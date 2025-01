OBE don sealgaire longbhriseadh domhain Mearns

Tá an sealgaire long Angla-Mheiriceánach David Mearns ceaptha ina Oifigeach d'Impireacht na Breataine (OBE) ar Liosta Onóracha na hAthbhliana ag an Rí, as a sheirbhísí do shuíomh agus aisghabháil longbhriste stairiúla.

Tá an ceannaire 66 bliain d'aois turas domhain-aigéin, aigéanographer agus eolaí mara cairte tar éis teacht ar 29 raic mhóra i ngairmréim a mhair 35 bliain.

Tá sé anois ar cheann de na sealgairí raic domhain is mó taithí ar domhan, tá ráta ratha foriomlán 90% á éileamh aige – agus tá cúig Thaifid Dhomhanda Guinness éilithe aige freisin, lena n-áirítear ceann chun an longbhriseadh is doimhne a aimsíodh riamh a aimsiú, an Rio Grande ag 5,762m.

Thosaigh obair aimsithe longbhriste Mearns i 1990 nuair a d’aimsigh sé an soitheach lastais Lucona, a chuaigh faoi bhuama ama a mharaigh a chriú.

Áiríonn fionnachtana suntasacha ina dhiaidh sin an bulc-iompróir Derbyshire, an caillteanas loingseoireachta is mó i stair mhuirí na Breataine; an bád cúrsála WW2 HMS Hood, curtha ag an Bismarck; HSK broigheall, scuttled tar éis dul faoi HMAS sydney; Long ospidéil na hAstráile AHS Centaur, a chuaigh go mídhleathach ag fomhuireán Seapánach; agus an longbhriseadh coilíneach is luaithe a fuair agus a thochail seandálaithe riamh, an Emerald ó chabhlach Vasco da Gama 1502/3.

Bhí Mearns mar chuid den fhoireann freisin a d’aimsigh long chogaidh na Seapáine Musashi, agus in 2019 bhí sé i gceannas ar an gcuardach maoinithe go príobháideach a d’aimsigh aerárthach Piper Malibu a bhí ag iompar an pheileadóir Emiliano Sala, a bhí imithe thar Mhuir nIocht.

Rompu ar Rompu

Tagann an gradam is déanaí go luath i ndiaidh ról Mearns mar stiúrthóir cuardaigh ar an turas chun teacht ar Sir Ernest Shackleton Rompu, suite 390m ar doimhneacht i Muir Labradar i mí an Mheithimh, 2024. Fuair ​​Shackleton bás agus é ar bord na loinge i 1922.

“Is sampla é David Mearns spiorad na taiscéalaíochta agus na fionnachtana,” a dúirt John Geiger, a bhí i gceannas ar an turas. “An ról ríthábhachtach atá aige i lonnú Rompu cuireann sé béim ar a shaineolas thar na bearta ar thaiscéalaíocht domhainfharraige agus ar a thiomantas do nochtadh na scéalta a nascann sinn lenár stair. Tá an t-aitheantas seo tuillte go saibhir.

Tráth na gCeist ag teacht go Londain (RCGS)

“Is ómós oiriúnach é an OBE do ghairm bheatha atá sainithe ag fiosracht, misneach, onóir agus díogras gan staonadh chun rúin an domhain a nochtadh.”

Is comhalta den Royal Geographical Society é Mearns agus an Club Explorers. Tá go leor onóracha faighte aige roimhe seo, lena n-áirítear Bonn Oinigh Ord na hAstráile in 2010 agus Bonn Lowell Thomas de chuid an Explorers Club in 2019. Rinneadh Comhalta Oinigh de Chumann Geografach Ríoga Cheanada de mhí an Mheithimh seo caite agus fuair sé Tráth na gCeist agus Joseph. -Elzéar Bernier boinn.

Tá trí leabhar scríofa aige, a dhírbheathaisnéis san áireamh An Sealgóir Loingis, a bhuaigh Duais Mountbatten don Leabhar is Fearr in 2018.

Uaillmhian windrush

Tá pleananna ag Mearns faoi láthair ancaire 1.5 tonna a fháil ar ais ó HMT Impireacht Windrush, a chuaigh go tóin poill as an Ailgéir sé bliana tar éis di teacht go Essex i 1948, nuair a d'iompair sí an chéad ghlúin d'imircigh Mhuir Chairib a lonnaigh sa RA.

Tá an Windrush Anchor Foundation bunaithe chun an t-ancaire a thabhairt ar ais go dtí an RA le dul ar taispeáint go buan.

“Tá sé feicthe agam go pearsanta cé chomh tábhachtach is atá réad fisiceach, cosúil le clog HMS Hood, a bhaineann le daoine a nascadh le cuimhne na loinge agus a criú,” a deir Mearns. “Níl aon amhras orm faoi sin Luas na gaoithe beidh ancaire ina ‘chloch tadhaill’ chomhchosúil do Ghiniúint Windrush agus don phobal i gcoitinne.”

