Nuashonrú ar longbhriseadh Londain óstáilte ag Southend

Taispeántas nua atá tiomnaithe do longbhriseadh an 17ú haois Londain ar siúl faoi láthair i Músaem Lárnach Southend. Tá “The London Shipwreck: Her Final Voyage” le bheith ar siúl go dtí deireadh mhí na Bealtaine an bhliain seo chugainn.

Tá taispeántas buan ag an músaem cheana féin de dhéantáin a aisghabhadh ón longbhriseadh ón 17ú haois, ach díríonn an taispeántas nua ar an “turas deiridh” caomhnaithe a rinne na míreanna idir a n-aisghabháil agus a dtaispeántas.

Teicnící nua caomhnaithe agus anailísí eolaíocha a rinneadh ar na réada faoi threoir Sasana stairiúil thar na blianta tá réimse faisnéise stairiúla gan choinne nochtaithe, a deir na coimeádaithe.

Tá roinnt déantán nár breathnaíodh riamh cheana san áireamh sa taispeántas atá lasmuigh de chaomhnú anois, agus is é príomhfhachtóir an ghunna adhmaid a mbeadh ceann de chanóin na loinge cogaidh ann, ceann den bheagán dá leithéid atá ann cheana.

Atógáil CGI den Londain (Touch Productions)

An Londain Long chogaidh den dara grád le 76 gunna ab ea í, ar a dtugtar go háirithe as tionlacan a thabhairt do Charles II ar ais go Sasana le linn na hAthghairme. Sa bhliain 1665, agus í ag ullmhú chun dul isteach sa chabhlach don Dara Cogadh Angla-Ollainnis, phléasc an soitheach go tubaisteach le púdar gunna in inbhear na Tamaise in aice le Southend, rud a mharaigh thart ar 300 de na 350 duine a bhí ar bord.

Tá an long bhriste ina dhá chuid anois agus tá sí ainmnithe mar Long Bhristeach faoi Chosaint. Le blianta beaga anuas, tá codanna den láithreán nochta ag taoide athraitheacha agus trácht trom loingseoireachta, rud a léiríonn níos mó dá déantáin atá caomhnaithe go han-mhaith ach a chuireann bac ar mharthanacht na loinge briste freisin.

Bróg criú

Deadeye

An Londain Tá clú agus cáil bainte amach ag an longbhriseadh freisin as a bheith curtha ar iontaoibh fhoireann bheag tumadóirí scúba áitiúla tiomanta faoi stiúir an iontaobhaí Steve Ellis, agus a scéal is féidir a fháil in áit eile on Divernet.

Is féidir an taispeántas nua a fheiceáil ag Músaem Lárnach idir Dé Céadaoin agus Dé Domhnaigh ó 11am go 5pm. Is é £4.50 an praghas iontrála do dhaoine fásta agus £2.50 do pháistí.

