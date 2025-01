Ardaíonn na tumadóirí fionnachtana longbhriste is déanaí ceisteanna

D'aimsigh seandálaithe muirí dhá longbhriseadh iarainn ón 19ú haois in aice le El Jadida i Maracó, de réir tuarascála ón Lárionad Náisiúnta um Staidéar agus Taighde ar Oidhreacht Faoi Uisce.

Tá ceann de na soithí suite in aice le trá na cathrach agus an ceann eile gar don bhealach isteach chuig a seanchuan. Bhí sé seo ar cheann de na calafoirt thráchtála is tábhachtaí i Maracó sa dara leath den 19ú haois, in ainneoin a bhealaigh isteach go mór le rá, easpa tonnchosc chun uiscí garbh an Atlantaigh a mhaolú.

I measc na longa a bhfuil doiciméadú orthu dul faoi agus iad ag iarraidh an bealach isteach a idirbheartú l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne agus Le Papin, agus tá an tasc chun na raiceanna a aithint ar bun anois.

Tumadóir ar cheann de na raiceanna

Tá an t-ionad taighde ina chuid den Aireacht Óige, Cultúir & Cumarsáide, a bhí ar thóir oidhreacht faoi uisce Maracó a iniúchadh agus a dhoiciméadú.

Fleasc soláthair Ottoman

Idir an dá linn, thángthas ar longbhriseadh Ottomanach ón Dara Cogadh Domhanda amach ó bhaile Akcakoca sa Mhuir Dhubh sa Tuirc, atá suite i gCúige Duzce soir ó Iostanbúl.

Thuairiscigh spearfisher gur tháinig sé trasna an tsuímh in earrach na bliana 2024. Thaispeáin sé íomhánna a tógadh ag baint úsáide as a cheamara gléasta le gunna sleá do shaineolaithe ag Ollscoil Duzce, a d'eagraigh sraith tumthaí ar an suíomh níos déanaí.

Tá sé tugtha le fios acu anois go dtugann tógáil na loinge 50-60m agus “lóm lámhaigh cosúil le torpedo” a fuarthas ar bord le fios gur long cogaidh a bhí ann ó aimsir an Chéad Chogaidh Dhomhanda.

Trí long Ottoman, an Bezm-i Alem, Mithat Pasha agus Bahr-i Ahmer, a chuaigh ar iarraidh le linn misin chun soláthairtí práinneacha a sheachadadh chuig trúpaí a bhí ag gabháil do Chath Sarikamish i mí na Samhna 1914, agus tá na taighdeoirí ag fiosrú an fhéidearthacht go raibh an raic ar cheann de na soithí sin.

Trúpaí ag Cath Sarikamish

Rinneadh damáiste suntasach don long, cé go bhfuil sé fós le fios arbh é pléascadh nó farraigí garbh ba chúis leis seo.

Teastaíonn cead ón bhfoireann ón Turkiye's Aireacht Cultúir & Turasóireachta chun an longbhriseadh a thochailt ach tá súil aige tionscadal cuimsitheach suirbhé a dhéanamh fad is a dhéanann staraithe míleata anailís ar na muinisin agus ar na nithe eile a aimsítear ag an láthair longbhriste.

Bealach trádála an Oirthir

In oileánra Lakshadweep siar na hIndia sa Mhuir Arabach, fuair tumadóirí scúba ó chlub ar a dtugtar Brannadives amach cad a cheapann siad a d'fhéadfadh a bheith ina long armtha Eorpach ón 17ú nó 18ú haois.

Bhí na tumadóirí ag taiscéaladh uiscí murlaigh éadomhain (5m) le haghaidh beatha na mara in aice le hoileán Kalpeni nuair a tháinig siad trasna ar an longbhriseadh an 4 Eanáir.

Kalpeni i Lakshadweep (Shagil Kannur)

Bhí an soitheach, iomlán le gunna agus ancaire, suite ar an taobh thiar den oileán. Bhí idirchaidreamh ag na tumadóirí le saineolaithe sa Roinn Eolaíochta & Teicneolaíochta a mheasann, bunaithe ar mhéid an raic, arís ag 50-60m, agus tógáil iarainn nó adhmaid, go bhféadfadh sé a bheith ina long chogaidh Portaingéile, Ollainnis nó Briotanach. Ba é seo an chéad fhionnachtain dá leithéid sa réigiún.

Sa 17ú haois agus san 18ú haois bhí náisiúin na hEorpa ag iarraidh rialú a dhéanamh ar bhealaí trádála idir an Meánoirthear agus Fo-Roinn na hIndia. Tá sé beartaithe ag an ngrúpa tumadóireachta an suíomh a chosaint go dtí go mbeidh seandálaithe muirí in ann imscrúdú críochnúil a dhéanamh.

Mazarron II ardaíodh ar deireadh

Macasamhail Mazarron II (Nanosanchez)

Mar fhocal scoir, tá an obair chun long briste Phoenician ársa a aistriú i dtír amach ó chósta oirdheisceart na Spáinne tugtha chun críche. An tionscadal Fógraíodh ar dtús beagnach ceithre bliana ó shin, mar a tuairiscíodh ar Divernet.

Tugadh an Mazarron II mar ainm ar an mbád 8m ar fad toisc go ndeachaigh sé i ngar do bhaile Mazarron mar a bhfuil anois 2,600 bliain ó shin. Leis na céadta bliain bhí an soitheach, a bhí ag iompar lasta de thinní luaidhe, caomhnaithe faoi chlúdach gaineamh.

Ó aimsíodh é in uisce 2m-domhain gar do thrá Playa de la Isla i 1994 bhí sé clúdaithe go saorga faoi uisce chun é a chosaint, agus rinneadh staidéar forleathan air agus rinneadh é a mhacasamhlú.

Mar sin féin, i mbaol stoirmeacha agus forbairt chósta, socraíodh ar deireadh go mbeadh sé níos sábháilte na hiarsmaí a thabhairt i dtír le haghaidh caomhnaithe agus anailíse. Bhí an tionscadal i gceannas ag tumadóirí seandálaíochta ó na Ollscoil Valencia.

