Tá longbhristí Lego ag dul go Chatham

B’fhéidir gur mhaith le tumadóirí raic agus a dteaghlaigh a mbaineann Lego taitneamh as Lego cuairt a thabhairt ar Longchlós Stairiúil Chatham i gCaint i mbliana chun a thaispeántas “Brickwrecks: Sunken Ships in Lego Bricks” a fheiceáil.

Cuireadh níos mó ná 170,000 brící agus 1,336 uair an chloig oibre isteach i gcruthú an taispeántais, a bhí suite san Astráil ar dtús. Beidh sé ar siúl ag Chatham ó 8 Márta go 31 Lúnasa.

Arna cheapadh ag an cruthaitheoir Lego gairmiúil Ryan 'The Brickman' McNaught i gcomhpháirtíocht leis an Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile, déanann an seó iniúchadh ar naoi longbhriseadh cáiliúla ón ré ársa go dtí an lá atá inniu ann trí mhúnlaí mionsonraithe idir 1-3m ar fhad.

Is é an Uluburun an ceann is sine a bhfuil ionadaíocht á déanamh air ó thart ar 1300 R.Ch., a thángthas air amach ón Tuirc agus a thaispeántar mar raic agus mar a bheadh ​​le feiceáil sa saol; agus ó aimsir na meánaoise an soitheach Síneach ar a dtugtar an longbhriseadh Shinan anois, a chuaigh go tóin poill sa bhliain 1323 in aice le hoileáin den ainm sin amach ón gCóiré Theas.

An Bhatavia (WNMM)

Is long chogaidh Sualannach dea-chaomhnaithe iad dhá longbhriseadh ón 17ú haois luath vása, a chuaigh i gcuan Stócólm sa bhliain 1628, agus an trádálaí Ollannach Batavia, rud a chuir deireadh léi in Iarthar na hAstráile an bhliain dár gcionn.

HMS Pandora a cailleadh i 1791 agus é ar thóir an Bounty mutineers ar an Mhórsceir Bhacainneach Mhór agus léirítear é mar leath-adhlactha i ngaineamh; fad is a sheolann turas Sir John Franklin HMS Teror agus HMS erebus, a bhí feistithe araon ag Chatham, go tóin poill i gCeanada in 1848 agus é ag lorg an Phasáiste Thiar Thuaidh.

Gortú an Titanic (ANMM)

Gan dabht, tá RMS san áireamh sa taispeántas freisin Titanic. Feictear an línéar só-bhriste ina dhá leath agus a tonnadóirí scoite ar a shliocht go grinneall farraige an Atlantaigh Thuaidh i 1912.

Is é an t-aon raic ón 21ú haois atá san áireamh ná long coimeádáin na Libéire Rena, scriosta ar Astrolabe Reef na Nua-Shéalainne in 2011 chun an tubaiste mhuirí is measa sa tír a bhaint amach de réir mar a scaip na hábhair ghuaiseacha, ola bhreosla throm agus díosal mara ar bord.

An long coimeádáin Rena (WAM Rebecca Mansell)

Comórtas longthógála

Taobh amuigh de na samhlacha agus na scéalta cúlra a théann leo, cuireann Brickwrecks gnéithe idirghníomhacha agus taispeántais ilmheán ar fáil a théann i ngleic le seandálaíocht mhuirí, taiscéalaíocht longbhriste agus a dtionchar ar an gcomhshaol.

Tugtar cuireadh do chuairteoirí de gach aois triail a bhaint as teicnící seandálaíochta éagsúla agus níos mó a fhoghlaim faoi na teicneolaíochtaí is déanaí a úsáidtear i bhfionnachtana faoi uisce.

Spreagfar iad freisin chun a gcuid cruthaithe Lego féin a thógáil spreagtha ag na longa báite atá ar taispeáint, agus measfar na hiarrachtaí is fearr a chur san áireamh sa taispeántas níos leithne.

Tá trí chatagóir aoise ag baint leis an gcomórtas seo, ina bhfuil brící Lego agus duaiseanna ticéid i gclós na ndugaí ar fáil; 8 agus níos óige, 9-17 agus 18+, agus seoltar é ar “Lá Idirnáisiúnta Lego” Dé Máirt, 28 Eanáir.

An Brící taispeáint san áireamh le ticéid iontrála bliantúla chuig Longchlós Stairiúil Chatham. Tá siad seo ar phraghas £28.50 (ar líne) agus £18 do pháistí (cosnaíonn ticéid teaghlaigh £77).

