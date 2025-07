Tógadh déantáin Vanguard do mhúsaeim RN & Scapa

Clog agus déantáin a bhaineann le gunnaí ón long chatha HMS ón gCéad Chogadh Domhanda urgharda a aisghabhadh ag tumadóirí scúba i Scapa Flow thar ceann Mhúsaem Náisiúnta an Chabhlaigh Ríoga (NMRN).

Creidtear gur tharla an caillteanas beatha is mó i stair Chabhlach Ríoga na Breataine nuair a chuaigh an long go tóin poill sa bhliain 1917.

Aithníodh na rudaí ocht mbliana ó shin tar éis d’fhoireann tumadóireachta comóradh céad bliain ó chuaigh an long go tóin poill i 1917 a dhéanamh trí 500 uair an chloig a chaitheamh ag mapáil láthair na loinge briste, a bhí scaipthe thar limistéar fairsing de bharr fórsa na bpléascanna a chuir an long go tóin poill. suirbhé breise rinneadh é in 2023.

HMS urgharda Dreadnought 19,560 tonna ab ea é a seoladh ag Barrow-in-Furness sa bhliain 1909, agus a raibh baint aige le Cath Jutland sa bhliain 1916.

Cailleadh an long cogaidh HMS Vanguard i 1917 (Cabhlach Ríoga)

Chaith sí cuid mhór dá gairm bheatha ar patról na Mara Thuaidh ach ar an 9 Iúil, 1917, sraith de iris Tharla pléascanna agus í ar ancaire i Scapa Flow. Chuaigh sí go tóin poill laistigh de nóiméid, agus níor mhair ach beirt as na 848 oifigeach agus criú.

Níor cosnaíodh an long bhriste, atá suite 34m d'uisce, mar uaigh chogaidh ach amháin i 1984, agus faoin am sin bhí sí tarrtháilte go mór cheana féin le haghaidh miotail neamhfheiriúla. Bhí codanna lárnacha ardaithe le haghaidh scrap, cé gur fhan cinn eile, an tosach agus an deireadh san áireamh, slán ar ghrinneall na farraige.

HMS urgharda Is Long Bhriste Imdhíonachta Ceannasach í, mar sin teastaíonn cead speisialta ón Aireacht Cosanta le haghaidh tumadóireacht. Thóg an tionscadal chun na déantáin a cheap an NMRN agus Músaem Scapa Flow a ardú trí bliana ar an bhfód.

Rinneadh é le tacaíocht iomlán an Tionscadal Grianghrafanna Foireann Vanguard, atá ag iarraidh grianghraif a bhailiú de chriú uile an loinge chogaidh trína sliochtaigh, agus comhlachtaí eile lena n-áirítear Glacadóir na Longbhriste agus an Aireacht Cosanta.

Fuinneog sé lá

Foireann tumadóireachta dheonach ag oibriú ón mbád cairte in Orc Huscach, mar a bhí sna suirbhéanna roimhe seo, bhí fuinneog sé lá acu ón 29 Meitheamh chun na déantáin a aisghabháil, ag obair i limistéar a shíneadh níos mó ná 750m ón láthair longbhriste.

Bhí an clog, a bhí saobhadh ag an bpléascadh a chaith ón long é, suite thart ar 200m ón bpríomhláthair, agus poll ar a bharr inar bhíodh coróin tráth.

Pláta feachtais na Níle ó Vanguard (Suirbhé HMS Vanguard 2023 / Marjo Tynkkynen)

Tugadh tampion nó breiseán bairille gunna chun an dromchla freisin, a chreidtear a bheith déanta as fionnadh capaill agus leathar, agus suaitheantas miotail a chomóradh Cath an Níle ó cheann de na príomhghunnaí. Bhí dealbh den Aimiréal Tiarna Nelson, a bhí ina chaptaen ar cheann níos luaithe, le feiceáil air seo. urgharda.

Tar éis caomhnaithe ag an Ard-Mhúsaem an Chabhlaigh Ríoga, tá sé i gceist na déantáin a thabhairt ar iasacht do Orcaigh Músaem Sreabhadh Scapa le taispeáint. Is féidir príomhchlog na loinge a fheiceáil ag Músaem na nDugaí i mBarrow-in-Furness.

Clog HMS Vanguard ar taispeáint ag Músaem Duga Barrow

Bhíodh trí go cúig chlog ar longa dreadnought Chabhlach Ríoga na Breataine. Seachas príomhchlog na loinge, is dócha go raibh clog ceathrú-deic ann, ceann amháin sa seomra inneall agus cinn níos lú do gach ceann de bháid na loinge agus don seomra barda.

