Aisghabhadh boinn óir longbhriste Spáinneacha a goideadh

Tá tríocha a seacht bonn óir ar luach níos mó ná US $1 milliún agus a goideadh ó longbhriseadh cabhlach 1715 amach ó Chósta Tóraíocht Florida tar éis a fháil ar ais ag Coimisiún um Chaomhnú Éisc & Fiadhúlra Florida - rud a chuireann an FWC síos air mar chloch mhíle mhór ina imscrúdú fadtréimhseach. isteach ar goid agus ar gháinneáil na ndéantán.

Seasann Cabhlach 1715 do thart ar dhosaen long taisce Spáinneach a chuaigh go tóin poill le linn hairicín amach ó chósta Florida breis is 300 bliain ó shin. Tá na déantáin a gnóthaíodh ó na longa briste cosanta ag an dlí stáit agus feidearálach – ach fiú anois tá 13 bhonn fós gan chuntas.

In 2015 d’aimsigh baill de theaghlach Schmitt, a bhí ag obair mar oibreoirí tarrthála ar conradh don chuideachta faoi dhliteanas teoranta 1715 Fleet – Queens Jewels, stór de 101 bonn óir ó longa briste na Spáinne, de réir an FWC.

Dúradh gur tuairiscíodh i gceart ceann is caoga de na boinn seo do na húdaráis ach níor nochtadh go raibh an 50 eile ann.

1715 Marcóir stairiúil an Chabhlaigh (Leonard J DeFrancisci)

Chomhoibrigh imscrúdaitheoirí FWC leis an FBI tar éis fianaise nua a tháinig chun cinn i mí an Mheithimh seo caite ar dhíolachán mídhleathach na n-ilbhoinn óir a goideadh idir 2023 agus 2024, coir a bhain siad le ball teaghlaigh Eric Schmitt.

Agus barántais chuardaigh iolracha acu, ghnóthaigh siad boinn ó thithe agus boscaí taisce sábháilte mar aon le cúig cinn ó cheantálaí a bhí bunaithe i Florida, a dúradh gur cheannaigh sé i ngan fhios dóibh ó Schmitt.

“Ardleibhéal digiteach D’aithin fóiréinsic meiteashonraí agus sonraí geolocation a nasc Eric Schmitt le grianghraf de na boinn goidte a tógadh ag condominium an teaghlaigh Schmitt i Fort Pierce,” a deir an FWC.

“Fuarthas freisin gur thóg Eric Schmitt trí cinn de na boinn óir a goideadh agus gur chuir sé ar ghrinneall an aigéin iad in 2016 le fáil ag infheisteoirí nua Flít 1715 – Queens Jewels.” Tá Schmitt cúisithe sa chúirt stáit as maoin ghoidte a dhíol.

An FWC deir sé gur oibrigh sé go dlúth le saineolaithe caomhnaithe stairiúla chun na déantáin a mheas agus a fhíordheimhniú, atá le cur ar ais chuig a gcoimeádaithe de réir mar a éilíonn an dlí. Deir sé go bhfuil siad tiomanta freisin do na 13 bhonn eile a goideadh a fháil ar ais “agus iad siúd a bhí páirteach ina ndíol mhídhleathach a thabhairt ar an gceart”.

