Aimsíonn tumadóirí na Mara Thuaidh longbhriseadh WW2 a choinnigh ar lasadh

D'aithin an grúpa Gearmánach Tumadóirí Taoide an Mhuir Thuaidh an rud ar glacadh leis le fada gur raic fomhuirí é mar ghaltán ar a dtugtar an Lotte Halm, a raibh a lasta indóite curtha ar lasadh ag buamadóirí na Breataine le linn an Dara Cogadh Domhanda.

Tá tuarascáil mhionsonraithe curtha le chéile ag an ngrúpa anois ar an long a fuair siad i mí Dheireadh Fómhair seo caite, nuair a chuaigh feisirí i mbun tumadóireachta chun imscrúdú a dhéanamh ar mharc beagnach 40km ó thuaidh ón Nordeney ar chósta na Mara Thuaidh sa Ghearmáin.

RIB Tumadóirí Taoide atá feistithe le sonóir taobhscanta

Agus é suite timpeall 35m ar doimhneacht, bhí sé rangaithe ar chairteacha farraige mar fhomhuireán ag Gníomhaireacht Fheidearálach Muirí & Hidreagrafach na Gearmáine (BSH), agus mar sin bhí ionadh ar na tumadóirí long gal iarainn a aimsiú ina ionad sin.

Bhí an t-alt deireadh ina luí ar a thaobh starchláir chomh fada siar leis an seomra coire, agus bhí an chuid eile den soitheach inbhéartaithe. Nochtadh lián iarainn an chalafoirt ceithre lann agus leag an scriú starchláir leath-adhlactha i siolta.

Lián calafoirt ar an Lotte Halm

Sonraí na loinge

Bhí an lann rudder in easnamh, cé go raibh na insí ar an cuaille deiridh le feiceáil, agus bhí an dá inneall gaile méadaithe faoi thrí ag leagan thart ar 9m uaidh sin, agus an coire calafoirt suite ar a thaobh 15m ón deireadh. Tháinig an crann cruach anuas ón taobh thíos de na longa briste.

Múnla 3D briste

Thaifead an fhoireann, atá faoi stiúir an taighdeoir raic a bhfuil taithí aige Holger Buss, an raic go mion ionas go bhféadfaí samhail fótagraiméadrach 3D a tháirgeadh. Ansin chuir siad na torthaí i gcomparáid le taifid ar an iliomad long a chuaigh ar iarraidh sa cheantar.

Múnla fótagraiméadrach 3D den Lotte Halm

Bunaithe ar fhad 71m an longbhriseadh, dearadh a innill, a mheaitseálann na sonraí a bhí i seilbh Lloyds of London, agus an cur síos suntasach ar an dul faoi i ndialanna cogaidh, is é tuairim luath na foirne go bhféadfadh sé seo a bheith i gceist. Lotte Halm deimhníodh.

Cé go ndeachaigh an long faoi i rith an Dara Cogadh Domhanda tógadh í mar thancaer ola do Chabhlach na Gearmáine go luath sa Chéad Chogadh Domhanda. Tiontaíodh ina long lastais í ina dhiaidh sin ach tugadh an Lotte Halm ainm amháin i 1927, tar éis a bheith faighte ag cuideachta loingseoireachta Köln.

An Lotte Halm

Ar 14 Lúnasa, 1941, bhí an long ag iompar adhmaid ó Sundsvall sa tSualainn go Papenburg sa Ghearmáin. Ó Cuxhaven bhí ordaithe aici ón Kriegsmarine long lastais Ioruach a leanúint, an marvel, agus bhí stoirm buailte ag an dá shoitheach ansin.

D'ionsaigh triúr buamadóir solais Bristol Blenheim ó RAF Watton i Norfolk iad ag baint úsáide as buamaí loiscthe ag 6.45pm, rud a chruthaigh sraith pléascanna struchtúracha ar an Lotte Halm agus a lasta adhmaid le dul trí thine, mar aon le bás ceathrar den chriú.

Tháinig an seachtar eile, lena n-áirítear an Captaen Josef Bielsky, soiléir ar rafta tarrthála agus roghnaíodh iad marvel agus a tugadh go hoileán Borkum.

Fós ar lasadh

Idir an dá linn an minehunter M572, bád patróil V1105 agus tug Atlantaigh chaith sé an oidhche agus an lá arna mhárach ag iarraidh an teine ​​a mhúchadh ar an t-ancaire anois Lotte Halm ionas go bhféadfaí an long a tharraingt chun an chuain.

An tráthnóna dár gcionn thréig siad an streachailt agus rinneadh iarrachtaí ina ionad sin an long a scutáil trí sceallóga agus táillí doimhneachta. Bhí sí imithe ar shiúl, fós ar lasadh, cé go bhfaca a crann agus borradh lasta an lá dár gcionn.

D’úsáid ceithre mhianadóir sonar chun cuardach nár éirigh leis an raic thar na sé lá ina dhiaidh sin, agus cinneadh ina dhiaidh sin go ndéanfaí an longbhriseadh. Lotte Halm ní raibh aon chontúirt ann don loingseoireacht a thuilleadh.

(Die Gezeitentaucher)

Tumadóirí Taoide D'aimsigh an long ag baint úsáide as a RIB feistithe le sonar taobhscannán amach ó chuan Norddeich. Thum an fhoireann de naonúr ag baint úsáide as cúpla-thacar nitrox i gcumraíocht DIR.

