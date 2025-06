Téann an teileagraf ón longbhriseadh tragóideach abhaile

Tá teileagraf gan sreang Marconi a chuaigh ar iarraidh tar éis do thumadóir scúba é a aisghabháil sna 1970idí athcheangailte le déantáin eile a bhaineann leis an tubaiste mhuirí is measa i gCeanada le linn amanna síochána, ag an Ban-Impire Éireann Músaem i Rimouski, Québec.

Tá an músaem mar chuid de Láithreán Stairiúil Muirí Pointe-au-Père, atá lonnaithe timpeall ar stáisiún teach solais Abhainn San Labhrás.

Suíomh Stairiúil Muirí Pointe-au-Père (Patrick Matte)

An Empress, long Cheanada ón Aigéan Ciúin, ag dul soir go Learpholl nuair a imbhuail sí leis an lastasóir Ioruach. Storstad i gceo tiubh amach ó Rimouski, i dtreo bhéal Abhainn San Labhrás, ar an 29 Bealtaine, 1914.

RMS Banríon na hÉireann (HefePine 23)

Tharla an eachtra dhá bhliain amháin tar éis an Titanic tubaiste agus bhí urranna uiscedhíonacha sa long 170m a tógadh sa Bhreatain agus bhí báid tarrthála inti, ach chuaigh sí go tóin poill i 14 nóiméad, rud a d’fhág go bhfuair 1,012 duine bás. Chríochnaigh an longbhriseadh ag doimhneacht 45m.

As na 465 duine a tháinig slán, is dócha gur tháinig cuid mhaith acu slán mar gheall ar theachtaireacht SOS a seoladh ón meaisín teileagraif gan sreang Marconi ag a oibreoir Ronald Ferguson.

Bhí an lasc ar an tiúnóir múchta nuair a thángthas ar an meaisín sna 1970idí, rud a thugann le fios gur thóg Ferguson nóiméad chun an prótacal caighdeánach seo a leanúint fiú agus é ag tréigean an long.

Ronald Stopani lena fhionnachtain i 1975 (SHMP)

Ní raibh a fhios ag foireann an mhúsaeim faoin athrú ach amháin toisc go raibh sé le feiceáil i ngrianghraf den fhearas a tógadh le tumadóir.

Bhí ainm an tumadóra ar eolas acu freisin – Ronald Stopani – ach ní raibh mórán eile ar eolas acu seachas seoladh ó 1975, a dúirt an staraí David Saint-Pierre le CBC News. Bhí a fhios go raibh Stopani ag tumadóireacht le foireann tumadóireachta Meiriceánach ó Rochester, Nua-Eabhrac ach ní raibh a fhios ag foireann an mhúsaeim an raibh sé fós beo nó, más ea, cá raibh cónaí air anois agus an raibh sé ag coinneáil an teileagraif.

Chuir Saint-Pierre teachtaireachtaí agus glaoigh ar aon duine a d’fhéadfadh sé a aimsiú leis an sloinne Stopani, agus sa deireadh i mí Eanáir seo fuair sé glao ón tumadóir féin, 81 bliain d’aois anois agus tithe aige i Florida agus Nevada.

Bhí an teileagraf 111 bliain d'aois aige fós, a bhí tógtha aige ón Empress ag am nach raibh aon chosc ar na déantáin sin a aisghabháil ó longa briste.

Tá clog na loinge suite sa mhúsaem cheana féin (SHMP)

Chuimhnigh sé gur tharla an tumadóireacht i mí Iúil ach go raibh oighear fós san abhainn. Dúirt sé gur shéid sé a chuid culaith thirim chun cabhrú leis an ngléas 30kg a ardú go dtí an dromchla.

Bhí Stopani tar éis é a choinneáil stóráilte i mbosca trédhearcach, le déanaí i Las Vegas, agus tar éis 50 bliain bhí sé níos mó ná sásta a fhionnachtain a bhronnadh ar an músaem.

Bhí cara nach maireann darbh ainm Fred Zeller, a raibh sé tar éis tumadh leis an long bhriste agus a bhí i gceannas ar an turas taiscéalaíochta, tar éis a rá le Stopani blianta roimhe sin gur bhronn sé déantáin agus doiciméid éagsúla ar an Ban-Impire Éireann Músaem.

Museologist Roxane Julien-Friolet (ar chlé) le stiúrthóir an mhúsaeim Hélène Théberge (SHMP)

Tá an rud céanna déanta ag Stopani leis an teileagraf anois, atá faoi obair athchóirithe, agus chuir sé comhfhreagras ó na 1970idí idir an bheirt thumadóirí san áireamh lena bhronntanas.

Mhair an t-oibreoir gan sreang Ronald Ferguson an báite, agus mhair sé go dtí na 1980idí. Cuireadh in iúl dá mhac, a bhfuil cónaí air sa Ríocht Aontaithe, gur aimsíodh an meaisín.

Roxane Julien-Friolet ón Ban-Impire Éireann Dúirt an músaem gur tháinig teileagraf Marconi i riocht an-mhaith. “Táimid thar a bheith iontasaithe agus onóireach go bhfuil an réad fíorthábhachtach seo mar chuid dár mbailiúchán anois,” a dúirt sí.

An Suíomh Stairiúil Muirí Pointe-au-Père, a thugann rochtain freisin ar fhomhuireán Cabhlach Cheanada HMCS sna 1960idí Onondaga, ar oscailt i rith an tsamhraidh go dtí an 13 Deireadh Fómhair.

