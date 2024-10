Lorgaíodh ‘Ghost ship of the Pacific’ ar deireadh

An scrios an USS Stewart, scriosán céad bliain d'aois a thuill an t-idirdhealú suaithinseach as fónamh san Aigéan Ciúin faoi bhratacha Mheiriceá agus na Seapáine le linn an Dara Cogadh Domhanda 2, thángthas air níos mó ná 1km ó dhoimhneacht an tuaiscirt. California chósta ag foireann imscrúdaitheoirí faoin bhfarraige.

USS Stewart (LL-224) a bhí lonnaithe le linn turas comhoibritheach idir an chuideachta suirbhé mara róbatach Ocean Infinity, an Foras Oidhreachta Aer/Farraige neamhbhrabúis, an chuideachta acmhainní cultúrtha SEARCH, Oifig Tearmainn Mhuirí Náisiúnta NOAA agus Ceannasaíocht Staire agus Oidhreachta an Chabhlaigh (NHHC).

Íomhá sonóra ardtaifigh de chró sintéiseach de USS Stewart (Ocean Infinity)

Tá an raic laistigh NOAATearmann Mara Náisiúnta Cordell Bank i limistéar atá comhsheasmhach le cuntais stairiúla ar a dhul faoi uisce d’aon ghnó mar chuid de chleachtadh cabhlaigh an 24 Bealtaine, 1946.

Tógtha i Philadelphia agus coimisiúnaithe i Meán Fómhair 1920, an Stewart ró-dhéanach chun páirt a ghlacadh sa Chéad Chogadh Domhanda ach chonacthas gníomh líne tosaigh sa Dara Cogadh Domhanda.

Sa bhliain 1941 tar éis ionsaí na Seapáine ar Pearl Harbour bhí sí lonnaithe i Mainile sna hOileáin Fhilipíneacha mar chuid de Chabhlach na SA de Chabhlach na hÁise, a bhí comhdhéanta go príomha de longa cogaidh as feidhm. Rinneadh damáiste di le linn comhraic i bhFeabhra 1942, agus mar sin bhí an-thimpiste gafa ar an scriostóir i duga tirim deisiúcháin ar Java san Indinéis, rud a chuir iallach ar a criú an soitheach a thréigean agus fórsaí na Seapáine ag bogadh isteach.

Bow USS Stewart (Ocean Infinity)

An réalt (Ocean Infinity)

Radharc eile ar an deireadh (Ocean Infinity)

Bliain ina dhiaidh sin, an deisiú Stewart brú isteach i seirbhís le Cabhlach Imperial na Seapáine mar Bád Patróil Uimh 102, agus thosaigh píolótaí na gComhghuaillithe ag tuairisciú go bhfaca siad scriostóir scothaosta as SAM ag oibriú go domhain taobh thiar de línte namhaid – rud a d’eascair as an finscéal “Ghost Ship of the Pacific”.

Mystery réiteach

Réitíodh an rúndiamhair ach amháin tar éis deireadh an chogaidh, nuair a bhuail an bua Stewart fuarthas ar snámh i Kure sa tSeapáin.

Ar 29 Deireadh Fómhair, 1945, athchoimisiúnaíodh í ar ais go Cabhlach na SA i “searmanas mothúchánach” ar 24 Deireadh Fómhair, 1946, tarraingíodh abhaile í go San Francisco le haghaidh “adhlactha ar muir” mar sprioclong ar XNUMX Bealtaine, XNUMX, ag ionsú roicéad, cabhlaigh agus meaisín gunfire ar feadh níos mó ná dhá uair an chloig roimh dul faoi.

Molaíonn oifigigh mar amhrán náisiúnta na SA a sheinm le linn an tsearmanais athchoimisiúnaithe ar Stewart's foredeck, agus é feistithe i Hiro Wan, an tSeapáin. Tá an t-oifigeach ceannais nua Lt-Cheannasaí Harold H Ellison sa tríú háit ón taobh deas (US Cabhlach / Cartlann Náisiúnta)

Ag teacht faoi bharrach i gCuan San Francisco, California go luath i mí an Mhárta 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Scéal an USS Stewart choinnigh staraithe agus díograiseoirí cabhlaigh beo í, ach chuaigh breis agus 78 bliain thart sular aimsíodh a háit scíthe deiridh.

