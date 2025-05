Tumadóirí locha ag iniúchadh longbhriste tarraingthe 144 bliain d'aois

Longbhriseadh a aithníodh mar an JC Ames, ceann de na báid tarraingthe is cumhachtaí a d’oibrigh riamh sna Lochanna Greak, aimsithe in uisce éadomhain amach ó chósta Manitowoc i Loch Michigan.

Tháinig an t-iascaire báid Christopher Thuss ar na hiarsmaí thart ar 3 mhéadar faoi dhromchla an locha ar an 13 Bealtaine. Thuairiscigh sé a fhionnachtain do Chumann Staire Wisconsin (WHS) an seandálaí muirí Tamara Thomsen, a d’eagraigh tumadóireacht go gasta le baill den chumainn chun é a sheiceáil.

Íomhá tosaigh an iascaire den longbhriseadh den JC Ames (Christopher Thuss)

“Bhí sé ina shuí ansin ar feadh breis agus 100 bliain agus ansin tháinig sé ar ais ar ár radar trí sheans ar fad,” a dúirt Thomsen, a d’oibrigh le Cumann Seandálaíochta Faoi Uisce Wisconsin (WUAA) an tUachtarán Brendon Baillod chun an longbhriseadh a aithint.

An JC Ames dugtha (WHS)

Léirigh easpa screamhú moilisc ar an struchtúr go raibh sé clúdaithe le silt le fada sular nochtadh go páirteach é i stoirm gheimhridh le déanaí. Is féidir le diúilicíní cuagga ionracha sna Lochanna Móra longbhriste a chlúdach chomh tiubh sin go mbrúnn siad é sa deireadh.

Tá cáil ar theaghlach Thuss as longbhriseadh a aimsiú sna Lochanna. Tar éis dó dul ar scor ón obair, bhí a leas-seanmháthair, ar a dtugtaí “Shipwreck Suze” go háitiúil, ag oibriú paraisiúit chumhachtaithe agus eitleáin ultra-éadrom, agus i 2015, fuair sí trí longbhriseadh Loch Michigan i dtrí lá.

An JC Ames Tógadh é ag Rand & Burger as Manitowoc don trádáil adhmaid sa bhliain 1881 agus, lena inneall cumaisc 670 each-chumhacht, bhí sé ar cheann de na tarraingtí ba mhó agus ba chumhachtaí ar na Lochanna Móra. Chosain sé thart ar $50,000 le tógáil (is ionann sin agus níos mó ná £1m inniu) agus tugadh an JC Perrett ag a úinéir bunaidh.

Líníocht stairiúil den JC Ames mar an JC Perrett, agus líne de bháirsí scúnóra ina diaidh (Bailiúchán C Patrick Labadie)

Tar éis deisiúcháin ar dhamáiste imbhuailte sa bhliain 1889, thosaigh an Lake Michigan Car Ferry Transportation Co of Peshtigo ag úsáid an bháid chun carráistí iarnróid a iompar freisin. Bhí roinnt úinéirí eile air sular caitheadh ​​amach é, gur díchóimeáladh é agus gur cuireadh go tóin poill é d'aon ghnó sa bhliain 1923.

Plancáil síleála (Clár Caomhnaithe Muirí agus Seandálaíochta na Stát Aontaithe)

Frámaí adhmaid (Clár Caomhnaithe Muirí agus Seandálaíochta, WHS)

Tá an longbhriseadh suite laistigh den Tearmann Mara Náisiúnta Chósta Longbhriste Wisconsin, ainmnithe in 2021 agus á bhainistiú ag an Riarachán Náisiúnta Aigéanach & Atmaisféarach (NOAA) agus stát Wisconsin.

An JC Ames tá sé cosanta go huathoibríoch faoi dhlíthe stáit agus cónaidhme, agus tá tús curtha ag tumadóirí seandálaíochta WHS leis an bpróiseas atá riachtanach chun é a liostáil ar an Bhí agus cláir náisiúnta d’áiteanna stairiúla, agus creidtear go bhféadfadh sé a bheith ina shuíomh coitianta do dhaoine a bhfuil tóir orthu ag snorcláil.

