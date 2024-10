Árthach beag go leor a bhí ann, ach bhí tuga a chuaigh go tóin poill i loch Nahuel Huapi i dtuaisceart na Patagóine go luath san 20ú haois tar éis stádas leath-mhiotach a fháil faoin am a chuaigh lucht déanta scannán i gcomhar le geolaithe chun rúndiamhair cá raibh an longbhriseadh a réiteach.

Is loch fadaithe Andéach é Nahuel Huapi idir cúigí Rio Negro agus Neuquen san Airgintín, agus cuirtear síos air mar thíreolaíocht chasta lena chraobhacha, leithinis agus oileáin éagsúla.

Grianghraf den tug Helvecia II (Amharc-Chartlann Phatagónach)

Bhí an comhlacht léiriúcháin áitiúil Acuauauta Films ag déanamh clár faisnéise ar fad dar teideal Cluiche Cuardach Helvecia, bunaithe ar scéal an tug locha a cailleadh le fada Helvecia II. Bhí deacracht mhór aige an raic a aimsiú, áfach, go dtí gur iarr sé cabhair ó Chomhairle Náisiúnta um Thaighde Eolaíoch agus Teicniúil na hAirgintíne (CONICET).

Tharraing an tugaí báirsí a bhí ag iompar earraí monaraithe idir an Airgintín agus an tSile agus bhí a fhios go ndeachaigh sé i Nahuel Huapi i 1906, áit éigin in aice le cathair chalafoirt San Carlos de Bariloche, áit a raibh an comhlacht scannán bunaithe. Thar na blianta bhí tuairimíocht ar na cúiseanna leis an dul faoi uisce sa raon ó phléasc agus tonn ollmhór go dtí sabotage.

Bhí go leor scéalta cloiste ag stiúrthóir scannáin agus tumadóir scúba Nicolas Mazzola faoi Helvecia II óna athair nach maireann. Sna blianta ó 2020 bhí sé ag iarraidh an raic a aimsiú ag baint úsáide as macalla fuaime agus ag an am céanna a stair a athchruthú, agus sa deireadh tháinig sé ar an gconclúid go gcaithfidh sciorrtha talún faoi uisce é a aistriú óna shuíomh bunaidh.

Tonn tsunami

D’fhoghlaim Mazzola go raibh foireann CONICET ag déanamh staidéir ar “Crith Talún Mór” 1960 sa réigiún, nuair a spreag gluaiseacht seismeach sciorradh talún in aice le Bariloche, rud a d’fhág gur thit cé chomh maith le báid feistithe agus a chruthaigh tonn mhór súnámaí.

An stiúrthóir wondered an raibh an raic Helvecia II b’fhéidir gur aistríodh é ar an mbealach seo am éigin, b’fhéidir é a bheith curtha faoi dhríodar, agus an bhféadfaí a athlonnú a ríomh go heolaíoch.

Grúpa Staidéir Timpeallachta CONICET ar thuras allamuigh go loch Nahuel Huapi (CONICET)

Ghlac speisialtóirí córais locha CONICET de chuid an Ghrúpa Staidéir Timpeallachta d'Institiúid Teicneolaíochtaí Bitheolaíochta & Geo-chomhshaoil ​​na hAindée leis an dúshlán.

Rinne a fhoireann anailís ar na sonraí go léir a bailíodh cheana féin ón gceantar ach níor aimsíodh aon rud suntasach. D’iompaigh siad ansin ar thaifid bhataiméadracha ardtaifigh ar an mbunlimistéar cuardaigh raic agus ar na ceantair máguaird, ag cur a saineolais i “limneageolaíocht” i bhfeidhm.

“Déanaimid imscrúdú ar imeachtaí a théann i bhfeidhm ar lochanna an réigiúin san am i láthair agus san am a chuaigh thart, mar imeachtaí seismeacha, sciorrthaí talún, tuilte nó éagobhsaíocht chósta, súnámaí locha agus brúchtaí bolcánacha, i measc nithe eile,” a dúirt an taighdeoir CONICET Gustavo Villarosa, a bhí i gceannas. an Helvecia II foireann. Úsáidtear na staidéir chun cabhrú le tuiscint a fháil ar na rioscaí do dhaonraí cósta agus do ghníomhaíochtaí turasóireachta, tráchtála agus áineasa.

Gustavo Villarosa leis an bhfoireann taighde (CONICET)

“Mhéadaíomar an cuardach go dtí áit in aice láimhe agus chonaiceamar ansin scáthchruth de chruth agus de thoisí a bhí ag teacht leis an mbád gaile, agus mar sin mholamar cuardach a dhéanamh ag an bpointe seo,” a dúirt Villarosa.

“Chuardaigh muid an limistéar arís agus arís eile ag baint úsáide as modhanna éagsúla scuabtha, go dtí gur chuir na daoine atá freagrach as an trealamh róbataic faoi uisce a sholáthar, ón gcuideachta Bariloche Pancora Robotica Submarina, in iúl dúinn faoi bhrath na loinge,” a dúirt Mazzola.

Íomhá taobhscála (CONICET)

Tar éis dóibh píosaí scannáin a fheiceáil de chuid de thaobh an starchláir agus deireadh na loinge, rinne na scannánóirí a tumadóireacht scúba féin ansin. “Nuair a chonaic mé an long, bhí m’anam líonta le sonas,” a dúirt Mazzola.

'Go leor mothúcháin'

“Tháinig an-chuid mothúcháin nuair a chonaiceamar longbhriseadh dáiríre, a bhí ina tragóid, agus í ar an gcéad duine a chonaic é le fada an lá,” a dúirt an scannánóir eile Lucas Bonfanti.

An chéad íomhá faoi uisce den Helvecia II (Nicolas Mazzola)

“Faoi uisce d’fhéachamar ar a chéile, thosaigh muid ag ceiliúradh, chuamar timpeall cúpla uair agus rug Nicolas ar an gceamara agus dhírigh sé ar an longbhriseadh ionas go bhféadfaí é a fheiceáil ar an dromchla. Ghlacamar grianghraif agus rinneamar scannánú. Ina dhiaidh sin bhí a lán mothúchán.”

Tá an loic ionchorpraithe anois ag Riarachán na bPáirceanna Náisiúnta (APN) ina Chlárlann Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha. Leantóir sínte ar feadh 85 nóiméad Cluiche Cuardach Helvecia (i Spáinnis) le feiceáil ag an Scannáin Acuanata suíomh.

