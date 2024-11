An eitleán Earhart é? Ní hea, is carraig é

Cad a bhí amhras ann níos luaithe i mbliana a bheith ina raic an eitleáin leis an ceannródaí eitlíochta na 1930í ar iarraidh Amelia Earhart, iompaigh amach a bheith níos mó ná foirmiú carraige nádúrtha.

I dtús mhí Feabhra, Divernet thuairiscigh siad go bhfuair foireann de chuid SAM an rud a cheap siad a bhí Lockheed Electra 10E Earhart i lár an Aigéin Chiúin, ag táirgeadh íomhá sonóra ó dhoimhneacht timpeall 5km.

Aon mhí dhéag ina dhiaidh sin, áfach, thug soiléiriú saorga ar an íomhá díomá don fhoireann ó chuideachta róbataic mhara na SA Fís na Farraige Domhanda (DSV).

An íomhá sonar mar a bhí sé ar dtús (Deep Sea Vision / AFP)

Bhí cuardach cuimsitheach á dhéanamh acu, siar ó Oileán Howland le déanaí, agus iad ag súil le ceann de rúndiamhra an 20ú haois a réiteach.

Howland, leath bealaigh idir an Astráil agus Haváí. Ba é ceann scríbe Earhart í nuair a d’imigh sí ó Lae, an Nua-Ghuine ar cheann de na cosa deiridh a rinne sí i 1937 le bheith ar an gcéad bhean a eitilt ar fud an domhain.

Amelia Earhart lena haerárthach (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from California six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

Ón árthach taighde Suirbhéir Eischósta, d'úsáid an fhoireann DSV a n-athraithe Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV le córas scanadh sonar Cró sintéiseach chun an íomhá débhríoch a ghabháil.

Foireann DSV leis an AUV (Deep Sea Vision)

Cé go raibh an t-imlíne cosúil le heitleán, agus d'aontaigh saineolaithe eitlíochta go bhféadfadh sé a bheith ar an Electra a bhí ar iarraidh, toisc go raibh an íomhá chomh hintuigthe b'éigean am a chaitheamh chun é a shoiléiriú. Deir foireann an DSV, tar éis dóibh beagnach 20,000 ciliméadar cearnach d'aigéan a ghlanadh cheana féin, go bhfuil siad ag leanúint lena gcuardach ar an aerárthach,

Chomh maith leis sin ar Divernet: 5km ar doimhne: An é an t-aerárthach Electra atá caillte ag Earhart seo?, Ballard amach chun puzal Earhart a réiteach, Aimsíonn tumadóirí 'roimh am' 1906 Defender fo