcanna cruinne (PR Newswire / Seabourn)

“Bhí muid ann ag breathnú ar an stair, agus bhí deis ag ár n-aíonna a bheith mar chuid den fhionnachtain seo ar Tíotán agus an chéad duine a chonaic an long seo tar éis di dul go bun an aigéin 110 bliain ó shin,” a dúirt an fo-phíolóta Mauricio Fernandez.

“Ba ócáid ​​​​speisialta fionnachtana é seo agus sampla iontach den chaoi a leanann turais Seabourn ar aghaidh ag soláthar 'Chuimhneachán Seabourn' dochreidte dár n-aíonna le linn gach turais."

Bhí turas an Aigéin Chiúin Theas ag clúdach níos mó ná 4,000 míle idir Melanesia, Polainéis na Fraince agus San Antonio, an tSile, ar chúrsa taistil a théann freisin ar Oileán na Cásca, ar na Pitcairns agus ar Oileáin iargúlta Yasawa Fidsí. Reáchtálfaidh an t-árthach ceithre thuras allamuigh 16-20 lá dá leithéid in 2025.

Tóir Seabourn (PR Newswire / Seabourn)

Feidhmíonn Seabourn, atá mar chuid de Carnival Corporation, cabhlach de shé shoitheach cúrsála. Shaothrúdeirfiúr-long Fiontar Seabourn, a seoladh bliain roimhe sin i 2022, tá intumtha saincheaptha 300m-rátáil doimhneachta ann freisin. Is féidir triúr aíonna a shuí i ngach ceann de dhá sféar soiléir aicrileach taobh le stáisiún lárnach an phíolóta, rud a ligeann do radharcanna neamhshaobhtha sa chuid is mó de na treoracha.

Tá na suíocháin phaisinéirí i ngach sféar suite ar ardán rothlach is féidir a iompú chun na línte radhairc is fearr. Tá eispéiris intumtha ar fáil ar tháille bhreise ar rogha Cláir taistil Seabourn.

