Fuarthas bogha cúrsóra íocónach ón Dara Cogadh Domhanda i Sléibhte Sholaimh

Bogha an USS New Orleans a shéideadh de thalamh ag torpéadó Seapánach in Oileáin Sholomón ar an 30 Samhain, 1942 – ach, agus logaí cnó cócó curtha suas uirthi, ní hamháin gur éirigh leis an gcúrsóir throm é a bhaint amach ar ais go dtí SAM ach lean sí ar aghaidh le gníomh iomráiteach a fheiceáil go dtí deireadh an Dara Cogadh Domhanda.

Ní raibh a fhios againn cá raibh an chuid 46m sin den long ar aghaidh go dtí cúpla lá ó shin, nuair a d’aimsigh foireann faoi cheannas Robert Ballard agus a Ocean Exploration Trust an smionagar íocónach i ndoimhneacht Iron Bottom Sound agus ghabh siad íomhánna di.

Tháinig an dul chun cinn ar an 6 Iúil nuair a bhí an fhoireann ar bhád taiscéalaíochta NOAA Ocean Exploration Nautilus imscaradh ROVanna chun imscrúdú a dhéanamh ar mharc a fuarthas le linn oibríochtaí mapála ghrinneall na farraige a rinneadh ó shoitheach dromchla gan chriú Ollscoil New Hampshire DriX.

Bhí an neamhghnáchaíocht róbheag le bheith ina longbhriseadh ach ní cosúil go raibh sí nádúrtha. Chaith an fhoireann ceithre huaire an chloig ag déanamh íomháú ar shuíomh na loinge briste, atá 675m ar doimhne. Chuaigh seandálaithe ar bord i gcomhar le saineolaithe ó thíortha a bhí i mbun troda sa Dara Cogadh Domhanda - SAM, an tSeapáin, an Astráil agus an Nua-Shéalainn - chun an scannán beo-shruthaithe a scrúdú le chéile.

Idir an dá linn, bhí siad in ann dóthain sonraí den struchtúr, smionagar péinte atá fágtha agus ancaire greanta leis na focail “Navy Yard” a aithint le go bhféadfaí aitheantas dearfach a dhéanamh. Ní bhfuarthas an túr tosaigh a bhí ar iarraidh leis an gcuid bogha.

17 réalta cath

Le 17 réalta cath, an New Orleans (CL/CA-32) ar cheann de na soithí ba mhó maisíochtaí de chuid Chabhlach SAM i rith an Dara Cogadh Domhanda, agus bhí a chriú i measc na ndaoine ba mhó maisíochtaí.

Ceannaireacht Chabhlach na Stát Aontaithe New OrleansBhí crúsóir den chineál -179m ar fhad. Bhí armúr tanaí feistithe uirthi ach measadh gur crúsóir trom í mar gheall ar a gunnaí 8 n-orlach. Tógadh í i mBrooklyn agus seoladh í sa bhliain 1933.

An New Orleans Bhí sí páirteach cheana féin i gcathanna Mhuir Chorail, Midway agus Oirthear Sholomóin nuair a bhuail toirpéadó Long Lance Seapánach í le linn Chath Tassafaronga.

Phléasc sé seo a hiriseáin tosaigh agus a dabhcha breosla, ag stróiceadh an chuid tosaigh ar fad. Chas an bogha scoilte timpeall ar thaobh na calafoirt, ag polladh roinnt poill sa chabhail sula ndeachaigh sé go tóin poill ag an deireadh, ag déanamh damáiste don lián istigh ar an gclaifoirt.

Fuair ​​​​breis is 180 den chriú 1,183 bás agus an léirscrios seo ag tarlú. D’fhan fir eile ina bpoist agus an soitheach ag tosú ag tuilte, agus d’éirigh leo an long a stiúradh go calafort Tulagi in aice láimhe, cé gur fuair triúr eile bás sa phróiseas.

New Orleans faoi líontán duaithníochta ag Tulagi ag déanamh deisiúcháin allamuigh (Cabhlach na Stát Aontaithe)

Ag baint úsáide as logaí crann cnó cócó bhí na marthanóirí in ann a dhéanamh New Orleans sách sách farraige le go bhféadfaí í a sheoladh – ar gcúl – go Sydney na hAstráile. Cuireadh an lián nua ina áit ansin agus cuireadh bogha sealadach isteach sular sheol sí, ar gcúl arís, go dtí Clós Cabhlaigh Puget Sound.

USS New Orleans i Puget Sound, i ndiaidh deisiúcháin i 1943 (Cabhlach na Stát Aontaithe)

Le bogha agus túr tosaigh nua feistithe, USS New Orleans D’fhill sé ar an ngaol i mí Dheireadh Fómhair 1943 agus ghlac sé páirt i ngníomhaíochtaí ag Oileán Wake, Oileáin Marshall agus Oileáin Caroline agus Cath Mhurascaill Leyte, chomh maith le páirt a ghlacadh in ionraí Okinawa agus na hOileáin Fhilipíneacha.

Bhí sí i mBá Subic nuair a tháinig deireadh leis an gcogaíocht i 1945, díchoimisiúnaíodh í i 1947 agus scriosadh í i 1959.

"Ar gach uile cheart, ba cheart go mbeadh an long seo báite ach, mar gheall ar iarrachtaí cróga a criú chun damáiste a rialú, USS New Orleans “ba é ceann de na crúiséirí SAM is mó a ndearnadh damáiste dóibh sa Dara Cogadh Domhanda a mhair i ndáiríre,” a dúirt Samuel J Cox, stiúrthóir Cheannasaíocht Stair agus Oidhreachta Cabhlaigh na SA (NHHC), a thacaigh leis an turas taiscéalaíochta freisin.

“Is deis í teacht ar thoinn na loinge seo chun cuimhneamh ar íobairt an chriú cróga seo, fiú ar cheann de na hoícheanta is measa i stair Chabhlach na Stát Aontaithe,” a dúirt sé. Tá sé i gceist go leanfaidh turas Iron Bottom Sound ar aghaidh go dtí an 23 Iúil.

Ionad nua an Impire

Ní go mbeidh cuairteoirí in ann cuairt a thabhairt ar an New Orleans bogha, ach tarlaíonn sé sin Tumadóirí Impire tá ionad tumadóireachta in Oileáin Sholomón díreach tar éis oscailt, ionas go mbeidh siad in ann láithreáin longbhriste níos éadoimhne i Iron Bottom Sound a iniúchadh.

Comhlánaíonn Emperor Divers Honiara an bord maireachtála seanbhunaithe atá lonnaithe in Oileáin Sholomón Impire Bilikiki, agus cuireann sé áiseanna ar fáil do thumadóirí teicniúla.