Aigéan Infinity Bhí sé ag iarraidh cuid dá teicneolaíocht nua faoin bhfarraige a thástáil, mar sin chuathas i gcomhairle leis na heagraíochtaí eile a bhí páirteach sa turas chun sprioc úsáideach leasa phoiblí a aithint. Ní thugtar le fios anois, ag tús mhí Lúnasa, d’imscar an chuideachta trí HUGIN 6000 AUV chun longbhriseadh an USS a chuardach. Stewart.

Atá feistithe le sonóra ardtaifigh sintéiseacha-cró agus córais macalla il-léasra, cláraíodh na AUVanna chun cuardach comhuaineach 24 uair an chloig a dhéanamh ar limistéar fairsing de ghrinneall na farraige. Mar thoradh air seo tháinig íomhá soiléir den long bháite ag teacht as doimhneacht 1,070m.

Íomhá multibeam den USS Stewart (Ocean Infinity)

Slán den chuid is mó

Thaispeáin na scananna tosaigh an 96m Stewart a bheith slán den chuid is mó, agus a chabhail ina luí beagnach ina seasamh ar ghrinneall na farraige. Meastar an leibhéal caomhnaithe a bheith eisceachtúil do shoitheach dá aois, rud a fhágann go bhféadfadh sé go bhfuil sé ar cheann de na samplaí is fearr caomhnaithe de scriostóir “ceithre Cruach” de chuid Cabhlach na SA is eol a bheith ann.

Rinneadh suirbhé breise sonóra ard-taise ansin, chomh maith le hiniúchadh mionsonraithe amhairc ar an suíomh ag baint úsáide as ROV chun fotha físe beo a sholáthar do shaineolaithe ar an gcladach. Tá na sonraí a tháirgtear á gcur ar fáil do Thearmann Mara Náisiúnta Banc Cordell chun tacú le measúnuithe comhshaoil ​​amach anseo agus chuig an Stair Chabhlaigh & Ceannasaíocht Oidhreachta chun cabhrú le bainistíocht suímh amach anseo.

Tá Stewart, tar éis buamáil aerárthaigh cheana féin, trí thine ó ghunna 40mm (US Cabhlach / Cartlann Náisiúnta)

Dul faoi thine ar an 24 Bealtaine, 1946. Léiríonn bratach na Seapáine a péinteáilte i lár an aonaigh seirbhís Stewart 1943-1945 mar Bád Patróil 102 (Cabhlach na SA / Cartlann Náisiúnta)

USS StewartGhlac na mairnéalaigh le tagairt dá long mar “RAMP-224,” meascán dá huimhir chabhail cabhlach agus téarma slang tréimhse do phríosúnaigh chogaidh a bhí ag filleadh nó “Pearsanra Míleata Comhghuaillithe Aisghabhála”. “Is léir gur smaoinigh siad air Stewart níos cosúla le comhpháirtí loinge ná le long,” a dúirt Fondúireacht Oidhreachta Aeir/Mhuir Uachtarán Russ Matthews.

“Tá a fhios agam go labhraím ar son na foirne turais ar fad nuair a deirim go bhfuilimid uilig an-sásta gur chuidigh mé le hómós a thabhairt d’oidhreacht agus do chuimhne na seansaighdiúir sin arís,” a dúirt an Dr James Delgado ó CUARDACH.

“An USS Stewart deis uathúil chun staidéar a dhéanamh ar shampla dea-chaomhnaithe de dhearadh scriosta luath san 20ú haois. Mar gheall ar a scéal, ó sheirbhís Chabhlach na SA go dtí gabháil na Seapáine agus ar ais arís, is siombail chumhachtach é de chastacht Chogadh an Aigéin Chiúin.”

