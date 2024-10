Chaith guth misheard sealgairí fo-raice HMS Trooper ar feadh 25 bliain

D'aimsigh foireann taighde faoi uisce fomhuireán Briotanach a d'imigh i mí Dheireadh Fómhair 1943 nuair a cailleadh 64 fear tar éis misean rúnda sa Mhuir Aeigéach 253m ar doimhneacht faoi cheannas sealgair raic na Gréige Kostas Thoctarides. HMS Trooper Is é an t-ochtú raic fomhuirí a fuair a fhoireann amach.

Tháinig an toradh ar a 15ú turas sa tóir ar an longbhriseadh - agus go dtí go raibh toimhde fadtréimhseach i seanleabhar tréigthe ar deireadh.

Nuair a ghéill an Iodáil i mí Mheán Fómhair, 1943, bhí sé mar aidhm ag na Gearmánaigh rialú a dhiúltú do na Comhghuaillithe ar na hOileáin Dhúdécáine. Ba ag an am seo a sheol na Breataine Trooper, faoi cheannas Lt John S Wraith, ó Béiriút go dtí an Mhuir Aeigéach ar a hochtú patról cogaidh.

Bhí an fomhuireán aicme T 84m armtha le gunna 4in agus .303, aon fheadán déag toirpéid 21in agus 17 toirpéad.

HMS Trooper

Ba é an tasc tosaigh a bhí aici, agus an gníomh deireanach a bhí ar eolas aici, triúr gníomhairí rúnda a thabhairt i dtír ag Kalamos of Evia. Sna huaireanta tosaigh ar an 1 Deireadh Fómhair thit sí i dtír iad le 400kg soláthairtí. Chuaigh duine acu, an Maor Georgios 'Toby' Diamantopoulos ó sheirbhís faisnéise na Gréige, isteach san Aithin áitithe níos déanaí chun misean ar a dtugtar Operation Eruption a dhéanamh.

Oifigigh agus criú HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

Ar 5 Deireadh Fómhair, bunaithe ar fhaisnéis go bhféadfadh an Gearmánach a bheith ag teacht i dtír ar oileán Leros, Trooper ordaíodh dó dul ar patról idir Naxos agus Ikaria. Níor chualathas a thuilleadh ón bhfomhuir.

Guth ard

Ag breacadh an lae ar 14 Deireadh Fómhair bhí foireann na Breataine ag caique LS8, de chuid an Levant Schooner Flotilla, thuairiscigh gur bhuail sé le fomhuireán aicme T Briotanach a tháinig chun solais taobh leis i gCuan Alinda, Leros.

Chreid captaen na caique an Lt-Cdr Adrian Seligman gur chuala sé glór sainiúil ard Lt Wraith, agus mar sin ghlac sé leis go raibh an fomhuireán Trooper, mar a mhínigh sé níos déanaí ina leabhar Cogadh ar na hOileáin.

Leabhar Adrian Seligman saor in aisce,

Glacadh lena thoimhde a bheith ceart toisc go raibh sé i gcomhthráth le hordú ó cheannasaí an 1ú Scuadrún Fomhuirí do Trooper chun dul ar aghaidh go dtí an limistéar, áit a bhfuarthas amach níos déanaí gur tharla leagan mianaigh. Ach tar éis gur theip ar an bhfomhuir filleadh ar Béiriút faoin 17 Deireadh Fómhair, fógraíodh go raibh sí caillte.

Comhartha cabhlaigh ag tuairisciú gur cailleadh HMS Trooper (Κostas Thoctarides / An Chartlann Náisiúnta)

Ag glacadh le fianaise an Lt-Cdr Seligman, bhí na raic-thaighdeoirí Gréagacha ag lorg Trooper ó 1998, a deir Thoctarides, trálaeireacht trí chartlanna na Breataine agus ag déanamh cuardaigh faoi uisce. Dhírigh ceithre thuras déag chuig na Dodecanese nár éirigh leo ar 10 gcinn de pháirceanna mianach timpeall Leros agus ina dhiaidh sin Kalymnos agus Kos.

Ba le linn a n-imscrúdaithe is déanaí a thuig Thoctarides agus a chomhthaighdeoir Spyros Vougidis go raibh dul amú ar an Lt-Cdr Seligman. Agus iad ag déanamh staidéir ar logaí agus ar thuairiscí ó fhomhuireáin eile na Breataine, fuair siad amach gur thaifead ceannasaí amháin teagmháil le caique díreach mar a chuir Seligman síos air – ach b’in é HMS Torbaigh a bhí feicthe aige, ní HMS Trooper.

Cuireadh na taighdeoirí amú le blianta fada, agus mar thoradh ar an bhfaisnéis nua aistríodh an limistéar cuardaigh in 2023 ón Dodecanese go dtí limistéir mhianaigh atá leagtha sa Mhuir Aeigéach.

15ú turas

Mianadóir Gearmánach Dragon chríochnaigh sé ag leagan 287 mianaigh i gcúig pháirc ó thuaidh de Donoussa ar 26 Meán Fómhair, an lá céanna Trooper a sheol ó Beirut. Ba é seo an limistéar ar ordaíodh di patról a dhéanamh uirthi idir 6-9 Deireadh Fómhair sular bhog sí ar aghaidh go Leros.

