Longbhriseadh faoi chosaint Kent 'an nasc atá ar iarraidh'

Suirbhé tumadóireachta ar an long chogaidh Sasanach ón 18ú haois Northumberland tá sé nochtaithe gur mhair gnéithe ar nós a dheiceanna adhmaid, cófraí ina raibh liathróidí muscaeid, agus rópa casta go han-mhaith – a bhuíochas leis an méid dríodair a bhí iontu ar feadh cuid mhaith dá 320 bliain faoi uisce amach ó chósta Kent.

Rinneadh na tumadóireachtaí, na chéad cheann le dhá bhliain, ag an gceadúnaí Dan Pascoe agus an conraitheoir MSDS Marine i mí Iúil 2024 ach tá na torthaí á roinnt anois chun clár faisnéise nua faoin long a chur chun cinn.

Tairní crainn a úsáidtear chun planc adhmaid a dhaingniú (Seandálaíocht Pascoe)

An Northumberland Tá sé ina Láithreán Longbhriste faoi Chosaint ó 1981, agus tá tumadóireacht faoi réir údarás Historic England (HE), a chuir ar a ainm é. Clár Oidhreacht i mBaol i 2017.

Tógadh an long chogaidh 70-gunna den tríú grád i mBristol sa bhliain 1679 mar chuid d'athghiniúint Chabhlach Shasana ag Samuel Pepys, ach chuaigh sí go tóin poill le linn Stoirm Mhór an 26 Samhain, 1703 ar Ghaineamh Goodwin.

Cailleadh í le trí long chogaidh eile, an Athchóiriú, Caisleán Stirling agus an té atá fós ar iarraidh Mary, ó chabhlach an mhonarc Stuart deireanach, an Bhanríon Anne.

Cuid de charráiste gunna agus tumadóir ag féachaint ar bhairille gunna (Seandálaíocht Pascoe)

Tumadóir ag ceann béal gunna (Michael Pitts / History Hit)

Riosca ard

In ainneoin riocht iontach maith na n-ábhar orgánach ar an long bhriste, cuireann gaineamh gluaiseachta, sruthanna láidre agus créatúir mhara a thochailtíonn adhmad an suíomh i mbaol mór meathlaithe, a deirtear. HE.

Clúdaíonn iarsmaí na loinge achar mór ag doimhneachtaí 15-20m agus tá siad curtha le coincréit go trom, ach tá níos mó dá struchtúr fairsing cabhail ag nochtadh de réir a chéile, rud a fhágann go bhfuil ceannaire fhoireann mara HE, Paul Jeffery, ag cur síos ar obair na gcoimeádaithe mar “rás in aghaidh an ama”.

An Northumberland Meastar go bhfuil sé ina luí ar thaobh na láimhe clé. Tá i bhfad níos mó de na cláir deic agus den fhráma fágtha ná mar a ceapadh roimhe seo, agus tá fianaise ann go bhfuil roinnt deiceanna ann. Tá ceann de roinnt cófraí séalaithe fós, agus níl a bhfuil ann ar eolas.

Cófra adhmaid coincréite nochtaithe ag teacht amach as an láthair longbhriste (MSDS Marine)

Corna rópa cábla-leagtha atá caomhnaithe go maith agus atá suite ar dheic (MSDS Marine)

Deimhníodh seacht gcanón iarainn ag foirceann thoir theas an láithreáin raic, agus sé cinn eile ó thuaidh. Tá cuid de charráiste gunna adhmaid, claímhte, muscaeidí agus coirí copair i láthair freisin.

Tumadóir ag féachaint ar airm ag an láthair (Seandálaíocht Pascoe)

Coire copair ar thaobh amháin de choincréit mhór (Seandálaíocht Pascoe)

Nóiméad ríthábhachtach

"An Northumberland “tá an cumas aige a bheith ar cheann de na longa cogaidh adhmaid is fearr atá caomhnaithe sa Ríocht Aontaithe,” a deir an ceadúnaí Pascoe, seandálaí muirí atá speisialaithe i longbhriste Chabhlach Ríoga. “Mar sin féin, ag 20m faoi uisce agus naoi míle amach ón gcósta, tá sé as radharc agus as cuimhne formhór na ndaoine.”

An bád tumadóireachta (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (ar chlé) le Dan Snow ar an mbád ag taisteal chuig an láthair (History Hit)

"Tá Northumberland an “nasc atá ar iarraidh,” a deir Snow. “Tógtha leath bealaigh idir an Mary Rose agus HMS Bua, is féidir leis an longbhriseadh seo sonraí ríthábhachtacha a líonadh faoi thógáil long agus faoin saol ar muir ag an nóiméad ríthábhachtach sin inár stair.

"Tá againn an Mary Rose, ‘capsúl ama na dTúdarach’ – bhuel, seo capsúl ama Stuart le suí taobh leis.” Longbhriseadh! Northumberland agus an Stoirm Mhór Craolfar anocht (31 Iúil) do shíntiúsóirí History Hit (£7.99 in aghaidh na míosa ach le triail saor in aisce 14 lá) agus tá sé le dáileadh níos forleithne níos déanaí.

Longbhriseadh! Northumberland agus an Stoirm Mhór (Buille Staire)

D’fhéadfadh sampláil deindreachronolaíoch a bheith san áireamh i obair amach anseo ar an láthair longbhriste chun níos mó a fhoghlaim faoi thógáil na loinge agus chun cabhrú le céannacht na loinge a dhearbhú.

