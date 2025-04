Aimsíonn tumadóirí teicneolaíochta Gréagacha buamadóir na hAstráile WW2



Thángthas ar aerárthach Martin Baltimore de chuid Aerfhórsa Ríoga na hAstráile (RAAF) a cailleadh tar éis misean taiscéalaíochta muirí ón Dara Cogadh Domhanda go déanach i 2, ag doimhneacht 1943m amach ó oileán Antikythera ag foireann tumadóireachta theicniúil ón nGréig.

AeigéachTec an t-aerárthach a aimsiú agus a thumadh an samhradh seo caite ach tá an fionnachtain díreach fógartha go hoifigiúil ag lucht na hAstráile An Roinn Cosanta. Bhí amhras ar na tumadóirí go raibh an t-eitleán Astrálach agus seanré WW2 ach d'fhan siad le Stair & Oidhreacht - Aerfhórsa (HUWC-AF) chun é a dhearbhú go dearfach mar RAAF Baltimore FW282, rud a rinne siad i mí na Nollag.

Buamadóir ionsaithe solais dé-innill de dhéantús na SA a bhí sa Baltimore agus FW282 le Scuadrún 454 RAAF, aonad a d’ionsaigh patróil frith-fomhuirí agus a sheol ceannaithe amach ón nGréig ó bhunáiteanna san Éigipt, sa Libia agus sa Phalaistín.

FW282Bhí criú ceathrar fear ag filleadh ó mhisean thar an Aeigéach ar an 3 Nollaig nuair a rinne trodaithe Gearmánacha idircheapadh orthu agus rinneadh damáiste mór don aerárthach.

Múnla A30 187 Martin Baltimore Mk IV aerárthach, a tógadh le haghaidh taiscéalaíochta muirí agus róil buamadóir éadrom, sa Mheán-Oirthear agus san Iodáil a d'úsáid fórsaí aer na gComhghuaillithe le linn WW2 (An Roinn Cosanta)

B’éigean do phíolóta RAAF, Flt-Lt William Horsley, an t-eitleán a dhíogadh isteach san fharraige. Ar dtús bhuail sé gan aithne, tháinig sé timpeall chun uisce a fháil ag líonadh an choiligh mar a thosaigh an buamadóir ag dul go tóin poill agus bhí sé in ann é a ghlanadh. Rinne sé a bhealach ar ais go dtí an dromchla agus nuair a thuig sé go raibh a chriú imithe síos leis an aerárthach, shnámh sé go dtí an cladach.

Tugadh ar láimh d’údaráis na Gearmáine é ansin, agus d’fhan sé ina phríosúnach cogaidh sa Ghearmáin go dtí saoradh na hEorpa.

Fógraíodh go raibh an triúr criú eile ar iarraidh, creidtear a maraíodh. Ba é an loingseoir na Breataine, Flt-Lt Leslie Row de Chúltaca Deonach an RAF, agus ba iad an dá oibreoir / gunnadóir gan sreang an tOifigeach Píolótach Colin Walker den RAAF agus Oifigeach Barántas na Nua-Shéalainne John Gartside den RNZAF.

Píolótach, Flt-Lt William Horsley den RAAF (An Roinn Cosanta) Oifigeach Barántais John Gartside ón RNZAF (An Roinn Cosanta)

Navigator, RAF Flt-Lt Rae Leslie (An Roinn Cosanta) Oifigeach Píolótach RAAF Colin Walker (An Roinn Cosanta)

Seirbhís cuimhneacháin

Tá sé socraithe ag na trí aerfhórsa gan aon iarracht a dhéanamh teacht ar ais ar an láthair loic ach tá sé beartaithe ag an RAAF seirbhís cuimhneacháin a chomhordú don chriú.

Suíomh scriosta RAAF Baltimore FW282 (An Roinn Cosanta)

Inneall starchláir agus lián (An Roinn Cosanta)

“Tá an fionnachtain aerárthaigh seo suntasach agus tugann sé an deis chun dúnadh a sholáthar do theaghlaigh,” a dúirt Ceannaire RAAF, an tAerfort Stephen Chappell. “Tá iarrachtaí grúpaí ar nós AegeanTec ríthábhachtach dúinne maidir le cuntas a thabhairt ar na 3,143 eitleoir Astrálach sin nach bhfuil aon uaigh ar eolas acu ón Dara Cogadh Domhanda agus ó choinbhleacht na Cóiré.

“Tá áthas orm, in éineacht le mo chomhghleacaithe ón RAF agus RNZAF, a bheith in ann an cinneadh a fhógairt an tseachtain seo agus go n-aithneoimid, i dteannta a chéile, crógacht na foirne eitlitheoirí seo as ár dtrí náisiún.”

Ceannairí Aerfhórsaí na Breataine, na hAstráile agus na Nua-Shéalainne, ó chlé: Príomh-Mharshal an RAF Sir Richard Knighton; Aer-Mharshal RAAF Stephen Chappell agus Leas-Mharshal RNZAF Darryn Webb (An Roinn Cosanta)

Chuir Príomh-Aerfort an RAF Sir Richard Knighton síos ar an bhfionnachtain mar léiriú ar an gcaidreamh fadtéarmach idir na trí aerfhórsa.

“Is onóir é aitheantas a thabhairt do chrógacht na foirne ilnáisiúnta,” a dúirt sé. “Ba ghlúin í seo a léirigh tábhacht na seirbhíse agus na comrádaíochta… spreagann a mothú dualgais na glúnta atá le teacht dár bhfórsaí go léir.”

“Tá súil agam go dtabharfaidh sé seo braistint dúnta do na teaghlaigh,” a dúirt Ceannaire Aerfhórsa RNZAF, Leas-Mharshal Darryn Webb. “Tá íobairt na foirne cróga seo á mheabhrú le fada, go háirithe ag a dteaghlaigh, agus is féidir linn anois ómós a thabhairt dá n-áit scíthe deiridh leis an meas atá tuillte acu.”