Dhírigh 15ú turas na foirne anois ar shuímh sa Mhuir Icarian, limistéar deacair a chuardach mar gheall ar ghaoth láidir agus sruthanna. Thángthas ar an raic in uiscí teorann idirnáisiúnta ó thuaidh de Donoussa ar cheann de Dragon's cúig réimse mianach, ag baint úsáide as teicneolaíocht sonar CHIRP. Cuireadh ROV Super Achille ansin chun íomhánna a bhailiú.

Kostas Thoctarides

An nóiméad a aimsíodh an longbhriseadh (Kostas Thoctarides)

Trooper is eol anois gur chuaigh sé ann go luath ar 7 Deireadh Fómhair, agus luíonn sé briste ina thrí cinn. Ní dhearnadh aon idirghabháil nó suaitheadh ​​ar uaigh cogaidh, a deir Thoctarides, agus ba leor comparáid a dhéanamh le bunphleananna an fhomhuirí chun an longbhriseadh a aithint go dearfach.

“Deimhníonn sé seo dul go tóin poill an-fhoréigneach, mar gheall ar phléasc tubaisteach mianaigh,” a deir an sealgaire raic. “Bhí 350kg de phléascán heacsán sa mhianach Gearmánach de chineál EMF. Ba é an toradh a bhí ar an bpléascadh dul faoi uisce láithreach agus tapa, agus an fomhuirí ag briseadh ina thrí phíosa ar leith.

Hat lódála torpedo ar an foredeck. Tá an craein luchtaithe leis an rialú roth-chruthach agus an dréimire ar an deic sa suíomh gléasta (Kostas Thoctarides)

“Ar dtús chuaigh an bogha síos, ansin an deireadh thiar agus ar deireadh an chuid lár loinge, a d'fhan ar an dromchla ar feadh cúpla nóiméad. Tá an bogha agus an deireadh suite ar ghrinneall na farraige i gcóngar, agus tá túr cúnga an fhomhuirí briste agus é suite beagán níos faide uaidh. Tá an radharc an-aisteach."

Tá an bogha suite ar uillinn 5° chun tosaigh, agus tharla an briseadh san áit a raibh urrann chóiríochta na foirne suite.

Scuab tonn soinneáin tríd an urrann chóiríochta criú (Kostas Thoctarides)

“Tá na heitleáin tosaigh fillte isteach, rud a thugann le fios go bhfuil an teileagraf inneall-seomra ar an droichead sa suíomh ‘leath bealaigh chun tosaigh’, i gcomhcheangal leis na peireascóip íslithe, agus go dtagann an chonclúid as an phóirse oscailte sa túr cúnna bhí an fomhuirí ag seoltóireacht ar an dromchla tráth an phléasctha,” a deir Thoctarides.

Tá liosta réalta cláir 7 ° sa chuid lár loinge, agus laghdaítear na caighdeáin peireascóip agus antenna radair. “Tá an hatch túr conning oscailte agus tá na teileagraif ar an deic uachtarach sa suíomh leath chun tosaigh. Tá an doras istigh a théann chuig an seomra innill oscailte. Tá an chuid lár loinge briste as an áit a bhfuil doras uiscedhíonta an innill suite.

An túr conning (Kostas Thoctarides)

Tá an doras istigh a théann chuig an seomra innill oscailte. Tá an chuid lár loinge briste as an áit a bhfuil doras uiscedhíonta an innill suite (Kostas Thoctarides)

“Is ábhar mórtais é radharc na hurrann lóistín, atá scoite amach go hiomlán ag an bpléasc. Tá na haistí a théann chuig an gunna dúnta, agus tá an gunna ar fad ar iarraidh óna shuíomh ar an deic.”

Is é an t-alt deireadh is lú a d'fhulaing, a deir Thoctarides, agus taispeánann sé liosta trom de 43 °. “Tá an t-aeróg treo-aimsitheora le feiceáil ar an deic, i riocht den scoth. Tá na hidrea-eitleáin sa ghnáthshuíomh.”

An treo-aimsitheoir (Kostas Thoctarides)

An deireadh, leis na hidreaphlánaí géara agus na ruaimeanna stiúrtha i suíomh lár loinge. Tá lián an phoirt le feiceáil freisin (Kostas Thoctarides)

Iarracht dhian

Thosaigh Thoctarides amach mar thumadóir tráchtála i 1987, agus is é a reáchtálann na cuideachtaí Seirbhísí ROV agus an Pláinéad Gorm ionad tumadóireachta ag Lavrio in aice leis an Aithin.

Mac le TrooperLean ceannasaí, an Captaen Richard S Wraith CBE, a chéimeanna chun bheith ina oifigeach de chuid an Chabhlach Ríoga. “Is eol dom le blianta fada an dianiarracht a rinne foireann taighde na Gréige raic na fomhuirí a aimsiú agus táim thar a bheith sásta agus ar bís anois gur tugadh luach saothair dá gcuid iarrachtaí,” a dúirt sé.

“Tá súil agam go mbeidh aon duine muinteartha leo siúd a cailleadh le m’athair in ann suíomh cinnte a úsáid Trooper mar phointe fócasach chun cabhrú le haon chuimhní ar a ngaolta a scíth a ligean.”

