ID longbhriste: An t-aon chaillteanas míleata sa Dara Cogadh Domhanda sa Bhrasaíl

Tá an t-aon long mhíleata Brasaíleach a chuaigh fórsaí namhaid le linn an Dara Cogadh Domhanda aitheanta go dearfach ag cabhlach na tíre - 14 bliana tar éis do thumadóirí teacht trasna ar an longbhriseadh den chéad uair.

An soitheach cúnta 82m Beathaisnéis Oliveira Torpedoed ag fomhuireán Gearmánach U-861 i 1944, le bás thart ar 100 fear mar thoradh ar an ngníomh.

Chaill an Bhrasaíl, an t-aon tír i Meiriceá Theas a sheol trúpaí thar lear le linn an Dara Cogadh Domhanda, suas le 2 soitheach ceannaíochta de bharr ionsaithe U-bhád amach óna cósta le linn Chath an Atlantaigh.

Fuair ​​Cabhlach na Brasaíle sonraí bataiméadracha ar an Beathaisnéis Oliveira an 16 Eanáir, le linn na dtrialacha farraige agus an choimisiúin ar shoitheach taighde hidrea-aigéaneolaíochta a ainmníodh freisin trí chéile Beathaisnéis Oliveira.

Ainmníodh an dá long in ómós do “athair Hidragrafaíocht na Brasaíle” Frigate an Captaen Manoel Antonio Vital de Oliveira, a maraíodh le linn Chogadh Paragua i 1867 agus é i gceannas ar long cogaidh.

Íomhánna sonar den Vital de Oliveira (Cabhlach na Brasaíle)

An raic na Beathaisnéis Oliveira thángthas sa bhliain 2011 timpeall 65km amach ón gcósta ag Macae i stát Rio de Janeiro ag na deartháireacha tumadóireachta José Luiz agus Everaldo Pompermayer Meriguete. Bhí an dá bhailitheoir éisc ag freagairt d'iarratas ar chabhair ó iascaire a raibh a líon imithe i bhfostú ar bhac anaithnid.

Bhí an raic thart ar 55m ar doimhneacht, agus mar sin bhí glaoch ag na deartháireacha ar an tumadóir teicniúil Domingos Afonso Jorio. Thug sé le fios don chabhlach go bhfuair sé an líon a bhí snagáilte ar ghunna loinge. Tá an Beathaisnéis Oliveira bhí dhá ghunna 47mm ar iompar aige.

Ar chúiseanna ar bith ní raibh an cabhlach in ann céannacht na loinge a dhearbhú go dtí seo – mar a chuir sé in iúl do na meáin Brasaíle anuraidh nuair a tháinig ceisteanna chun cinn ar chomóradh 80 bliain ó chuaigh an tóin poill.

Dúirt sé “nach bhfuil sé i mbun taighde faoi láthair chun láithreacha seandálaíochta long báite a aimsiú”, cé gur dealraitheach go bhfuil an seasamh sin aisiompaithe anois.

An Vital de Oliveira bunaidh, toirpéid i 1944 (Cabhlach na Brasaíle)

An Beathaisnéis Oliveira a tógadh i 1910, ar dtús mar an Itaba, agus i 1931 ionchorpraíodh é i gCabhlach na Brasaíle. Ar 19 Iúil, 1944, bhí sí ag iompar soláthairtí agus pearsanra míleata feadh an chósta, agus ba cheart go mbeadh an sealgaire fomhuirí á dtionlacan aici. Javari, cé gur chaill na soithí teagmháil amhairc ar chúiseanna anaithnide.

Nuair a bheidh an Beathaisnéis Oliveira torpedoed sa deireadh díreach roimh mheán oíche chuaigh an soitheach gan armúrtha go tóin poill go tapa, agus cailleadh thart ar 100 den 270 fear a bhí ar bord.

An cabhlach is déanaí Beathaisnéis Oliveira deartha chun suirbhéanna hidrea-aigéaneolaíochta a dhéanamh, sonraí comhshaoil ​​a bhailiú agus tacú le taighde eolaíoch i réimsí spéise muirí.

An long taighde nua Vital de Oliveira, ainmnithe i ndiaidh hidreagrafaí ón 19ú haois (Cabhlach na Brasaíle)

Úsáideann an soitheach sonraí a fhaightear trí mhacalla il-léa agus sonóra taobhscála chun suirbhéanna cuimsitheacha a dhéanamh, de réir an Lt-Cdr Caio Cezar Pereira Demilio ón gComhairle. rannán seandálaíochta faoi uisce de Stiúrthóireacht Oidhreacht Stairiúil & Doiciméadaithe an Chabhlaigh.

D’fhéadfaí tuilleadh tumthaí teicniúla agus ROV a dhéanamh chun grianghraif agus físeáin a ghabháil, sonraí breise a bhailiú ar an soitheach agus déantáin a thaifeadadh nó a aisghabháil, a dúirt sé. Chruthófaí samhlacha 3D chun “measúnú mionsonraithe a cheadú ar na coinníollacha struchtúracha atá fágtha agus ar ghaolmhaireacht an tsoithigh leis an gcomhshaol”.

Bheadh ​​an staidéar mar chuid de thionscadal digiteach leanúnach ar a dtugtar an Atlas Longbhriste Is Díol Suime Stairiúil Ar Chósta na Brasaíle, rud a ligeann do chomhghaolta a dhéanamh idir láithreacha éagsúla longbhriseadh chun tuiscint ar stair mhuirí na tíre a leathnú.

