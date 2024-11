Céimeanna MAST isteach chun míreanna longbhriste músaem a shábháil

Chuir an charthanacht RA, an Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) aisghabháil nóiméad deireanach ar fáil do leath de na seoda longbhriste a bhí le scaipeadh i mbailiúcháin phríobháideacha ag ceant i gCorn na Breataine ón lá amárach (6 Samhain).

Chuir díolachán Sir Tim Smit thart ar 7,000 foilseán ó Mhúsaem Treasure Longbhriste Bhaile Chathail i St Austell isteach ar tumadóirí raic i measc daoine eile, agus an t-ionchas go ndéanfaí déantúsáin a fuarthas, a fógraíodh don Ghlacadóir Raic agus a bhronnadh go minic mar mhíreanna oidhreachta náisiúnta. an radharc i lámha príobháideacha le haghaidh brabúis.

Bhí an bailiúchán sainaitheanta ag Historic England mar an tacar déantán is mó agus is tábhachtaí ó longa báite sa RA, agus tá comhaontú tugtha chun críche anois ag MAST chun 514 de na míreanna a shábháil. Baineann siad go léir le raiceanna atá faoi Chosaint nó Sceidealta agus le roinnt suíomhanna tábhachtacha eile, agus is ionann iad agus thart ar 50% de bhailiúchán déantáin longbhriste i mBaile Chathail.

San áireamh tá míreanna ó longa cogaidh an Chabhlaigh Ríoga ar nós HMS Ramillies agus HMS Cumann chomh maith le longbhriste Shasana agus Ollainnis East India Company. Leanann díolachán níos leithne de thaispeántais eile músaem ar aghaidh mar a bhí beartaithe Dé Céadaoin, Déardaoin agus Dé hAoine seo.

Bhí thart ar 7,000 mír sa mhúsaem – thart ar 1,000 a fuarthas ó longa briste (Maoin SBC).

​​SAILL Cheannaigh sé na hearraí go hiomlán agus tá sé beartaithe measúnú caomhantais iomlán a dhéanamh nuair a bhogfaidh sé go dtí a Lárionad Seandálaíochta sa Pholl iad. Toisc gur le carthanacht anois iad, ní féidir iad a dhíol ar aghaidh a thuilleadh.

Deir an t-iontaobhas go bhfuil sé ag pleanáil deiseanna áitiúla agus náisiúnta chun na déantáin reprived a chur ar taispeáint le músaeim ar fud na tíre, le tacaíocht ó Ard-Mhúsaem an Cabhlach Ríoga agus Iontaobhas Longchlós Stairiúil Chatham.

Scéalta gan líon

Bunaíodh MAST in 2011 chun oidhreacht mhuirí sa RA a chur chun cinn trí thionscadail seandálaíochta; chun tarrthála neamhúdaraithe a bhrath agus a dhíspreagadh; tionchar a imirt ar bhainistiú oifigiúil oidhreachta; agus oideachas a chur ar an bpobal ar chúrsaí oidhreachta muirí.

I Lúnasa Divernet thuairiscigh go raibh bailiúchán iomlán mhúsaem Bhaile Chathail dócha a bheith scaipthe mura bhféadfaí an mhaoin a dhíol mar ghnóthas leantach, agus go déanach i mí Dheireadh Fómhair Dhearbhaigh go mbeadh na déantáin ag dul faoin casúr.

“Tá lúcháir agus faoiseamh orm ar an mbealach céanna gur éirigh le MAST an cnuasach luachmhar seo a shábháil a insíonn scéalta dornálach faoi stair agus sheandálaíocht an Chabhlaigh Ríoga agus faoi fhorbairt na trádála domhanda leis na cianta,” a dúirt Príomhfheidhmeannach MAST, Jessica Berry. .

Gearradh deireadh adhmaid ó HMS Eagle, scriosta amach ó Oileáin Scilly sa bhliain 1707 (Ceantálaithe Tuata)

“Tá MAST tar éis an bailiúchán a bhaint as úinéireacht phríobháideach anois, agus mar sin tá an baol ann go scaipfear arís é imithe go deo.”

“Tá an-áthas orainn, ag Músaem Treasure Longbhriste, go bhfuil MAST ag ceannach na ndéantúsáin ó longa briste atá faoi chosaint anois, ag sábháil bailiúchán uathúil don náisiún,” a dúirt Smit, úinéir an mhúsaeim a chuir ar díol é.

“Is mór an sásamh é mar go bhfuil MAST comhdhéanta de chomhaltaí a bhfuil an oiread sin dá saol tiomnaithe acu féin d’iniúchadh a dhéanamh ar ár n-oidhreacht faoi uisce.”

Sonraí iomlána go leor sa Penzance agus líne is féidir ceant a fháil ar shuíomh Ceantálaithe Lay's. Leanann an díolachán atá déanta ag Lay inniu (5 Samhain) de chartlann longbhriste Richard Larn, cnuasach príobháideach leabhar agus déantúsáin a bhaineann le duine de na tumadóirí agus na húdair raic is mó sa RA, a bhí ina chomhbhunaitheoir ar an músaem freisin.



