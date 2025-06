Longbhriseadh deimhnithe mar Endeavour an Chaptaein Cook

Tá an breithiúnas deiridh maidir le céannacht longbhriste i gCuan Newport, Rhode Island, SAM fógartha ag Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile (ANMM) – ag deimhniú ar “fhormhór fianaise” gurbh í long taiscéalaíochta cáiliúil an Chaptaein James Cook, HM Bark, a bhí ann ar dtús. Endeavour.

Is é an dearbhú buaicphointe tionscadail chonspóidigh a thóg thart ar 26 bliain, agus tagann sé i dtuarascáil ina bhfuil fianaise stairiúil agus seandálaíochta nua chun an suíomh ar a dtugtaí RI 2394 roimhe seo a aithint. Ba mhaith leis an ANMM a chinntiú anois go bhfaighidh an longbhriseadh cosaint iomlán.

“Tugadh Iarracht“Mar gheall ar a thábhacht stairiúil agus chultúrtha don Astráil, Aotearoa, an Nua-Shéalainn, Sasana, SAM agus pobail na gCéad Náisiún ar fud an Aigéin Chiúin, ní mór an leibhéal is airde is féidir de chosaint reachtaíochta agus fhisiciúil a fháil do RI 2394 chun a shuíomh longbhriste a aithint go dearfach,” a deir an músaem.

Mar a léiríonn an tuarascáil freisin, HMB Endeavour Ní soitheach é a bhfuil cáil uilíoch air. Cé gur úsáid an t-oifigeach cabhlaigh agus taiscéalaí Briotanach Cook é ar a thuras fionnachtana san Aigéan Ciúin idir 1768 agus 71, i gcás mhuintir na gCéad Náisiún ba shiombail é de thús an choilíneachta.

Tar éis don choirt filleadh ar Shasana díoladh í le húinéirí príobháideacha agus athainmníodh í. Tiarna Sandwich, a úsáideadh chun trúpaí a iompar chuig coilíneachtaí Mheiriceá chun tacú le feachtais na Breataine. Faoi 1778 bhí an soitheach i ndroch-chaoi agus coinníodh i gCuan Newport í chun príosúnaigh chogaidh a choinneáil.

Nuair a chuir fórsaí Mheiriceá agus na Fraince léigear ar an mbaile a bhí faoi smacht na Breataine, Tiarna Sandwich ba cheann de 13 soitheach é a tógadh chun bacainn faoi uisce a chruthú, agus ní raibh aon taifid ann gur tarrtháladh ná gur bogadh é.

Staidéar comhoibríoch

Sa bhliain 1998, scríobh staraithe na hAstráile Mike Connell agus Des Liddy agus an seandálaí muirí Meiriceánach Kathy Abbass ó Thionscadal Seandálaíochta Mara Rhode Island (RIMAP) thosaigh ag féachaint isteach i láthair na loingeas briste.

An bhliain dár gcionn, daingníodh éileamh stát Rhode Island go raibh úinéireacht aige ar na soithí go léir a cuireadh faoi chois i gcúirt feidearálach, rud a d’fhág Coimisiún Caomhnaithe Stairiúil agus Oidhreachta Rhode Island (RIHPHC) freagrach as aon obair seandálaíochta ar na longa briste a chosaint agus a cheadúnú.

Ag an am, agus arís in 2019, chomhaontaigh RIMAP agus ANMM ar shraith critéar a cheadódh, dá gcomhlíonfaí iad, RI 2394 a aithint mar Tiarna Sandwich – agus deir ANMM anois go bhfuil dóthain de na critéir seo comhlíonta.

Chomhoibrigh an dá chomhlacht ar shraith cúig thuras seandálaíochta go dtí 2004, ag déanamh suirbhéanna scúba faoi uisce, braiteadh iargúlta ar ghrinneall na farraige agus anailís ar shamplaí cloiche, guail, adhmaid agus dríodair, ach níorbh fhéidir aon cheann de na láithreáin briste a aithint mar shuíomh an Ceapaire an Tiarna.

Tumadóir Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile (ANMM)

Cuireadh tús le tionscadal RIMAP-ANMM arís in 2015, agus an bhliain dár gcionn, laghdaigh taighde cartlainne nua ag Nigel Erskine ón músaem an limistéar staidéir go mór go dtí ceann ó thuaidh d'Oileán na nGabhar, áit a bhfuil a fhios againn go bhfuil an Tiarna Sandwich agus ceithre longbhriseadh níos lú.

Rinneadh imscrúdú orthu seo idir 2017 agus 2021, rud a chúngaigh an cuardach níos faide fós chuig an dá longbhriste is mó.

Oileán na nGabhar, Calafort Newport

Suíomh i bhfad níos mó ab ea RI 2394 ná an ceann eile, agus bhí iarsmaí le feiceáil a chlúdaigh achar 18 x 7m. Bhí carn ballasta cloiche, líne easnacha adhmaid mhóra nochta, altacha, ceithre chanóin iarainn agus scupper luaidhe (draein) ann.

Bailíodh samplaí d’adhmad an chabhail, ballasta agus déantáin, agus léirigh anailís adhmaid gur rinneadh deisiúcháin shuntasacha ar an mbogha ag baint úsáide as adhmad Eorpach níos déanaí i saol na loinge – rud a bhí amhlaidh sa bhliain 1776.

Agus ceadanna tochailte RIHPHC acu, idir 2019 agus 2021, rinne an fhoireann imscrúdú níos mine, ag nochtadh an chabhail agus gnéithe ar nós tobar an chaidéil bilge, an cíle agus an cíleán agus tionól an bhogha.

An focal deireanach? Tuarascáil dheiridh an mhúsaeim

Bhí toisí raon adhmaid struchtúraigh an-chosúil le tomhais a tógadh le linn suirbhé Cabhlach Ríoga ar Endeavour sa bhliain 1768. Bhí an cabhail atá fágtha, ón gcaidéal bilge go dtí an tosach, ag teacht go dlúth le tomhais na loinge, agus bhí socrú na n-adhmad urláir péireáilte agus trífhillte ag teacht go díreach le suíomhanna na Endeavourpríomhchrann agus cranna tosaigh.

Bhí alt neamhghnách a cheangail an maide tosaigh agus foirceann tosaigh an chíle mar a chéile leis na tuairiscí a tháinig slán freisin.

HMB Endeavour le Francis Joseph Bayldon

Titim amach

Tháinig casadh ar an méid a bhí ina chaidreamh comhoibríoch idir RIMAP agus ANMM go luath in 2022 nuair a thuairiscigh an músaem den chéad uair go raibh an Endeavour a bhí aitheanta.

D’fhreagair Abbass trína mhaíomh gurbh í RIMAP an phríomheagraíocht don staidéar, gur sárú conartha a bhí i bhfógra an mhúsaeim agus gur fógra roimh am a bhí ann, agus go raibh ceisteanna le freagairt fós sula bhféadfaí teacht ar chonclúid chinntitheach.

"Nuair a bheidh an staidéar críochnaithe, foilseoidh RIMAP an tuarascáil dhlisteanach ar a láithreán gréasáin,” a dúirt sí – cé nach bhfuil aon rud curtha suas ansin faoi Endeavour le déanaí. Divernet tá teagmháil déanta ag RIMAP le haghaidh tuairimí.

Tuarascáil dheiridh an mhúsaeim is féidir a íoslódáil anseo.

